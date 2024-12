Finanzas de Puebla en vilo por quiebra del Banco Accendo; invirtieron 600 millones

La Secretaría de Planeación y Finanzas confirmó la investigación contra Teresa Castro por inversión fallida en Accendo Banco. Hay al menos 400 acreedores en espera de la liquidación y Puebla ocupa el lugar 219.

Puebla, 4 de diciembre (AmbasManos).- La titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas, Josefina Morales Guerrero, confirmó la investigación contra su predecesora, María Teresa Castro Corro, por la inversión fallida de más de 600 millones de pesos en Accendo Banco.

Así lo señaló en comparecencia ante la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal del Congreso local. También, reveló que otra de las denuncias fue presentada en contra de un exsubsecretario.

Si bien no dijo el nombre, podría tratarse de José Enrique Girón Zenil, exsubsecretario de Egresos de la dependencia.

Fue durante el proceso de entrega-recepción con el gobierno de Miguel Barbosa Huerta cuando detectaron violaciones a la Ley General de Contabilidad y un presunto desvío de recursos.

La secretaria confirmó que por la inversión fallida en Accendo Banco de 600 millones de pesos fue denunciada la extitular en la administración de Miguel Barbosa, Teresa Castro Corro y un subsecretario.

El pasado 29 de noviembre, Juan Carlos Moreno Valle, titular de la Secretaría de la Función Pública, informó de cuatro procedimientos de responsabilidad contra exfuncionarios por el caso. Esto, ante el Tribunal de Justicia Administrativa de Puebla (TJA).

Además, señaló que presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) y ante la Fiscalía Anticorrupción adscrita a la Fiscalía General del Estado (FGE).

Los delitos que se denunciaron penalmente fueron desvío de recursos y abuso de funciones. Sin embargo, en ese momento el funcionario no dijo si entre los denunciados se encontraba Castro Corro.

Investigan a funcionaria por caso Accendo

Josefina Morales Guerrero indicó que desde marzo de 2023 hicieron una revisión integral de la inversión. En octubre y noviembre de ese mismo año lo hicieron de conocimiento de las fiscalías.

En comparecencia ante el Congreso local, Josefina Morales Guerrero, secretaria de Finanzas, informó que Puebla recaudó 113 mil 324 millones de pesos entre enero y octubre de 2024.

Toda la información https://t.co/Bflw67h4qj pic.twitter.com/yly7eJXHWO — Ambas Manos (@Ambas_Manos) December 4, 2024

De hecho, acuden una vez a la semana a la capital del país para dar seguimiento a la carpeta de investigación.

En tanto, el director jurídico dio seguimiento al proceso de liquidación que se tramita ante el Juzgado 11 de Distrito de la Ciudad de México.

Sin embargo, la autoridad judicial reconoce 400 acreedores en espera de la liquidación y Puebla ocupa el lugar 219.

Además, realizaron acciones de control interno, a través del fortalecimiento a la normatividad en la materia, para evitar algún otro conflicto.

Por las fotomultas, la Secretaría de Finanzas obtuvo 253 millones de pesos de enero a octubre, lo que representa 85 millones de pesos más que en 2023.

El Gobierno no está para hacer inversiones, el Gobierno está para atender las necesidades y los recursos son para eso (…) no hacemos inversiones a largo plazo, no es la idea de un Gobierno”, dijo la secretaria.

