La FGJEM detiene a 10 por homicidio de la niña Dulce; serían de La Familia Michoacana

Redacción/SinEmbargo

25/08/2025 - 9:55 pm

Diez presuntos integrantes de La Familia Michoacana fueron detenidos por su presunta responsabilidad en el homicidio de la niña Dulce, ocurrido en Chalco.

La FGJEM informó que 10 presuntos integrantes de La Familia Michoacana fueron detenidos por su posible participación en el homicidio de Dulce, niña asesinada en el municipio de Chalco.

Ciudad de México, 25 de agosto (SinEmbargo).- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó este lunes que 10 presuntos integrantes del cártel de La Familia Michoacana fueron detenidos por su posible responsabilidad en el homicidio de la niña Dulce, ocurrido en el municipio de Chalco.

Los detenidos fueron identificados como César Jair “N”, alias “El Güero”; Juan Carlos “N”, alias “El Chipotles”; Maximiliano “N”, alias “El Max”; Arturo “N”, alias “El ojos de aguacate”; Felipe “N”, alias “El Flaco”; José de Jesús “N”, alias “El Chucho”; Xóchitl “N”, alias “La Xoch”; y Nancy Elizabeth “N”, alias “La Güera”.

Las 10 personas detenidas por su probable responsabilidad en el asesinato de la niña Dulce fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Chalco y puestos a disposición de un Juez, quien los vinculó a proceso, además de que les dictó la medida cautelar de prisión preventiva.

La detención de los 10 presuntos integrantes de La Familia Michoacana se logró durante un operativo en el que participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), de la Secretaría de Seguridad Estatal y de la propia FGJEM, detalló la dependencia mediante un comunicado.

Las investigaciones realizadas por autoridades mexiquenses a raíz del homicidio de la menor permitieron establecer que el día de los hechos, 11 de agosto, un grupo de sujetos armados arribaron al domicilio de la víctima y preguntaron por un hombre que ahí habitaba.

Debido a que los habitantes del inmueble negaron la presencia del sujeto, los agresores ingresaron por la fuerza y detonaron sus armas de fuego en contra de la niña Dulce, quien falleció de manera inmediata. Tres adultos que se encontraban en el lugar resultaron ilesos.

A raíz de las indagatorias realizadas por autoridades del Estado de México se pudo establecer que los agresores llegaron al domicilio donde cometieron el ataque a bordo de dos autos, uno marca Honda y otro Renault, así como una motocicleta; dichos vehículos fueron utilizados para consumar la agresión y como “muro”.

