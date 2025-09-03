ENTREVISTA ¬ "Confiamos en lo racional, pero también en nuestras creencias mágicas"

La escritora Berenice Andrade Medina habló con SinEmbargo sobre su primera novela, un relato de contrastes que expone la frágil tela que divide al pensamiento mágico del científico. 

Ciudad de México, 2 de septiembre (SinEmbargo).– Una maldición familiar es heredada de generación en generación en la familia Pineda Carlos. Goyita, la menor de este clan busca escapar a este maleficio y tratarlo como una enfermedad mental, sin embargo ella misma se cuestiona qué camino a seguir.

“No sé si estoy loca o embrujada”, dice la protagonista de Nadie recuerda su propia muerte (Random House), la novela con la cual la escritora Berenice Andrade Medina ganó el Premio Mauricio Achar. La historia se alimenta de la dicotomía de estos dos mundos que conviven dentro de la protagonista y de su familia, oriunda de Reforma de Pineda, la tierra de su familia a dónde irá a buscar respuestas.

En entrevista con SinEmbargo, la autora Berenice Andrade Medina expuso precisamente cómo el pensamiento mágico que existe en México y Latinoamérica, “es algo muy característico de nuestra cultura e incluso viviendo en las grandes ciudades, como la Ciudad de México, estamos acostumbrados a vivir en esta dualidad de creer en lo que vemos, tener confianza en lo racional, tener confianza en el médico, pero al mismo tiempo apegarnos a nuestras creencias mágicas o religiosas”.

“Cuando dos pensamientos que se contradicen y se las arreglan para habitar con cierta coherencia, no necesariamente lo van a hacer armoniosamente. Entonces, puede que en algún momento esto lleve a que Goyita se meta en una suerte de espiral en descenso, pero al final es precisamente la evidencia de cómo las contradicciones también pueden construir vidas y construir maneras de entender la realidad, maneras de entender el mundo”, comentó Andrade Medina.

La autora ahondó cómo sea cual sea la naturaleza de la maldición que ronda la vida de Goyita y que ha rondado la vida de sus ancestros, todo tiene su origen y su identidad en el Istmo de Tehuantepec, en Reforma de Pineda, en este entorno rural. “Precisamente es en estos pueblos la fuente principal de la mayoría de nuestros mitos, de todas estas historias de espantos, que además se comparten con otros pueblos y con otras culturas”

—¿Esta cuestión de la maldición, es una profecía autocumplida de que ellos mismos la están alimentando también desde su interior? —se le preguntó.

—Estos personajes son presa de una maldición, pero no quiero dar por sentado que la maldición existe o no. Como autora quería expresar esta idea de que las maldiciones se construyen, digamos, y se pueden también autoconstruir. En esta suma de profecías autocumplidas es como se desarrollan estos destinos trágicos a los que los personajes, digamos que de alguna manera sí se entregan, se avientan. Entonces, sí, definitivamente la maldición de estos personajes son ellos mismos.

La novela también explora los daños que se gestan en las relaciones filiales. “Quería hablar, hacer este tipo de analogía entre la maldición familiar que se va heredando con los traumas también, el odio, el dolor transgeneracional que se va heredando de una generación a otra y construye esta identidad familiar maldita que por supuesto tiene mucho que ver con el luto, con el duelo, con las carencias, con el odio”.

