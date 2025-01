"Las Migraciones II", colección que une el pasado y el presente a través del arte

Esta colección invita a reflexionar acerca de la identidad y el movimiento de la humanidad, ya sea por voluntad o necesidad.

Ciudad de México, 5 de enero (SinEmbargo).- El artista plástico colombiano Pedro Gasca aborda el tema de las migraciones y ofrece una visión interesante sobre la conexión entre el pasado y el presente a través del arte en su colección: "Las Migraciones II".

Pedro Gasca, quien recibió a SinEmbargo en su estudio, contó a este medio que su fascinación por la cultura azteca nació cuando, hace poco más de dos años, llegó a México y fue a buscar algo para leer, entre varios libros encontró El Códice Borbónico, este le mostró que para los aztecas no había ni semanas ni meses, que cada 13 días cambiaba el Dios al cual le rendían pleitesía, entre otros datos, como la importancia de las estrellas y los equinoccios.

El artista se impresionó con el calendario chamánico en el que notó dependiendo del día del nacimiento, era el oficio que la persona tendría: guerreros, artesanos, etcétera. Este calendario se volvió parte de su obra al usarlo como referencia, Pedro ha integrado cada uno de los 20 días del calendario en su obra con cuerpos y vestimentas contemporáneas para representar en su obra el constante andar del ser humano a lo largo del tiempo.

Arte dedicado al movimiento

Su obra se inspira en los aztecas y toltecas, además de en el movimiento, principalmente en su nueva colección, donde retoma lo que representa migrar.

"Los que migramos hoy en día, cierto es como un gran laberinto de lo que está pasando en el que al haber tanta velocidad de movimiento existe la quietud, vemos que hoy en día inclusive todo lo que está pasando en Israel, eso está generando migraciones", señaló el artista. Pedro es consciente de las migraciones y el grave problema social que hay pasando en los países.

"Yo, a través de mi obra, honro esa esas migraciones, tanto las forzosas como las voluntarias; yo soy un migrante voluntario que me encanta su país, me encanta México, de alguna manera en algún momento de pronto fui mexica, pero este es todo un trabajo a través del movimiento", dijo. "Los seres humanos realmente nos movemos porque queremos tener bienestar llevarle paz a nuestros hijos a la gente a la que a la que tenemos".

En "Las Migraciones II", Gasca presenta a los personajes de los 20 días del calendario chamánico, su visión de figuras que caminan y migran, pero no van solas, el artista muestra cómo los seres humanos son el resultado de diversas razas, tiempos y realidades entrelazadas.

"'Las migraciones II' representan el día jaguar y aquí hay parte de mí en cada uno de estos cuadros, esto es como parte de mi pasado, la lectura, ver televisión, la vida de niño, este es el día Jaguar; el día águila es como ese tema psicológico que tenemos nosotros, a ese mismo Pedro encima mío diciendo 'no puedes, no eres exitoso, no eres suficiente los demás están mejor que tú' este es el viaje, aquí está", explicó Pedro respecto a su obra.

"Yo creo que una cosa del arte es que son accidentes que van pasando, es como que uno se va tropezando y uno dice 'no, esto no es y esto sí es' y yo creo que ese cambio, ese descubrimiento, yo creo que tiene que ver mucho con el trazo y con la historia que quiero contar a traves de, se ha complejizado un poquito más de los que están caminando allá entre mundos de pronto en que no son tan definidos a algo que sí está definido frente a la psicología humana del caminar y del migrar de lo que estamos haciendo", destacó.

"Las Migraciones II" es una colección que invita a reflexionar acerca de la identidad, los viajes, el movimiento y la transformación constante a la que este lleva.

