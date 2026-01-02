VIDEO ¬ Operador de Ruta 41 ataca unidad de RTP en la CdMx; Semovi revocará concesión

La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México indicó que ya se realizan las investigaciones correspondientes para retirar la concesión.

Ciudad de México, 2 de enero (SinEmbargo).- Una riña entre un chofer de la Ruta 41 y un operador de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), ocurrida bajo el puente de Eje 10 y Av. Revolución, en la Alcaldía Álvaro Obregón la Ciudad de México, generó indignación en redes sociales.

En un video grabado la noche del 31 de diciembre se muestra cómo un camión de la Ruta 41 choca con un camión de la Red de Transporte de Pasajeros, lo que hizo que ambas unidades se detuvieran e iniciara el pleito. Testigos señalaron que uno de los hombres que bajaron del camión concesionado, que va de la estación Miguel Ángel de Quevedo al Pedregal, amenazó al chofer del RTP.

"¡Hay niños abordo!", se escucha en la grabación al tiempo que los agresores rompían un vidrio del parabrisas del RTP sin mediar palabra.

De acuerdo con los reportes, los autobuses de pasajeros se encontraba sobre Av. San Jerónimo-Eje 10 Sur, Pedro Henríquez Ureña, cerca del estadio de Ciudad Universitaria (CU), y muy cerca del edificio de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Ante la denuncia, la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México indicó que ya se realizan las investigaciones correspondientes. "Se informa que se inicia el proceso de investigación para la revocación de concesión y también se implementan operativos permanentes", escribió la dependencia capitalina en X, antes Twitter.

Usuarios en redes sociales mostraron su preocupación y su enojo por las agresiones registradas, y pidieron acciones urgentes para salvaguardar tanto a usuarios del transporte como a transeúntes, pues no es el primer incidente que se registra en la ruta.