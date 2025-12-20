"El Basi" cae en CdMx; lo ligan a Los Malportados, banda de narcomenudeo y extorsión

Redacción/SinEmbargo

20/12/2025 - 5:43 pm

Autoridades de la CdMx detuvieron en Azcapotzalco a "El Basi", presunto integrante de Los Malportados, tras un cateo donde se aseguraron drogas y objetos ligados a extorsión.

Ciudad de México, 20 de diciembre (SinEmbargo).- La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx) detuvo este sábado a Simón Giovanni “N”, alias “El Basi”, señalado como presunto integrante del grupo delictivo Los Malportados, dedicado al narcomenudeo y la extorsión, durante un operativo realizado en la Alcaldía Azcapotzalco.

El operativo se efectuó en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx), así como personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), de la Defensa Nacional (Defensa), Marina Armada de México (Marina) y de la Guardia Nacional (GN), tras denuncias que señalaban un inmueble presuntamente utilizado para la venta de narcóticos en la demarcación.

Como parte de las investigaciones, los elementos de seguridad desarrollaron labores de inteligencia de gabinete y campo, con las que recabaron datos de prueba que fueron presentados ante un agente del Ministerio Público, quien solicitó la intervención judicial correspondiente.

De acuerdo con la dependencia, un Juez de control autorizó el cateo en un domicilio ubicado en el andador Amapilca, colonia Santiago Ahuizotla, donde se aseguraron dos bolsas con vegetal verde con características de la mariguana, una libreta con anotaciones y un teléfono celular.

En el lugar también fue detenido Giovanni “N”, de 33 años de edad, quien fue informado de sus derechos constitucionales conforme a los protocolos establecidos.

Según las investigaciones, el sujeto fue identificado como presunto integrante de un grupo delictivo generador de violencia, señalado por actividades de narcomenudeo y extorsión en la zona poniente de la capital del país, además de registrar dos ingresos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por el delito de robo en el año 2012.

Con ello, Las autoridades informaron que la persona fue puesta a disposición del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica, y precisaron que será considerada inocente hasta que una autoridad jurisdiccional emita una sentencia firme. En tato, el inmueble quedó sellado y bajo resguardo policial para continuar con las investigaciones correspondientes.

"La SSC y la FGJ, en apego a sus funciones y atribuciones, reiteran su compromiso con la ciudadanía de realizar acciones coordinadas para la prevención, investigación y combate a los delitos de alto impacto y con ello detener a los generadores de violencia en la Ciudad de México", concluyeron en un comunicado.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

