ENTREVISTAS ¬ ¿Cómo resiste Sheinbaum más embates que AMLO? Heidi y Rodrigo lo saben

"[La Presidenta Claudia Sheinbaum] le ha dado continuidad a lo que funciona y ya ha dejado de hacer lo que no funciona", dijo Heidi Osuna, Socia directora de Enkoll respecto a los factores que influyen en que la mandataria mantenga un alto índice de aprobación.

Ciudad de México, 1 de enero (SinEmbargo).- Heidi Osuna, Socia directora de Enkoll y Rodrigo Galván, director General de la casa encuestadora De Las Heras Demotecnia, hablaron en entrevista para el programa "Los Periodistas", que se transmite por el canal de YouTube SinEmbargo al Aire, sobre la forma en la que la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha resistido los ataques de la oposición, resistencia que la ha mantenido con una alta aprobación.

“¿Claudia qué es lo que hizo bien para tener estos números [altos números de aprobación]? creo que lo que ha hecho bien... le ha dado continuidad a lo que funciona y ya ha dejado de hacer lo que no funciona, sin decirlo, sin decir esto no funcionaba, esto es como que le ha dado un sello personal a la 4T, eso es lo que yo principalmente veo”, dijo Osuna sobre la aprobación con la que cerró la mandataria federal su primer año de gestión.

Galván coincidió en que la Presidenta Sheinbaum la ha dejado de lado asuntos que no permiten avanzar y, además, ha implementado otros aspectos que la han mantenido estable entre la población mexicana. Por ejemplo, la negociación que a la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos hizo la mexicana, para evitar el incremento de aranceles, hasta las mañaneras con datos de lo que el Gobierno está haciendo e incluso la proyección que tiene internacionalmente.

"Es lo que dice Heidi, dice 'lo que no funcionaba', refiriéndonos a esa polarización, esa manera que tenía el Presidente López Obrador de polarizar, de los extranjeros no y las formas de ella son completamente diferentes, si las ves en el extranjero dices ‘hasta habla inglés’, todas esas cosas en conjunto me parece que le han dado, insisto, una estabilidad a prueba de muchas cosas”, dijo Galván.

"Ha hecho cosas que el inicio haya sido muy bueno y fue esta negociación con Trump y los aranceles", puntualizó el director de De Las Heras Demotecnia y enfatizó que, además, “Lo que a ella le ha dado valor es cuando va y se presenta internacionalmente, esta foto de ella con el G10 fue brutal, o sea, lo que le dio fue brutal, hoy acaba de ir a ver a los migrantes y con Trump y eso y le volvió a ir súper bien", agregó.

"Esta mujer no para, no para, es una hacedora, es decir, ustedes vean las mañaneras del lunes y del martes y creo que tienen más resultados que en cuatro sexenios, o sea, habla cifras récord en empleo formal, disminución de los homicidios, infraestructura no sé qué, los trenes no sé cuánto, es que todas las mañaneras entrega algo sin que digamos perceptualmente sea el aeropuerto de López Obrador o el tren Maya o este programa de ayuda a los adultos mayores, que fue emblemático, tú vas y le preguntas a los mexicanos y todos tienen algo que decir", destacó.

"Ha dado resultados digamos en todos lados, no se ha concentrado en pocas cosas", reiteró Galván, quien consideró que para la gran cantidad de ataques de los que la mandataria federal fue blanco, se ha mantenido estable entre los mexicanos, ya que la última medición la posiciona con el 74 por ciento de aprobación. "Yo le pondré el adjetivo estable", dijo el experto. "Independientemente de la aprobación, ha sido estable, el adjetivo para mi ha sido estable, han venido buenas, han venido muy malas, ha venido Michoacán y ella está muy estable”, reitero.

Por su parte, Osuna destacó que la Presidenta se mantiene fuerte, incluso más de lo que fue el ahora expresidente Andrés Manuel López Obrador. “Seguimos viendo una Presidenta fuerte, con una aprobación alta, inclusive más alta que la de Andrés Manuel López Obrador, si nos vamos a la última medición que presentamos en Enkoll, fue hace una semana, y comparándolo con el mismo periodo de tiempo de Andrés Manuel, Claudia Sheinbaum tiene 74 por ciento de aprobación, Andrés Manuel tenía en ese periodo 72 por ciento de aprobación", dijo.