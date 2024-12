La autoridad electoral recorta gasto de elección judicial; lo revisará con Sheinbaum

En una sesión urgente, celebrada el 25 de diciembre, la Comisión Temporal de Presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE) presentó una nueva propuesta de gasto para la elección del Poder Judicial de la Federación (PJF), misma que contempla una disminución del 52 por ciento.

Ciudad de México, 26 de diciembre (SinEmbargo).- El Instituto Nacional Electoral (INE) dio a conocer que el presupuesto destinado a la elección del Poder Judicial de 2025 podría ser de seis mil 329.3 millones pesos (mdp), lo que significa que habría una reducción del 52 por ciento en el gasto originalmente planteado.

En una sesión urgente, la cual se llevó a cabo el miércoles 25 de diciembre, la Comisión Temporal de Presupuesto del INE presentó una nueva propuesta, que originalmente era de 13 mil 205 millones, misma que deberá ser discutida y votada por el pleno del Consejo del organismo este jueves 26 de diciembre.

La sesión estuvo presidida por el Consejero Uuc-kib Espadas, durante la cual se determinó priorizar las actividades esenciales con el propósito de mantener garantizada la operación del INE y recortar las actividades que son consideradas de menor impacto.

Sheinbaum se reunirá con INE para revisar presupuesto

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció hoy que en enero sostendrá un encuentro con Guadalupe Taddei Zavala, Consejera presidenta del INE, con el propósito de discutir el presupuesto que se destinará al proceso de elección del Poder Judicial.

Durante su habitual conferencia matutina, detalló que esta reunión fue a petición de las y los consejeros del INE. Además, señaló que se le ha solicitado un incremento de recursos para emprender dicho ejercicio, sin embargo, sostuvo que éste sólo se aprobará hasta que se haga una estimación pública.

“Me solicitaron una reunión, vamos a recibirlos, hay que ver las fechas con la presidenta, a principios de enero. Quieren hacernos un replanteamiento del presupuesto. Nosotros seguimos con la misma idea. Ellos tienen que hacer público, porque el INE es una Institución que opera con recursos públicos, entonces ellos tienen que hacer público en qué van a destinar los recursos y cuántos recursos se necesitan", dijo la mandataria mexicana.

"De acuerdo con ellos, en la elección al Poder Judicial, fueron siete mil millones de pesos lo que se le destinó en el Presupuesto de Egresos de la Federación, y ellos tienen que decir en qué van a utilizar esos siete mil millones y si requieren más, por qué requieren más", añadió desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

"Entonces eso es lo que espero que planteen no solamente en una reunión que tendremos, sino que también lo hagan público para que el pueblo de México conozca en qué se destina el presupuesto de los siete mil millones o más que requieran para a elección. Mientras no se haga público y no se conozca en qué, pues es muy difícil saber por qué requieren más de siete mil millones de pesos para realizar la elección”, comentó Sheinbaum.