Irán cierra su espacio aéreo ante amenaza de ataque de EU por protestas en Teherán

15/01/2026 - 3:50 am

Irán cierra su espacio aéreo

La medida llega después de que Trump amenazó en los últimos días con atacar territorio iraní si las fuerzas de seguridad de este país no ponen fin a las muertes en las manifestaciones.

MADRID 15 Ene. (EUROPA PRESS).- Las autoridades de Irán han cerrado en las primeras horas de este jueves el espacio aéreo en todo el país, según datos recabados por la página web especializada en seguimiento de operaciones aéreas FlightRadar24, y en medio de las crecientes amenazas de un ataque por parte de Estados Unidos (EU) en el marco de la oleada de movilizaciones en el país centroasiático que se han saldado ya con miles de muertos.

De acuerdo a este portal web, el Ejecutivo iraní ha suspendido así todos los vuelos a su territorio a excepción de los internacionales con destino u origen en Irán que tengan "permiso", si bien el aviso, difundido poco antes de las 2:00 horas (23:30 horas de este miércoles en España), tiene una validez de "poco más" de dos horas.

El cierre del espacio aéreo llega después de que el presidente de EU, Donald Trump, haya amenazado en los últimos días con atacar Irán si las fuerzas de seguridad de este país no ponen fin a las muertes en las protestas que desde hace semanas sacuden Teherán y que se han extendido a otras localidades, si bien la Casa Blanca afirmó que "la diplomacia siempre es la primera opción" para el mandatario, quien este mismo miércoles ha afirmado que "las muertes en Irán han parado".

En este contexto, y después de que Teherán haya advertido de que podría responder en caso de que Washington lance un ataque en su contra, las autoridades estadounidenses emplazaron a principios de esta semana a sus nacionales en Irán a abandonar el país, un extremo al que se han sumado en las últimas horas gobiernos como los de España, Italia y Reino Unido, quien ha anunciado además el cierre temporal de su Embajada en Teherán y la retirada de todo su personal del país asiático.

Por otra parte, la Embajada de Estados Unidos en Jerusalén ha difundido en las últimas horas una nueva alerta de seguridad alentando a sus ciudadanos en territorio israelí a "revisar sus planes de viaje, dadas las tensiones regionales actuales", teniendo en cuenta que Teherán ha acusado en reiteradas ocasiones a Israel de armar a los manifestantes en su territorio, asegurando que, con este tipo de acciones, busca "arrastrar" a Washington a una "guerra" con Irán.

Israel ya lanzó en junio de 2025 una ofensiva militar contra Irán —a la que se sumó EU con bombardeos contra tres instalaciones nucleares—, desatando un conflicto de doce días en el que las fuerzas iraníes lanzaron cientos de misiles y drones contra territorio israelí y contra la principal base estadounidense en Oriente Próximo, situada en Qatar.

