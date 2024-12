Sheinbaum: No hay datos de que cárteles de drogas recluten a estudiantes de química

The New York Times dijo ayer en su portada que estudiantes universitarios de química son usados por los cárteles en la producción del “fentanilo mexicano”; sin embargo, la Presidenta de México negó tener información al respecto.

Ciudad de México, 2 de diciembre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que su Gobierno no tiene información de que estudiantes mexicanos de química sean reclutados por los cárteles para hacer fentanilo, como reveló el New York Times en un amplio reportaje publicado el domingo.

“Hoy pregunté en el Gabinete y no hay información de eso (estudiantes de química trabajando para cárteles). Hay una serie de televisión muy conocida de un profesor de química en Estados Unidos y que hace apología de las drogas. A lo mejor de ahí sacaron porque no tenemos información y, en todo caso, a los estudiantes de química les pedimos que no se metan en eso”, dijo la Presidenta en su conferencia mañanera al ser cuestionada sobre la publicación.

Sheinbaum destacó que en realidad la crisis de opioides en Estados Unidos se debe principalmente a las farmacéuticas que hicieron grandes campañas para comercializar medicamentos para el dolor que volvieron adictos a los estadounidenses.

“La crisis del consumo de opioides en Estados Unidos es producto de las farmacéuticas, hay documentos y está consignado por asociaciones de cómo algunos medicamentos para el dolor, en donde se hicieron campañas para consumirlos, desataron el consumo del fentanilo, es ahí donde comienza a crisis del consumo de EU, provocado por esta gran campaña que se hizo en donde se promovía que se usara este medicamento para el dolor y de ahí comienza este consumo que termina con la crisis del fentanilo”.

La Mandataria insistió en que no tiene información sobre la publicación del Times.

“Esto que sale en el NYT que son jóvenes mexicanos estudiantes de química los que están desarrollando las drogas, esto no es cierto. Inició en EU y que yo sepa lo único que he visto relacionado con este tema fue en una serie de EU de un profesor de química que se involucra en la venta de drogas”, dijo al referirse a la famosa serie Breaking Bad.

La Presidenta aprovechó para dirigir un mensaje a los jóvenes y padres de familia para evitar caer en las adicciones y adelantó que se va a reforzar la campaña contra el consumo de drogas en México.

“Aprovechando que estamos diciendo esto (drogas), les decimos a los jóvenes que no se acerquen a estas drogas sintéticas, muy difícilmente se pueden escapar de este consumo. Nosotros vamos a reforzar estas campañas contra las drogas porque afortunadamente no tenemos problemas de drogas que llevan a muertes en México, este es un problema que tiene en EU y Canadá, que fue el tema que hablamos con el Presidente Trump. A los jóvenes les decimos que no se acerquen a las drogas y a las familias que estén muy atentos”.

NYT: CÁRTELES RECLUTAN ESTUDIANTES DE QUÍMICA

The New York Times dijo ayer en su portada que estudiantes universitarios de química son usados por los cárteles en la producción del “fentanilo mexicano”, justo cuando Donald Trump ha amenazado con imponer aranceles a México y Canadá si no cortan el tráfico de drogas y migrantes por su frontera hacia Estados Unidos.

El diario estadounidense, sin embargo, no ha publicado que las autoridades canadienses localizaron en las últimas semanas –apenas se dio a conocer el triunfo del republicano– gigantescos laboratorios de fentanilo, “los más grandes en la historia” y, a juzgar por las fotos, mucho más sofisticados que los que se requisan en México.

El Times es adversario político de Trump, como es público. En el pasado, ese mismo diario intentó vincular sin éxito al expresidente Andrés Manuel López Obrador con el narcotráfico y ha sido ubicado como “adversario político de la izquierda” mexicana. El reportaje es firmado por Natalie Kitroeff y Paulina Villegas; la primera es autora de un texto contra López Obrador que provocó una fuerte reacción del exmandatario, quien denunció que se buscaba manchar su imagen desde Estados Unidos.

El reportaje sobre fentanilo mexicano en The New York Times llega en un momento delicado para la nueva Presidenta, Claudia Sheinbaum. México ha sido amenazado por Donald Trump con aranceles del 25 por ciento y el reportaje parece darle la razón al Presidente electo en su visión catastrofista sobre el control de estupefacientes en México.

CANADÁ: LA CAPITAL DEL FENTANILO

Desde que Donald Trump ganó la Presidencia de Estados Unidos, las autoridades canadienses han localizado laboratorios gigantes de la droga fentanilo, en distintos rumbos del país, sobre todo en zonas rurales. El 31 de octubre dieron con “el más grande de la historia” en Columbia Británica. Y el pasado miércoles 27 de noviembre, anunciaron otro igualmente descomunal en Vancouver.

Según los reportes, la Real Policía Montada efectuó una investigación por seis meses sobre el conflicto entre pandillas de la Columbia Británica, lo que llevó a descubrir el laboratorio.

La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) reveló en su informe más reciente cómo en 2022 Canadá registró 7 mil 500 muertes por opioides (o 19.6 por cada 100 mil habitantes), casi tres veces más que en 2016, cuando comenzó el seguimiento nacional de dichas muertes.

The Economist publicó el pasado 27 de junio cómo en 2012, el fentanilo estuvo implicado en solo el 5 por ciento de las muertes por sobredosis. En 2023, esa cifra fue del 85 por ciento. “El recuento anual de cadáveres se ha multiplicado por diez en el mismo período. Un récord de 2 mil 511 personas murieron por sobredosis en 2023 en toda la provincia de Columbia Británica, la mayoría de ellas en Vancouver y sus alrededores, su ciudad más grande”.

Frente a esta situación, Columbia Británica se convirtió en la primera provincia de Canadá en despenalizar el uso de drogas duras como parte de sus esfuerzos para abordar una crisis mortal de opioides. No obstante, ante las críticas del programa en mayo pasado se aprobó la solicitud presentada por el gobierno de la provincia de Columbia Británica para volver a criminalizar el uso de drogas ilícitas en espacios públicos.