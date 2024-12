Leonora Carrington deslumbra París con una exposición mística y surrealista

"Talismanes de un viaje sagrado", 70 años de arte personal de Leonora Carrington se celebraron en el marco de los festejos del Centenario del Surrealismo en París.

Ciudad de México, 1 de diciembre (SinEmbargo).- La exposición "Talismanes de un viaje sagrado" se presentó en la Galerie Sator, ubicada en el vibrante barrio de Le Marais en París, Francia, del 24 de octubre al 9 de noviembre, como parte de los festejos del Centenario del Surrealismo en la capital francesa. Esta exposición, concebida para capturar el espíritu místico y lúdico de la obra de Leonora Carrington, celebró a la artista mientras reafirmó su lugar como una de las figuras más icónicas del surrealismo.

La exposición permitió a los visitantes adentrarse en el universo más íntimo de Leonora Carrington, mostrando no solo su faceta como artista visionaria, sino también como creadora de talismanes místicos y objetos cargados de simbolismo. Con una escenografía que evocaba su taller –un espacio a medio camino entre un gabinete de curiosidades y un santuario mágico–, los asistentes interactuaron con cajones que revelaban piezas inéditas, sumergiéndose en un mundo de misterio y asombro.

"Talismanes de un viaje sagrado" dejó huella en críticos, columnistas, académicos y amantes del arte. Entre los visitante a la muestra se encontraron cerca de 100 miembros de la International Society for the Study of Surrealism y figuras clave del medio artístico, entre ellos directores de museos y críticos de arte como MoMA (Nueva York) y Musée d'Orsay. Además de quese reportaron críticas elogiosas en medios como Le Monde, Figaro, ArtPress, Numéro Art, Quotidien de l’Art y Télérama.

La exposición "Talismanes de un viaje sagrado", concebida por el Consejo Leonora Carrington, bajo la visión y liderazgo de Fermín Llamazares, resultó un esfuerzo significativo, se considera uno de los proyectos más detallados y complejos en su trayectoria. Con un enfoque meticuloso, se buscó destacar las facetas menos exploradas de la obra de Leonora Carrington.

Laurent Doucet, presidente de la Casa André Breton en Francia y comisario de la exposición, desempeñó un papel fundamental al establecer la colaboración con la Galerie Sator y gestionar la participación del Le Centre Pompidou, lo que otorgó al proyecto un notable respaldo histórico y cultural.

"Leonora nos enseña que el arte no tiene límites, y 'Talismanes de un viaje sagrado' es un reflejo de su capacidad para conectar lo cotidiano con lo extraordinario", destacó en un comunicado Fermín Llamazares.

¿QUÉ SIGUE PARA "TALISMANES DE UN VIAJE SAGRADO"?

El siguiente paso de "Talismanes de un viaje sagrado" será la Semana del Arte de la Ciudad de México como parte de la 21ª edición de ZsONAMACO, que se llevará a cabo del 5 al 9 de febrero de 2025. Este evento, altamente esperado, ofrecerá una nueva oportunidad para adentrarse en el fascinante universo de Leonora Carrington en un contexto enriquecedor.

París no fue la unica parada de esta muestra, se cuenta con planes de presentarse en diversas ciudades de Europa durante 2025 y la próxima apertura de un museo dedicado a Leonora Carrington en Francia, bajo la dirección del Consejo Leonora Carrington.