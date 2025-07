ENTREVISTA ¬ "La Fiscalía decidirá si Adán tiene responsabilidad", dice Pedro Miguel

El escritor y consejero de Morena, Pedro Miguel, afirmó que en el movimiento no hay intocables y que en casos como el del Senador Adán Augusto López, el partido no lo está defendiendo, sino que está rechazando linchamiento mediático. Además, el escritor defendió la incorporación de perfiles externos, incluso polémicos, y consideró que muchas de las críticas provienen de intereses personales o de una falta de comprensión sobre la lógica de alianzas.

Ciudad de México, 21 de julio (SinEmbargo).- El escritor y consejero estatal de Morena, Pedro Miguel, aseguró que en el partido no hay intocables, pero en casos como el del Senador Adán Augusto López –cuestionado por su cercanía con su exsecretario de Seguridad, Hernán Bermúdez Requena, quien es buscado por la Interpol y señalado como presunto líder de "La Barredora"– lo que se está pidiendo es que no se le linche mediáticamente sin investigaciones concretas o pruebas contra él.

En entrevista en el noticiero A las Dos, que se transmite por Youtube, el escritor aseguró que ni el partido ni nadie lo está defendiendo a ciegas ni solicitando impunidad, sino que lo que se pide, dijo, es que no se le enjuicie en redes sociales ni se adelanten juicios sin prueba.

“Hasta donde yo sé nadie está pidiendo impunidad, ni inmunidad para Adán Augusto. Lo que se está pidiendo es que no se aceleren los tiempos y que se espere a ver si el señor tiene algo que ver o no tiene nada que ver”, dijo.

Pedro Miguel también aclaró que durante la sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Morena, si bien sí hubo simpatizantes del exsecretario de Gobernación han mostrado respaldo público, esas expresiones no deben confundirse con una postura institucional del partido: “Sus simpatizantes dicen ‘no está solo’, bueno, está bien. Pero que Morena o que el Movimiento como tal hayan cerrado filas y buscado esto de que no se toque a Adán Augusto, yo creo que eso no ha ocurrido”.

Con respecto al caso del exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, Hernán Bermúdez, señalado como presunto líder del grupo criminal "La Barredora", Pedro Miguel también señaló que se encuentra en manos de la Fiscalía General de la República y debe resolverse ahí. Incluso refirió las declaraciones que el propio Adán Augusto dio este lunes a Ciro Gómez Leyva de que ahora corresponde a las autoridades investigar si hay o no responsabilidad:

“La explicación ya la dio. Ya dijo que él no sospechó en ningún momento de un individuo este que está acusado de ser líder de 'La Barredora' y, bueno su dicho, yo creo que ahora tiene que ser corroborado y ratificado o desmentido por la investigación. Eso ya es un asunto que opera en el ámbito de la Fiscalía General de la República, que está haciendo la investigación y decidirá si Adán Augusto tiene alguna responsabilidad o no”, dijo.

En ese contexto, Pedro Miguel insistió en que el llamado desde dentro del movimiento ha sido a no adelantar juicios. “Lo que se ha pedido es que no se le linche, que no se le juzgue en el tribunal de Twitter. Eso yo creo que no es una defensa, es simplemente una defensa del debido proceso. Nadie ha dicho: ‘Adán Augusto es inocente’. Lo que se ha dicho es: ‘Espérense, vamos a ver qué resulta de la investigación’”.

“Morena no llega tarde, pero debe rectificar”

Pedro Miguel durante la entrevista también descartó que Morena llegue tarde al control interno del partido, y defendió la incorporación de cuadros externos, incluso de quienes antes pertenecieron a fuerzas contrarias a la 4T. “

“No creo que sea demasiado tarde. La incorporación de personas que vienen de otras fuerzas, de otros sectores políticos o incluso que tienen un historial político personal contrario a la 4T no es en sí malo, no es en sí corruptor”, afirmó.

Si bien reconoció existen descontentos legítimos y que se han cometido errores en la incorporación de figuras provenientes de otros partidos, no obstante, acusó que algunas inconformidades, han surgido de aspiraciones personales insatisfechas o por la falta de comprensión sobre la política de alianzas.

“Hay descontentos que están absolutamente justificados, se han cometido errores en la incorporación de personas, sin duda. Pero hay otros elementos en esas críticas: uno de ellos es que la persona recién llegada va a ocupar una posición que el crítico hubiera querido para sí”, señaló.

Pedro Miguel explicó que, desde una lógica de izquierda, debe prevalecer la confianza en la capacidad de transformación y rectificación de las personas. “La izquierda cree que la gente es producto de sus circunstancias, y la derecha cree que tenemos encima el pecado original y que los malos son malos hasta que se mueren. En el pensamiento de la derecha hay una inmutabilidad de la esencia humana, por eso creen en el castigo. La izquierda cree en la rehabilitación”.

Cuestionado sobre los riesgos que implica abrir el partido a perfiles ajenos y si podría convertirse en un caballo de Troya, aseguró que “Morena no se está convirtiendo en un caballo de Troya”. En todo caso, dijo, “Morena tendría un caballo de Troya”, pero insistió en que lo que realmente está ocurriendo es una apertura hacia la representación de una pluralidad nacional. “Ahora, que los recién llegados van a traer vicios de la vieja política, etc., es posible, pero yo creo que tenemos que confiar en la capacidad de transformar a estas personas”.

Además, destacó que gracias a esas incorporaciones se logró una victoria contundente en 2018: “Creo que sin esas incorporaciones —expriistas, experredistas— se habría ganado la elección, pero no se habría ganado con la golpiza que se ganó”.

En ese sentido, puso en perspectiva que los casos de traición al movimiento por parte de personas provenientes de otros partidos han sido mínimos, en comparación con los miles de personas que se han agregado. “Quienes han entrado a Morena para pervertir al partido son muy pocos”.

A su vez, el consejero de Morena recomendó a los militantes a dejar de pensar en términos de cuotas o recompensas políticas. “También tenemos que entender que debe de cambiar nuestra visión del poder y dejar de actuar con una lógica de recompensas, pues porque uno no está en este movimiento para que lo recompensen”.

Blanca Juárez y Romina Gándara https://www.sinembargo.mx/author/blanca-juarez-y-romina-gandara/