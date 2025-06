Departamento de Estado quita visas a familiares y socios de traficantes de fentanilo

Ciudad de México, 26 de junio (SinEmbargo).- El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció este jueves restricciones de visas para familiares y socios de personas extranjeras sancionadas por narcotráfico.

En ese sentido, el Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que esta nueva política busca detener el flujo de fentanilo y otras drogas mortales al país norteamericano.

I am announcing a new visa restriction policy for family members and close personal and business associates of individuals sanctioned under Executive Order 14059. We will use all necessary tools to deter and dismantle the flow of fentanyl and other deadly drugs from entering our…

— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) June 26, 2025