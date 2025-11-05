Durazo remueve al titular de PC para que no sea "juez y parte" en el caso Waldo's

Las autoridades han adelantado que la tienda que consumió el incendio operaba desde 2021 sin un programa interno de Protección Civil autorizado.

Ciudad de México, 5 de noviembre (SinEmbargo).- El Gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, pidió a Armando Castañeda Sánchez, titular de Protección Civil (PC) del estado, separarse de su cago temporalmente, mientras se desarrollan las investigaciones sobre el incendio en la tienda Waldo's de Hermosillo, que dejó un saldo de 23 muertos. Esto, con el propósito de que el funcionario no sea "juez y parte".

"He solicitado al titular de la Coordinación de Protección Civil del Gobierno del estado se separe del cargo por el tiempo que dure la investigación que lleva a cabo la Fiscalía General de Justicia del Estado con el propósito de evitar el riesgo de ser juez y parte en dicha investigación", explicó Durazo en un video compartido redes sociales, donde garantizó que habrá la transparencia en las indagatorias.

"Por desgracia, Sonora ha vivido tragedias que marcaron su historia. Tragedias envueltas en el silencio, la simulación o la omisión que agravaron el dolor de las familias y minaron la confianza ciudadana. Esa sombra aún pesa sobre nuestra memoria colectiva y sería una falta de respeto ignorarla", afirmó al justificar la decisión y prometer que habrá transparencia en el caso.

Hay momentos que sacuden la conciencia de un pueblo.

No se trata de cifras, sino de vidas, de familias que hoy enfrentan un dolor profundo. Hoy informamos que María Isabel fue trasladada al Hospital Valley Wise, en Phoenix, Arizona, donde recibe atención médica especializada.… pic.twitter.com/Ax079toZEu — Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) November 5, 2025

"Verdad para que no haya dudas y justicia para que no haya impunidad", añadió.

Las autoridades han adelantado que la tienda operaba desde 2021 sin un programa interno de Protección Civil autorizado. En consecuencia, el Gobierno estatal cerró 68 tiendas Waldo’s con el objetivo de realizar una exhaustiva revisión protocolaria del cumplimiento de las normas para garantizar la seguridad de las personas que asisten a estos establecimientos.

Durazo remarcó que la prioridad del Gobierno de Sonora es aliviar el sufrimiento de las familias. "Mi Gobierno se ha tomado como un propósito claro aliviar en la medida de lo posible el sufrimiento de las familias afectadas. He mantenido comunicación personal con las familias de las víctimas, estoy con ellas, acompañándolos en su dolor, en su búsqueda de justicia y en la reparación del daño", sostuvo.

El pasado lunes, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora presentó los avances en la investigación sobre el incendio registrado el pasado sábado 1 de noviembre en la tienda Waldo’s, ubicada en el centro de Hermosillo, que provocó la muerte de 23 personas y 12 lesionadas, entre ellas una joven de 20 años y una adolescente de 16.

En conferencia de prensa, las autoridades estatales informaron que el siniestro ocurrió alrededor de las 15:00 horas, luego de que presuntamente se registrara una falla en un transformador eléctrico dentro del establecimiento, lo que originó la rápida propagación del fuego y la acumulación de humo tóxico que dificultó la salida de clientes y trabajadores.

Respecto a los decesos por la explosión, las autoridades de salud indicaron que las principales causas fueron la inhalación de gases tóxicos, lo que permitió a los peritos dar con la identidad de las víctimas, mediante análisis realizados en el lugar de los hechos y en los laboratorios forenses.