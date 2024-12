American Airlines reanuda vuelos en EU tras fallas técnicas en vísperas de la Navidad

MADRID 24 Dic. (EUROPA PRESS).- American Airlines ha reanudado sus vuelos en Estados Unidos este martes tras haber estado suspendidos por espacio de una hora por fallos técnicos, según los avisos de la Administración Federal de Aviación estadounidense (FAA, por sus siglas en inglés).

La aerolínea pidió a la FAA la suspensión de sus operaciones en el país por un fallo técnico que duró aproximadamente una hora, lo que provocó el malestar de los pasajeros que, con motivo de las fiestas navideñas, vuelan a otros destinos dentro del país.

Cerca de una hora después, la FAA levantó la suspensión de los vuelos de American Airlines en Estados Unidos al haberse solucionado los problemas técnicos que le habían hecho solicitar la paralización de sus operaciones en el país.

✈️ Even though the American Airlines ground stop has been lifted… it’s going to be a while until operations stabilize.

Here @ DCA — a good portion of the American flights are delayed, anywhere between 15mins-2hrs. @nbcwashington pic.twitter.com/qMZM0OElOj

— Joseph Olmo (@ReporterJoseph) December 24, 2024