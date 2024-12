Cárteles canadienses abastecen de fentanilo la demanda local e incluso en Australia

Ciudad de México, 2 de diciembre (SinEmbargo).– Las organizaciones criminales de México han sido señaladas en los últimos años de ser las únicas responsables del fentanilo que llega a Estados Unidos. Por lo mismo, los reclamos se han centrado al lado sur de la frontera estadounidense. Primero al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador y hoy con la Presidenta Claudia Sheinbuam Pardo. Poco se ha hablado, por el contrario, del papel de Canadá en la fabricación y distribución de esta droga.

En agosto pasado, la CBC News, la mayor emisora de noticias de Canadá, obtuvo a través de una solicitud de información una nota informativa preparada para el Viceministro de Salud de Canadá, la cual describe los cambios que las agencias policiales han observado en el mercado ilegal de la droga. La perspectiva de un exceso de fentanilo en Canadá se planteó en la nota informativa presentada al Viceministro de Salud de Canadá. Y en ella se lee: "Se cree ampliamente que el exceso de producto se está exportando a mercados internacionales lucrativos".

De hecho en 2022, los funcionarios fronterizos australianos incautaron 11 kilogramos de fentanilo que se cree que se originaron en Canadá y desde principios de 2021, los funcionarios fronterizos de Estados Unidos han incautado aproximadamente 25 kilogramos de fentanilo procedentes de la frontera norte. Un informe de la Administración de Control de Drogas (DEA) señala que un kilo de fentanilo cuesta alrededor de 3 mil 300 a 5 mil dólares. Este kilo se rebaja o mezcla para obtener de 16 a 24 kilos en total de la droga, misma que significa una ganancia de 1.9 millones de dólares.

The Washington Post reportó desde diciembre de 2023 cómo los investigadores en Canadá dicen que los laboratorios clandestinos localizados en esta nación están produciendo fentanilo para usuarios domésticos, pero también para exportar a Australia, Nueva Zelanda y a Estados Unidos.

“Sería difícil creer que no esté ocurriendo”, dijo Philip Heard, comandante de la unidad de crimen organizado de la policía en Vancouver, una ciudad duramente golpeada por muertes por sobredosis de fentanilo. “La mayoría de los líderes policiales con los que he hablado creen que nuestra producción supera nuestra demanda interna”.

Pero nada de eso dijo Justin Trudeau en la reunión que sostuvo con Donald Trump en Mar-a-Lago. De hecho, la Embajadora de Canadá en Estados Unidos, Kirsten Hillman, quien estuvo presente en el encuentro, reiteró que es injusto agrupar a Canadá con México e incluso negó que Canadá exportara fentanilo.

"El mensaje de que nuestra frontera es tan vastamente diferente a la frontera mexicana fue realmente comprendido", dijo Hillman a The Associated Press, al señalar que esencialmente no hay tráfico de fentanilo de Canadá a Estados Unidos. Expuso que hay incautaciones, pero las autoridades dicen que esas son incautaciones para uso personal y no tráfico criminal. Indicó que el 99.8 por ciento del fentanilo incautado por las autoridades estadounidenses en Estados Unidos proviene de México. "También con respecto a las personas, individuos ilegales que cruzan ilegalmente, Canadá el año pasado representó menos del uno por ciento, 0.6 por ciento fueron de total de interceptaciones desde Canadá", dijo Hillman.