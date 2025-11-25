Primer Ministro de Perú contradice a Jerí; no es posible irrumpir en Embajada, afirma

Tras las amenazas del Presidente José Jeri acerca de que ordenaría irrumpir en la Embajada de México para detener a Betssy Chávez, el Primer Ministro de Perú afirmó que sus palabras sólo representan el sentir del pueblo peruano.

Ciudad de México, 25 de noviembre (SinEmbargo).- El Primer Ministro de Perú, Ernesto Álvarez, afirmó que no es posible que las autoridades peruanas irrumpan en la Embajada de México para detener a Betssy Chávez, con lo que contradice las declaraciones hechas por el Presidente José Jerí.

El pasado fin de semana, el mandatario peruano advirtió que, en caso de ser necesario ordenaría el ingreso a la fuerza en la representación diplomática mexicana con el objetivo de llevar a cabo el arresto de la exprimera Ministra, quien es buscada por las autoridades por su participación en el fallido golpe de estado liderado por Pedro Castillo en 2022.

Al respecto, el Primer Ministro descartó esta posibilidad y explicó que las declaraciones del Presidente sólo representan el sentimiento de la mayoría de los peruanos, sin embargo, recalcó que no es posible ejecutar la acción que planteó Jerí.

"No es posible tratar de sustraer del ámbito de la sede diplomática a una persona por más emotividad o por más que sea requerida por la Justicia peruana", declaró el Primer Ministro ante medios de comunicación.

Por otra parte, el Ministro de Exteriores de Perú, Hugo de Zela, quien cuenta con experiencia como diplomático, reiteró que la propuesta de Jerí para irrumpir en la Embajada de México y detener a Betssy Chávez no se hará realidad.

"Yo he conversado con el presidente sobre el tema y le puedo decir con absoluta claridad que esa hipótesis no se va a dar en la realidad: la hipótesis de entrar a la embajada por la fuerza", dijo.

Perú violaría leyes internacionales si irrumpe en Embajada: Sheinbaum

Luego de que el Presidente José Jeri planteó la posibilidad de irrumpir en la Embajada de México para detener a Betssy Chávez, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo advirtió que con esta acción Perú estaría violando todas las leyes internacionales.

Durante su conferencia matutina del lunes, la mandataria mexicana recalcó que si elementos de seguridad peruanos ingresan por la fuerza a la sede diplomática esto constituiría una violación a la soberanía.

Finalmente, la Jefa del Ejecutivo reiteró que la exprimera Ministra tiene derecho a solicitar asilo político en México, además de que hizo un llamado para mantener el diálogo entre ambas naciones.

"Se pueden tener diferencias y se opina. Ellos tomaron la decisión de romper relaciones con México, pero una intervención en la Embajada estaría fuera de toda norma", dijo.

-Con información de Europa Press