GenteAsí ¬ El rapero Drake apoya en la organización de concurso... de dobles suyos

Ciudad de México, 18 de diciembre (SinEmbargo).- El rapero canadiense Aubrey Drake Graham, mejor conocido en la industria de la música como Drake, sorprendió con su intervención durante la organización de un concurso de dobles suyos.

El certamen, organizado por la pastelería Casuals Cakery, ubicada en Toronto, Canadá, originalmente ofrecía un premio modesto a quien obtuviera el primer lugar, hasta que la noticia llegó a oídos del interprete de "God's Plan", quien sorprendió por su interés en éste a través de Instagram.

De acuerdo con Rolling Stone, Drake mandó un mensaje directo a la cuenta de la panadería en el que expresó que estaba interesado en sumar 10 mil dólares al concurso de dobles como parte del premio principal.

En la captura de pantalla que ha circulado en medios locales, se puede observar cómo el responsable de la cuenta de Casuals Cakery le solicita "un momento para dejar de hiperventilar". "No puedo creer que esta sea tu cuenta y que sepas de esto. ¡Dios mío, te amo!", replicó el organizador del concurso al rapero.

Como era de esperarse, los organizadores del concurso no podían creer que la noticia sobre el certamen había llegado hasta oídos del rapero y que, mejor aún, el artista había puesto dinero de su propio bolsillo para el premio al primer lugar.

El concurso de dobles, que se realizó el pasado 14 de diciembre, logró concentrar a decenas de fans de rapero.

Una de las concursantes que más llamó la atención fue, ni más ni menos, que una mujer llamada Makayla Chambers, cuyo atuendo consistía en una chaqueta de camuflaje, coletas trenzadas y una barba pintada, según describió Page Six.

Por su parte, NME destacó que al final ningún concursante individual ganó el concurso de dobles ya que un grupo de participantes fueron declarados ganadores en conjunto por lo que probablemente tuvieron que dividir el pozo de premios.

#Drake fans took their support for the rapper to another level this past weekend when they competed in a look-alike contest in the hopes of winning a $10,000 prize provided by the Toronto MC. pic.twitter.com/NPfHXocgaO

— The𝗗𝗼𝗻𝘇 (@DONZMEDIA) December 16, 2024