VIDEO ¬ Operador de Ruta 41 ataca unidad de RTP en la CdMx; Semovi revocará concesión

Redacción/SinEmbargo

02/01/2026 - 2:16 pm

VIDEO ¬ Operador de Ruta 41 golpea y amenaza a camión de RTP.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

VIDEO ¬ "Lady Pavo" ocasiona riña en supermercado de la CdMx por colarse en la fila

VIDEO ¬ Riña desata caos en FES Acatlán; detienen a los tres alumnos involucrados

Un taxista pierde la vida tras volcarse en San Antonio Abad, CdMx; rescatan a perrito

La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México indicó que ya se realizan las investigaciones correspondientes para retirar la concesión.

Ciudad de México, 2 de enero (SinEmbargo).- Una riña entre un chofer de la Ruta 41 y un operador de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), ocurrida bajo el puente de Eje 10 y Av. Revolución, en la Alcaldía Álvaro Obregón la Ciudad de México, generó indignación en redes sociales.  

En un video grabado la noche del 31 de diciembre se muestra cómo un camión de la Ruta 41 choca con un camión de la Red de Transporte de Pasajeros, lo que hizo que ambas unidades se detuvieran e iniciara el pleito. Testigos señalaron que uno de los hombres que bajaron del camión concesionado, que va de la estación Miguel Ángel de Quevedo al Pedregal, amenazó al chofer del RTP.

"¡Hay niños abordo!", se escucha en la grabación al tiempo que los agresores rompían un vidrio del parabrisas del RTP sin mediar palabra.

De acuerdo con los reportes, los autobuses de pasajeros se encontraba sobre Av. San Jerónimo-Eje 10 Sur, Pedro Henríquez Ureña, cerca del estadio de Ciudad Universitaria (CU), y muy cerca del edificio de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Ante la denuncia, la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México indicó que ya se realizan las investigaciones correspondientes. "Se informa que se inicia el proceso de investigación para la revocación de concesión y también se implementan operativos permanentes", escribió la dependencia capitalina en X, antes Twitter.

Usuarios en redes sociales mostraron su preocupación y su enojo por las agresiones registradas, y pidieron acciones urgentes para salvaguardar tanto a usuarios del transporte como a transeúntes, pues no es el primer incidente que se registra en la ruta.

La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México indicó que ya se realizan las investigaciones correspondientes para retirar la concesión.
La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México indicó que ya se realizan las investigaciones correspondientes para retirar la concesión.

"Es el día a día de los que usamos el transporte público, unidades viejas, en pésimas condiciones, choferes irresponsables, agresivos, se saben intocables y hacen lo que se les da la gana, sólo que no les reclames, se indignan", escribió un internauta.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Francisco Ortiz Pinchetti

Des-propósitos de Año Nuevo

"Si nos atuviéramos al juego de los ritos anuales, deberíamos en este momento formular una lista de...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
María Rivera

Memoria

"Con puntualidad de relojero, llegamos al próximo año… El año que recién termina, y en el que...
Por María Rivera
Gustavo de Hoyos Walther

Buró de Crédito

"Es sabido que la economía moderna se caracteriza por el uso creciente del crédito, que se utiliza...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

La silla vacía

“Mientras miles de hogares se preparan para celebrar Fin de Año, en la casa del policía Román...
Por Salvador Guerrero Chiprés
+ Sección

Opinión en Video

La última dictadura argentina y las lecciones de un pingüino
Por Héctor Alejandro Quintanar

La última dictadura argentina y las lecciones de un pingüino

El fuero y los pluris deben desaparecer
Por Pedro Mellado Rodríguez

El fuero y los pluris deben desaparecer

El tren enemigo
Por Fabrizio Mejía Madrid

El tren enemigo

Doce uvas al 2026
Por Mario Campa

Doce uvas al 2026

La sabiduría del final
Por Óscar de la Borbolla

La sabiduría del final

2025: no dejar más espacio a los carroñeros
Por Juan Carlos Monedero

2025: no dejar más espacio a los carroñeros

Fue corrupción, negligencia o sabotaje
Por Álvaro Delgado Gómez

Fue corrupción, negligencia o sabotaje

"Alito" Moreno y el síndrome del “merezco abundancia”
Por Ana Lilia Pérez

"Alito" Moreno y el síndrome del “merezco abundancia”

Adiós al neoliberalismo
Por Alejandro Páez Varela

Adiós al neoliberalismo

La corrupción me da risa
Por Muna D. Buchahin

La corrupción me da risa

+ Sección

Galileo

Empresas de alimentos se las ingenian para ocultar azúcares añadidos en sus productos y disfrazan de "saludable" algo que no lo es.

¿Qué esconden los productos “saludables”? Guía para reconocer los azúcares añadidos

café

¿Café o té? Un nuevo estudio revela cuál es el peor para la salud de tus huesos

UNAM desarrolla vacuna contra el cáncer de mama.

La UNAM desarrolla una vacuna contra el cáncer de mama y algunas de sus variantes

Consejos para afrontar la artritis y artrosis en temporada de frío

Especialista explica cómo sobrellevar artritis y artrosis en esta temporada de frío

Un psiquiatra explica por qué la gente se deprime en Navidad.

"Depresión blanca": Un especialista explica por qué la gente se deprime en Navidad

La grasa no es tu enemiga.

La grasa no es tu enemiga: descubre el sorprendente papel del tejido adiposo

Jóvenes consumen alcohol en un bar de la Ciudad de México.

"Enero seco": Esto le pasa tu cuerpo tras un mes sin alcohol, según investigadores

Encías y el corazón.

Descuidar tus encías podría afectar tu corazón, revela un nuevo estudio científico

¿Por qué hay personas que nunca se enferman? Esto dice la ciencia

¿Por qué hay personas que nunca se enferman? Esto es lo que dicen los científicos

La Sociedad Europea de Cardiología concluyó que no existe un tipo de nicotina que no afecte al corazón.

Estudio indica que no existe la nicotina "segura"; los vapeadores también son dañinos

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Doble Hoy No Circula en la CdMx y el Estado de México.
1

"Doble Hoy No Circula": Así aplica en CdMx y Edomex el viernes 2 de enero, según CAMe

Victoria, hija de Tommy Lee Jones, es hallada sin vida en un hotel de San Francisco
2

Victoria, hija de Tommy Lee Jones, es hallada sin vida en un hotel de San Francisco

Diversos países del mundo expresaron sus condolencias a México tras el descarrilamiento  del Tren Interoceánico.
3

Empresa que hizo obras en tramo siniestrado del Tren es ligada a abusos y corrupción

Nueva Elektra perdió el grado de inversión de Moody's ante la alerta por su deuda fiscal.
4

Moodys rebaja calificación de Elektra y advierte sobre su deterioro por adeudo fiscal

Sheinbaum aclaró la fotografía que se tomó con uno de los hospitalizados por el descarrilamiento del Tren Interoceánico.
5

Lamentable que usen una FOTO para atacarnos: CSP de selfie con ferrocarrilero herido

Sismo 2 de enero
6

Sismo de 6.5 en San Marcos, Guerrero, deja un muerto y 12 heridos en CdMx: Brugada

VIDEO ¬ Operador de Ruta 41 golpea y amenaza a camión de RTP.
7

VIDEO ¬ Operador de Ruta 41 ataca unidad de RTP en la CdMx; Semovi revocará concesión

Sismo en la CdMx videos.
8

VIDEOS ¬ Sismo da buen susto a mexicanos en varios estados. Así reaccionó Sheinbaum

Durante años, Marjorie Taylor Greene fue una de las figuras más fieles y estridentes del trumpismo en el Congreso de Estados Unidos. Aliada incondicional de Donald Trump, defensora del lema Make America Great Again y símbolo de la política de confrontación que marcó a la derecha estadounidense
9

Trump, ¿salvador o verdugo? Congresista expone su descontento con el movimiento MAGA

El incendio en un bar de Crans-Montana dejó 40 muertos y 119 heridos. Las autoridades ya interrogan a los responsables del establecimiento y evalúan posibles cargos penales.
10

Bengalas en botellas de champán habrían causado incendio en bar de Suiza: autoridades

Sheinbaum inaugura Centro Libre en Ciudad Juárez, Chihuahua
11

ENTREVISTAS ¬ ¿Cómo resiste Sheinbaum más embates que AMLO? Heidi y Rodrigo lo saben

café
12

¿Café o té? Un nuevo estudio revela cuál es el peor para la salud de tus huesos

El sismo de 6.5 con epicentro en San Marcos, Guerrero, registrado la mañana de este viernes activó la alerta sísmica en la Ciudad de México, para prevenir a millones de capitalinos.
13

Alerta sísmica tuvo efectividad del 98%, afirma Brugada. Así puedes reportar fallas

. El cuerpo de la joven regiomontana Camila Mendoza Olmos, fue localizado cerca de su domicilio en el Condado de Bexar, en San Antonio, Texas.
14

Camila Mendoza, joven mexicana de 19 años desaparecida en Texas, es hallada sin vida

Experto ferroviario desmiente a TV Azteca; no vaticinó tragedia del Interoceánico.
15

Consultor ferroviario inglés exhibe a TV Azteca: No predije tragedia en Interoceánico

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Sheinbaum destaca crecimiento de turismo.
1

Turismo extranjero crece 13.6 por ciento en México durante 2025, destaca Sheinbaum

VIDEO ¬ Operador de Ruta 41 golpea y amenaza a camión de RTP.
2

VIDEO ¬ Operador de Ruta 41 ataca unidad de RTP en la CdMx; Semovi revocará concesión

Durante años, Marjorie Taylor Greene fue una de las figuras más fieles y estridentes del trumpismo en el Congreso de Estados Unidos. Aliada incondicional de Donald Trump, defensora del lema Make America Great Again y símbolo de la política de confrontación que marcó a la derecha estadounidense
3

Trump, ¿salvador o verdugo? Congresista expone su descontento con el movimiento MAGA

El sismo de 6.5 con epicentro en San Marcos, Guerrero, registrado la mañana de este viernes activó la alerta sísmica en la Ciudad de México, para prevenir a millones de capitalinos.
4

Alerta sísmica tuvo efectividad del 98%, afirma Brugada. Así puedes reportar fallas

El incendio en un bar de Crans-Montana dejó 40 muertos y 119 heridos. Las autoridades ya interrogan a los responsables del establecimiento y evalúan posibles cargos penales.
5

Bengalas en botellas de champán habrían causado incendio en bar de Suiza: autoridades

Sheinbaum aclaró la fotografía que se tomó con uno de los hospitalizados por el descarrilamiento del Tren Interoceánico.
6

Lamentable que usen una FOTO para atacarnos: CSP de selfie con ferrocarrilero herido

Sismo en la CdMx videos.
7

VIDEOS ¬ Sismo da buen susto a mexicanos en varios estados. Así reaccionó Sheinbaum

Sismo 2 de enero
8

Sismo de 6.5 en San Marcos, Guerrero, deja un muerto y 12 heridos en CdMx: Brugada

Agenda enero 2026
9

Rosca de reyes, villa navideña y una expo de moda para iniciar el 2026 en la CdMx

Maudro niega haber hablado con Trump por segunda ocasión.
10

Maduro niega existencia de una segunda llamada con Trump; se dice abierto a negociar

Doble Hoy No Circula en la CdMx y el Estado de México.
11

"Doble Hoy No Circula": Así aplica en CdMx y Edomex el viernes 2 de enero, según CAMe

12

#Anuario2025 ¬ El PRD llevó a la izquierda a la cima... y de ahí cayó como piedra