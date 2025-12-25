Un taxista pierde la vida tras volcarse en San Antonio Abad, CdMx; rescatan a perrito

El conductor perdió el control del taxi, con placas A8371C, el cual se impactó contra una palmera. El cuerpo del hombre quedó tendido en el carril de extrema derecha de la calzada San Antonio Abad.

Ciudad de México, 25 de diciembre (SinEmbargo).- La mañana de este jueves, el conductor de un taxi perdió la vida luego de que su vehículo volcara sobre la calzada San Antonio Abad, en el cruce con José Tomás Cuéllar, colonia Obrera, Alcaldía Cuauhtémoc, en la capital mexicana, presuntamente por ir a exceso de velocidad.

A través de redes sociales, circulan diversos testimonios en los que se afirma que antes del accidente la víctima presentó una actitud extraña, ya que aseguraba sentir insectos que le caminaban por el cuerpo. En una imagen difundida en X, se puede observar al hombre que bajó de su vehículo, el cual tiene la puerta del conductor abierta, sin playera y moviendo los brazos de forma extraña.

Andaba festejando la navidad bien viajado... En calles del Centro de la CDMX y como era de esperarse... Media hora después destrozó su vehículo en Calzada de Tlalpan.#Navidad2025 pic.twitter.com/MujmwDYDjf — Raúl Gutiérrez (@RaulGtzNR) December 25, 2025

Después aborda nuevamente el automóvil y reanuda su marcha. Sin embargo, al llegar al Eje 2 Sur, con San Antonio Abad, el conductor perdió el control del taxi, con placas A8371C, y se impactó contra una palmera, por lo que salió expulsado de la unidad y quedó tendido en el carril de extrema derecha.

Además, un perro que acompañaba a la víctima quedó prensado, aunque después fue rescatado por los cuerpos de emergencia, los cuales acordonaron la zona, en tanto llegaban los Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia (FGJ), encargados del levantamiento del cuerpo.