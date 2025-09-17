Imágenes de Trump y Epstein son proyectadas en Castillo de Windsor; hay 4 detenidos

Redacción/SinEmbargo

17/09/2025 - 2:59 pm

Trump y Epstein.

El grupo activista Led By Donkeys se atribuyó la protesta y compartió en redes sociales una fotografía de la proyección con el mensaje: “Hola Donald, bienvenido al castillo de Windsor”.

Ciudad de México, 17 de septiembre (SinEmbargo).- Un total de cuatro personas fueron arrestadas en el Reino Unido luego de que un grupo de manifestantes proyectó en una de las torres del Castillo de Windsor imágenes del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto al delincuente sexual Jeffrey Epstein, así como recortes de noticias y fotografías de víctimas relacionadas con el caso.

La acción se produjo antes de que Trump fuera recibido por el rey Carlos III durante su segunda visita de Estado al Reino Unido.

La Policía británica informó que los arrestos se realizaron bajo sospecha de “comunicaciones maliciosas” y calificó la proyección como una “maniobra publicitaria”. Los detenidos permanecen bajo custodia y sus identidades no han sido reveladas.

El grupo activista Led By Donkeys se atribuyó la protesta y compartió en redes sociales una fotografía de la proyección con el mensaje: “Hola Donald, bienvenido al castillo de Windsor”. Previamente, los manifestantes habían desplegado una enorme pancarta con la imagen de Trump y Epstein cerca del recinto real.

La protesta coincidió con la difusión, por parte de legisladores demócratas en Estados Unidos, de una carta de cumpleaños que Trump supuestamente escribió a Epstein hace más de 20 años.

El texto, cuya autenticidad ha sido negada por la Casa Blanca, incluye un boceto rudimentario de una mujer desnuda y un mensaje en el que el entonces empresario se refería a Epstein como “amigo”.

La publicación de la carta ha reavivado el debate sobre la relación entre Trump y Epstein, quien fue acusado de tráfico y abuso sexual de menores y murió en prisión en 2019 en circunstancias cuestionadas. Pese a que Trump ha intentado minimizar sus vínculos con el exfinanciero, los cuestionamientos continúan sobre el magnate republicano.

La recepción de Trump por parte de la monarquía británica también ha generado críticas internas de británicos que consideran al mandatario estadounidense una persona racista y misógina.

