#PuntosYComas ¬ Sólo el 30% de los mexicanos confía en los partidos: Latinobarómetro

Pedro Mellado Rodríguez

23/09/2025 - 8:57 pm

La aceptación de los partidos políticos entre la población está en franca caída. Estas circunstancias despiertan el interés y apoyo a la iniciativa de reforma que propone disminuirles hasta en un 50 por ciento el financiamiento.

La aceptación de los partidos políticos entre la población está en franca caída. En nuestro país tenemos una oposición muy frágil. El PAN, principal partido de derecha, suma apenas el 13 por ciento de las preferencias en tanto que su principal aliado, el PRI, apenas marca 7 por ciento de apoyo ciudadano.

Ciudad de México, 23 de septiembre (SinEmbargo).-  Cuando estamos en proceso rumbo a una Reforma Electoral que se presume será de gran calado, apenas el 30 por ciento de los ciudadanos en México confía en los partidos políticos, según el Latinobarómetro 2024.

Además, hay un 40 por ciento de la población que considera que la democracia podría muy bien funcionar sin ellos, pese a que el artículo 41 de la Constitución de nuestro país los considera “entidades de interés público” que tienen “como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática”.

Por otra parte, en nuestro país hay un 54 por ciento de la población que le concede el privilegio de la duda a los partidos políticos, al considerar que sin ellos no podría haber vida democrática en la República, según reflejan los resultados del Latinobarómetro 2024, una encuesta continental que incluye a la mayoría de los países de América Latina.

En esta amplia región el 50 por ciento de la población, en promedio, estima que los partidos políticos son útiles para la democracia, pero en contraste, el 42 por ciento de población de América Latina, en promedio, asegura que se podría vivir sin ellos.

El registro más bajo de las últimas tres décadas realizado por el Latinobarómetro es el del 2001, cuando apenas el 49 por ciento consideró que los partidos políticos tenían alguna utilidad, contra un 37 por ciento que dijo que se podría avanzar sin su presencia.

PARTIDOS Y CONGRESOS

El poco aprecio de los ciudadanos por los partidos políticos está eflejado también en la encuesta anual de Calidad e Impacto Gubernamental 2024, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en la cual esas instituciones apenas alcanzan el 28.9 por ciento de la confianza de los ciudadanos en el 2023, contra el 27.9 por ciento durante el 2021.

La situación para los legisladores no es mejor, en un momento en el que se tendrá que discutir la parmanencia de diputados y senadores de Representación Proporcional, conocidos genéricamente como plurinominales. Las cámaras de diputados federales y senadores de la República apenas tuvieron el 34.5 por ciento de la confianza ciudadana durante el 2023, según la encuesta del INEGI.

Por lo tanto, no es extraño que en la encuesta del Latinobarómetro 2024 sólo el 57 por ciento de los ciudadanos considera de utilidad el funcionamiento del Congreso en la vida democrática del país. Pero igual, no deberían desestimar los políticos que hay un 36 por ciento de los mexicanos que estiman que la democracia puede funcionar bien sin el Congreso Federal y quizá por eso asumen que el gasto en las dos cámaras es oneroso.

La situación con respecto a los congresos nacionales no es diferente en el resto de América Latina, pues en promedio, el 53 por ciento de los ciudadanos les consideran de utilidad, pero también hay un 39 por ciento de personas, en promedio, que opina que la vida democrática sería mejor sin la presencia de los legisladores.

En nuestro país tenemos una oposición muy frágil. El PAN, principal partido de derecha, suma apenas el 13 por ciento de las preferencias en tanto que su principal aliado, el PRI, apenas marca 7 por ciento de apoyo ciudadano. Otro partido de oposición, Movimiento Ciudadano, que no necesariamente tendría que ser aliado del PRIAN, apenas tendría el 7 por ciento de respaldo, según la encuesta más reciente de la consultora Enkoll publicada el lunes 1 de septiembre del 2025. La oposición sumaría el 27 por ciento de las preferencias, contra el 45 por ciento de Morena. Una mala señal para la oposición es que quienes se declaran apartidistas suman ya en el país el 19 por ciento.

El registro del Latinobarómetro 2024 refleja que en México el 57 por ciento de las personas considera que sin oposición no podría haber democracia. Pero es tan precaria la presencia de la oposición en el país que el 36 por ciento de los ciudadanos reconoce que su presencia no es indispensable. En promedio, en América Latina, el 54 por ciento sí considera necesaria la presencia de la oposición, pero hay un 37 por ciento de ciudadanos que no la estima importante.

¿PODER CIUDADANO?

Un dato curioso que refleja el Latinobarómetro 2024 es que en México la gente percibe que los ciudadanos tienen más poder en la vida pública. El 31 por ciento de las personas cree que en nuestro país los ciudadanos están empoderados, el promedio más alto de toda Latinoamérica. Donde menos poder se le atribuye a los ciudadanos es en Chile, con apenas 7 por ciento.

Pero hay otro poder que emerge en el horizonte: el 24 por ciento de los brasileños cree que las redes sociales son las que tienen más poder en su país; en segundo lugar aparece Costa Rica, con el 18 por ciento, en tanto que en México, Panamá y República Dominicana, el 17 por ciento de la gente piensa que las redes sociales son muy poderosas.

Frente a la próxima reforma electoral, los partidos políticos y los políticos en forma individual, no deberían desetimar el severo juicio de la gente, que les concede muy poco crédito, con una confianza que está por debajo del 30 por ciento.

Pedro Mellado Rodríguez

Pedro Mellado Rodríguez

Periodista que durante cinco décadas ha sido un acucioso y crítico observador de la vida pública en el país. Ha cubierto todas las fuentes informativas y ha desempeñado todas las responsabilidades posibles en medios de comunicación. Ha trabajado en prensa, radio, televisión y medios digitales. Su columna Puntos y Contrapuntos se ha publicado desde hace cuatro décadas, en periódicos como El Occidental, Siglo 21 y Mural, en Guadalajara, Jalisco. Tiene estudios de derecho por la Universidad de Guadalajara y durante una década fue profesor de periodismo en el ITESO, la Universidad Jesuita de Guadalajara. Es autor del libro Las Naves Nodrizas de la Comunicación y el Periodismo (Taller Editorial La Casa del Mago, Guadalajara, 2022).

