VIDEOS ¬ AMLO toma la Presidencia, lanza guerra al huachicol, se quiebra, se despide

Hay momentos políticamente simbólicos, pero también momentos personalmente muy emotivos. En el sexenio del Presidente Andrés Manuel López Obrador hubo momentos que marcaron su trayectoria política y su paso por el Gobierno de la República. Momentos que los mexicanos no van a olvidar. Este es un recuento de esos instantes clave del Gobierno de López Obrador.

Ciudad de México, 25 de diciembre (SinEmbargo).– El día emblemático de Andrés Manuel López Obrador y de México fue el de su toma de posesión: el 1 de diciembre de 2018 después de una victoria contundente ante sus rivales del PRIAN. Fue un día muy relevante no solo por la toma de posesión en sí misma, sino también por el discurso que pronunció junto a Enrique Peña Nieto, el presidente del PRI que concluía su mandato con una de las peores evaluaciones que hicieron los mexicanos de una administración sexenal.

Se trató de un discurso políticamente relevante porque concluyó un ciclo histórico en el país, de manera particular en el modelo neoliberal que se instauró en México y que duró prácticamente cuatro décadas.

Hay distintos momentos en la historia de un país se quedan para siempre en su memoria. Y, en ese sentido, estos son algunos de esos instantes del pasado Gobierno que acabó el pasado 1 de octubre.

La toma de posesión

El 1 de diciembre de 2018, arropado por los legisladores del partido que construyó y que lo llevó al poder, Morena, y en en medio de un Congreso de la Unión dividido entre los aplausos y las manifestaciones de protesta de las bancadas de los que hoy son la nueva oposición, Andrés Manuel López Obrador se convirtió en el primer Presidente de la República de izquierda.

Andrés Manuel entró al Congreso de la Unión en medio de una valla humana instalada por los diputados y senadores de Morena, unos minutos después del apenas perceptible arribo de Enrique Peña Nieto que ingresó mientras se alzaba frente a sus ojos una cartulina que decía: “Peña bombón, te espera la prisión”.

Ya en la Tribuna, Peña Nieto esperó mientras se tomaba selfies, saludaba a legisladores priistas, sonreía, se acomodaba la Banda Presidencial y conversaba con Martí Batres Guadarrama, presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República y uno de los colaboradores más cercanos de López Obrador.

“¡Es un honor estar con Obrador!”, “¡Es un honor estar con Obrador!”, “¡Presidente, Presidente, Presidente!”, gritaron los legisladores de Morena colocados en el centro del recinto legislativo, mientras el aún Presidente electo caminaba hacia la Tribuna. El resto de las bancadas guardaba silencio.

El silencio de las bancadas del Partido Acción Nacional (PAN), el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) sólo se rompió para protestar durante el discurso de Andrés Manuel, quien ya con la investidura de Presidente de la República dirigió su primer mensaje a la nación.

“Llegamos después de muchos años y en mi caso, como la mayoría de los que forman parte de este gran movimiento, sin dejar la dignidad en el camino, manteniendo en alto nuestros ideales, nuestros principios. Sin dejar mi honestidad, que es lo que estimo más importante en mi vida. Estoy preparado para no fallarle a mi pueblo”, dijo ante los legisladores del Congreso de la Unión durante su primer discurso como Presidente de la República.

Más tarde, ante un Zócalo capitalino abarrotado; López Obrador, el hombre que salió un día siendo joven de Tepetitán, Macuspana, Tabasco para forjarse un futuro, refrendó su compromiso con el pueblo que lo eligió. “Aquí en el Zócalo de la Ciudad de México, luego de recibir el Bastón Sagrado, reafirmo el compromiso de no mentir y no traicionar al pueblo de México”, dijo.

La guerra contra el huachicol

El 27 de diciembre de 2018, López Obrador presentó un plan conjunto de su Gobierno para combatir el robo de hidrocarburos a Pemex. Ese día, el Presidente denunció: “El año pasado se robaron diariamente más de 600 pipas, lo mismo en lo que va de este año, una cantidad similar y siempre creciendo. 600 pipas diarias, ese es el dato, de 15 mil litros cada pipa, alrededor de 200 millones de pesos diarios”. El mandatario y el entonces director de Pemex, Octavio Romero Oropeza —así como otros funcionarios del Gabinete— anunciaron una serie de acciones para combatir el huachicol.

El Presidente también hizo un llamado a la población: “Un llamado a que no se compre combustible robado a la nación, al pueblo. Un llamado a los transportistas para que no transporten, no trasladen gasolina, diésel robado. Un llamado a todas las familias, a los jóvenes”.

AMLO anuncia plan contra el huachicol

El 18 de enero de 2019, en Tlahuelilpan, Hidalgo, se registró la expulsión descontrolada de gasolina en el kilómetro 226 del oleoducto que corre del puerto veracruzano de Tuxpan a la ciudad de Tula. Fue ocasionada por la instalación rudimentaria de una toma clandestina en el ducto de 14 pulgadas de diámetro con la finalidad de extraer ilegalmente el combustible.

La fuga rápidamente se salió de control y el líquido comenzó a brotar masivamente elevándose varios metros. La gente comenzó a acercarse con la esperanza de recolectar el combustible. A las 18:58 horas, la acumulación del hidrocarburo en la superficie y su saturación en el ambiente ocasionó una fuerte explosión que dejó un saldo de 137 decesos: 69 personas fallecieron en el lugar y de los 81 hospitalizados por quemaduras, murieron 68; sólo 13 fueron dados de alta con lesiones.

El Grito de Independencia en la pandemia

El 15 de septiembre de 2020, por primera vez en 153 años, México realizó sus festejos del Día de la Independencia sin grandes ceremonias, debido a las restricciones por la emergencia sanitaria de la COVID-19. El evento no sufría alteraciones desde 1847, cuando tropas estadounidenses ocuparon la Ciudad de México durante la Guerra México-Estados Unidos. "Podemos participar desde nuestras casas", dijo el mandatario un día antes por la mañana.

El Zócalo capitalino fue resguardado por uniformados para evitar reuniones. La plaza vacía se iluminó sólo por luces que dibujaron el mapa de México y una antorcha denominada "la Llama de la Esperanza". La ceremonia fue transmitida a través de televisión e Internet, por lo que los mexicanos escucharon desde sus casas las campanadas de la Catedral y observaron en sus pantallas el espectáculo de fuegos pirotécnicos.

Un año después, por tercera ocasión en su sexenio y la segunda ante un Zócalo vacío, debido a la pandemia derivada de la COVID-19, y justo en los 500 años de la llegada de los españoles Tenochtitlán y los 200 años de la consumación de la Independencia de México, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dio el Grito de la Independencia en la Ciudad de México. En el corazón de la capital del país y de la cultura azteca, el Primer Mandatario gritó de una forma excepcional: "¡Vivan los héroes anónimos! ¡Viva la justicia! ¡Viva la igualdad! ¡Viva la democracia! ¡Viva la soberanía! ¡Viva la fraternidad universal! ¡Vivan las culturas del México prehispánico!".

El Presidente, acompañado por su esposa Beatriz Gutiérrrez Müeller, hizo el tradicional recorrido por los pasillos de Palacio Nacional. Y justo, frente al balcón central, antes del Grito, realizó un homenaje a los 269 mil 912 mil mexicanos muertos —hasta ese momento— por el virus SARS-CoV-2 guardando un minuto de silencio.

En la Plaza de la Constitución se instaló una maqueta monumental del antiguo Templo Mayor sobre la que se proyectó un video de la fundación, resistencia e Independencia de México al igual que sobre la fachada de la Catedral Metropolitana, cuyas campañas resonaron como cada año.

El evento, transmitido por televisión, radio e Internet, quedó enmarcado en el maratón de conmemoraciones diseñadas ese año por el Gobierno de López Obrador para conmemorar los 500 años de la resistencia indígena frente al arribo de las tropas del español Hernán Cortés, los 200 años de la consumación de la Independencia y los 700 años de la fundación de Tenochtitlan.

Su reaparición después del COVID

El 8 de febrero de 2021, López Obrador regresó a sus conferencias habituales, luego de pasar 15 días casi asintomático después de declararse enfermo de COVID-19 el 25 de enero. “Estamos de nuevo de pie, en lucha”, dijo al reaparecer ante los reporteros.

Ese día el mandatario manifestó: “Primero agradecerle a todos los mexicanos, mujeres y hombres que se preocuparon por mi enfermedad, por mi contagio de Covid. Salí adelante y aquí estamos para seguir luchando. Amor con amor se paga. Estamos de nuevo de pie, en lucha”. En ese momento, el mandatario dijo que tuvo molestias, dolores de cuerpo y poca temperatura. “Fui saliendo con el tratamiento. Empecé a ejercitarme, a caminar, a hacer ejercicios de respiración. Agradezco a Jorge Alcocer”.

El 29 de enero —días antes de su regreso a las conferencias matutinas— desde Palacio Nacional para "acallar los rumores" sobre su estado de salud.

La liberación de Ovidio

El 17 de octubre de 2019, Ovidio Guzmán López fue detenido por militares y liberado el mismo día en Culiacán, Sinaloa, luego de que como respuesta a la detención, varios grupos de sicarios, presuntamente gente del Cártel de Sinaloa, desataron una oleada de violencia y bloquearon las salidas de la ciudad, que quedó prácticamente cercada con gente resguardada en sus lugares de trabajo y en sus casas y la actividad comercial suspendida. En diversas partes de la ciudad se escucharon balaceras y videos difundidos a través de redes sociales mostraron a decenas de personas armadas tomando buses del transporte público e incluso liberando a presos de una cárcel de la ciudad.

Un día después, el 18 de junio, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la decisión de liberarlo fue del Gabinete de Seguridad, y que él la respalda. “Se decidió proteger la vida de las personas y yo estuve de acuerdo con eso. No se trata de masacres. Eso ya se terminó. No puede valer más la captura de un delincuente que la vida de las personas”, mencionó. “Nosotros no queremos muertos, no queremos la guerra. Esto les cuesta trabajo entender a muchos. La estrategia que se estaba aplicando anteriormente convirtió el país en un cementerio y eso ya no lo queremos”, dijo.

Un día después, López Obrador reconoció que él ordenó la liberación de Ovidio Guzmán, durante el operativo fallido para su detención registrado un año antes cuando hablaba de la colaboración con Estados Unidos en la lucha contra los carteles de la droga.“Yo ordené que se detuviera ese operativo y que se dejara en libertad a este presunto delincuente. Es lo que se decidió para no poner en riesgo a la población y para no afectar a civiles. Si no suspendíamos el operativo más de 200 personas inocentes perderían la vida en Culiacán y se tomó la decisión”.

AMLO lee la carta del Rey de España

El 11 de enero de 2021, Andrés Manuel López Obrador dio a conocer la carta que envió al rey de España Felipe VI, en la que de manera concreta exigió al Estado español una disculpa por los crímenes cometidos durante la conquista.

En la carta se recuerda que durante el periodo citado “se realizó un sostenido saqueo de las riquezas naturales. Se impuso la lengua castellana y se destruyó de manera sistemática a las culturas. Se vulneraron derechos. Deben asumirse como atentados a los principios que rigen a amabas naciones. Si en los años posteriores a la conquista fueron atribuibles a los que actuaron en cuenta propia, fueron consecuencia de políticas de Estado”.

La visita a la Casa Blanca

El 12 de julio de 2022, López Obrador arribó a la Casa Blanca acompañado de su esposa, la escritora Beatriz Gutiérrez Müller, para reunirse con su homólogo estadounidense Joe Biden, en un encuentro donde abordaron temas migratorios, económicos y de seguridad en favor de ambos países. Durante su visita a Washington, el Presidente recibió diversas muestras de cariño de migrantes mexicanos.

El encuentro con Biden duró aproximadamente media hora y fue celebrado en el Despacho Oval de la Casa Blanca. Ese día, el Presidente López Obrador le recordó a Biden la propuesta de México de una Reforma Migratoria.

"Lo digo de manera sincera y respetuosa. Es indispensable para nosotros regularizar y dar certeza a los migrantes que durante años han vivido y trabajado de manera muy honesta y también están contribuyendo al desarrollo de esta gran nación”, dijo.

Por su parte, Biden le señaló a AMLO que “vemos a México como un socio igualitario”. Y agregó que “la relación Estados Unidos-México es vital para lograr nuestros objetivos en todo: desde la lucha contra el covid-19 hasta continuar con el crecimiento de nuestras economías y fortalecer nuestras alianzas al abordar la migración como un desafío compartido del hemisferio”.

La última marcha

El 27 de noviembre de 2022, decenas de miles de simpatizantes del Presidente colapsaron el Centro de la Ciudad de México en una movilización inédita encabezada por el mandatario. De diferentes puntos del país, las personas llegaron en vehículos particulares, camiones e incluso desde un día antes hubo actividad en los aeropuertos debido al traslado de militantes o no de Morena para formar parte de esta movilización.

El mandatario federal marchaba sobre Paseo de la Reforma, cuando unos metros adelante del Senado de la República, le acercaron el Jetta color blanco para adelantar su llegada a la plancha del Zócalo de la Ciudad de México. El Presidente caminó por varias calles desde el Ángel de la Independencia, pero su avance fue lento debido a la multitud que lo acompañaba.

La marcha se llevó a cabo para celebrar los cuatro años de la Cuarta Transformación y se realizó sólo dos semanas antes de que la oposición se movilizara en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE).

La inauguración del AIFA

El 21 de marzo de 2022, López Obrador se mostró triunfante y calificó como "misión cumplida" la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), uno de sus tres grandes proyectos emblemáticos.

López Obrador se mostró orgulloso al cumplir con la meta de inauguración del nuevo aeropuerto cuando mucha gente pensaba que no podía lograrse. "No hemos contratado créditos, todo se ha financiado con presupuesto público y no hemos entregado concesiones. Esto es de la Nación", dijo.

Ese día, el Presidente estuvo acompañado de los entonces gobernadores de Hidalgo y el Estado de México -Omar Fayad y Alfredo del Mazo, respectivamente- y de quien era Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.

A AMLO se le quiebra la voz

El 15 de febrero de 2022, Andrés Manuel recordó —al borde del llanto— el acoso que sus hijos han sufrido desde niños debido a la carrera política que él hizo. Ese día, el Presidente dijo: “Ya se pueden imaginar las que hemos pasado. Ellos saben que, desde niños, hemos tenido carros de vigilancia enfrente de nuestra casa. Ellos han visto cómo, cuando el movimiento de la defensa del petróleo yo traía orden de aprehensión y me metieron todo el Código Penal y entonces, para obligarme a que yo me amparara o me fugara, pasaban helicópteros, en ese entonces, del CISEN y se quedaban encima de la casa”. Con la voz entrecortada, el Presidente siguió: “Le agradezco mucho a Lourdes Galaz, una periodista, y a Carmen Lira [directora del periódico La Jornada] que los fueron a buscar”.

El Presidente agregó: “Entonces, ya ellos saben qué es esto. Me da mucho orgullo que resistan. Y se han portado bien, aunque saben de que una cosa es lo familiar y otra cosa es el servicio público. Lo saben perfectamente”. El Presidente destacó en ese entonces que sus hijos se mantuvieran apartados de la política durante su Gobierno.

La entrega del bastón de mando

El 7 de septiembre de 2023, López Obrador entregó el "bastón de mando" para encabezar el movimiento de la Cuarta Transformación a Claudia Sheinbaum —hoy Presidenta de México— entonces ganadora de la contienda interna de Morena para encabezar la coordinación de los comités de la 4T y la candidatura a la Presidencia.

La ganadora del proceso interno de Morena recibió así la batuta de la 4T de manos del Presidente, en una ceremonia que la entonces exjefa de Gobierno capitalina consideró "emotiva" y que a lo largo de siglos ha tenido que ver con un papel poderoso en las comunidades originarias en México como símbolo y como una responsabilidad.

La despedida

El pasado 30 de septiembre, en su último día como Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador recibió una sorpresa de sus colaboradores que lo hizo conmoverse hasta las lágrimas, una adaptación de la canción "La Paloma". Durante su última conferencia de prensa matutina, el Presidente pudo ver en la pantalla del Salón Tesorería del Palacio Nacional un video acompañado de una canción donde se muestra un recuento de su trayectoria política a lo largo de 18 años.

La pieza en realidad es una adaptación de una canción de 1863 y fue compuesta por el escritor español Sebastián de Iradier y Salaverrí. Sin embargo, la letra de esta versión fue modificada por el escritor Pedro Miguel para hablar sobre la lucha que encabezó el Presidente López Obrador y que consiguió que la izquierda llegara al poder en 2018, cuando 30 millones de votos hicieron inobjetable el triunfo del tabasqueño.

Abraza a Ifigenia, pone la banda y se va

El 1 de octubre, fue la última ocasión que se le vio en público al Presidente Andrés Manuel López Obrador, después de entregar la banda Presidencial a Claudia Sheinbaum y de escuchar su discurso como Presidenta de México.

La Diputada Ifigenia Martínez —quien falleció el 5 de octubre— pidió que la comisión designada de legisladores acompañara a López Obrador a retirarse del recinto Legislativo y previo a ello se le vio abrazar y levantarle el brazo a Claudia Sheinbaum.

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez https://www.sinembargo.mx/author/paez-delgado/