Edgar Molina, diseñador que vistió a Gobernadora de Guanajuato, es asesinado a tiros

La Gobernadora de Guanajuato y la Presidenta Municipal de Moroleón lamentaron el asesinato del diseñador Edgar Molina.

Moroleón, Guanajuato, 12 de octubre (ZonaFranca).- El diseñador de moda, Edgar Molina, fue asesinado en un ataque armado en el municipio de Moroleón, en el estado de Guanajuato.

Molina, quien diseñó el vestido de la Gobernadora, Libia García Muñoz Ledo, para la ceremonia del Día del Grito de Independencia, fue atacado la noche del sábado en la colonia El Progreso.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 19:30 horas, entre las calles Veracruz y Tlaxcala.

Al lugar llegaron elementos de la Policía Municipal y encontraron una camioneta Toyota tipo Van, dentro de la cual hallaron a Edgar Molina sin vida.

El diseñador de modas iba acompañado de una mujer, quien resultó con heridas graves.

Elementos de la Cruz Roja confirmaron el fallecimiento del diseñador y trasladaron a la lesionada a un hospital.

Elementos de la Guardia Nacional y de la Fiscalía General del Estado también se trasladaron al lugar de los hechos.

Hasta el momento, no se han dado a conocer datos sobre los responsables ni sobre el móvil del crimen.

La presidenta municipal de Moroleón, Alma Rosa Barragán, informó que autoridades trabajan para dar con los responsables del asesinato del diseñador Edgar Molina, ocurrido la noche del sábado. pic.twitter.com/KYgFlgJlgS — Fabián “N” (@edgarfabianvf) October 12, 2025

Alcaldesa de Moroleón lamenta asesinato

La Presidenta Municipal de Moroleón, Alma Barragán, compartió un mensaje en video en su cuenta de Facebook en el que lamentó el asesinato del diseñador Edgar Molina, además de prometer que se hará justicia por este caso.

"Hago este comunicado con un profundo dolor, pero sobre todo con una enorme firmeza de hacer que esto se esclarezca, el cobarde asesinato de nuestro amigo Edgar Molina", dijo.

Señaló además que las autoridades municipales trabajan en coordinación con el Gobierno del estado y con la Fiscalía de Guanajuato para investigar este caso, y afirmó que "no descansarán hasta dar con los responsables y esclarecer este cobarde asesinato".

Además, el Ayuntamiento de Moroleón compartió una publicación en redes sociales con un desplegado firmado por la Gobernadora de Guanajuato, Libia García Muñoz Ledo, en la que lamenta el asesinato del diseñador Edgar Molina.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ZONA FRANCA. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.