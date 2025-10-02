Vector, sancionada por EU, anuncia transferencia de cuentas y activos a Finamex

Vector Casa de Bolsa descartó que la transferencia de su cartera represente una fusión o adquisición de la licencia o de la sociedad anónima.

Ciudad de México, 1 de octubre (SinEmbargo).- La Sociedad Anónima de Capital Variable, Vector Casa de Bolsa, anunció este miércoles la transferencia de su cartera y activos de clientes a Finamex Casa de Bolsa.

En el comunicado que publicó Vector Casa de Bolsa se subraya que esta operación "no se trata de una fusión, ni de una adquisición de la licencia ni de la sociedad anónima de Vector, sino exclusivamente de una transferencia de cartera y activos de clientes a Finamex Casa de Bolsa".

A la par, destacó que esta transferencia cuenta con el "cumplimiento de todas las regulaciones correspondientes, y se realiza bajo los más altos estándares de seguridad, transparencia y apego a la regulación".

“Tras un riguroso y responsable proceso de análisis, Vector determinó que la mejor alternativa era llevar a cabo una transferencia ordenada de sus activos a Finamex Casa de Bolsa, una institución con más de cinco décadas de trayectoria, reconocida por su solvencia, profesionalismo y compromiso con el desarrollo financiero de México”, explicó la institución.

A finales de junio pasado, Vector Casa de Bolsa fue objeto de señalamientos por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (EU) por supuestamente haber permitido operaciones de lavado de dinero de dudosa procedencia.

COMUNICADO OFICIAL pic.twitter.com/augyFcOpFB — Vector Casa de Bolsa (@VectorCB) October 1, 2025

La oficina de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos detectó que Vector Casa de Bolsa, propiedad del empresario Alfonso Romo Garza, participó en operaciones por 40 millones de dólares vinculadas al exsecretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, ya condenado en EU por recibir sobornos del Cártel de Sinaloa.

El Departamento del Tesoro indicó a finales de agosto pasado que Vector y otros bancos señalados de lavar dinero obtendrían una nueva prórroga para la entrada en vigor de sanciones del Gobierno de Estados Unidos. Ahora será a partir del 20 de octubre cuando comenzará la prohibición de transferencias u operaciones que involucren a dichas entidades financieras mexicanas en la Unión Americana.

“Esta prórroga refleja las medidas continuas adoptadas por el Gobierno de México para abordar eficazmente las preocupaciones planteadas en las órdenes de la FinCEN, incluyendo el mantenimiento de la Administración temporal de las instituciones afectadas para promover el cumplimiento normativo y la prevención del financiamiento ilícito”, explicó el Tesoro.

La institución Vector Casa de Bolsa es una empresa mexicana con más de 50 años de trayectoria, fundada por Alfonso Romo Garza y un grupo de inversionistas. Actualmente, es liderada por Edgardo Cantú Delgado como director general.

La esposa de Alfonso Romo Garza se convirtió en la accionista mayoritaria en agosto de 2019, de acuerdo con datos publicados recientemente por la periodista Daniela Garza en ABC Noticias, en donde destaca que se trata de una empresa que celebró 50 años de trayectoria.

Según la información, la empresa ha evolucionado desde su fundación como Sociedad Bursátil Mexicana (Soburmex) hasta convertirse en Vector Casa de Bolsa en 1987. A lo largo de su historia, ha mantenido un enfoque en la innovación, la expansión internacional y el desarrollo tecnológico en el ámbito financiero.