México plantea mantener y fortalecer T-MEC en revisión: SE; proceso termina en julio

El Secretario de Economía destacó que preservar el tratado es prioridad por su importancia para la integración de América del Norte.

Ciudad de México, 15 de enero (SinEmbargo).- El Secretario de Economía, Marcelo Ebrard, adelantó que la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) avanza en tiempo y forma y deberá concluir en junio de este año.

Durante la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, explicó que hacia finales de enero los tres países entregarán las conclusiones de las consultas realizadas con sus sectores productivos.

En el caso de México, los resultados serán entregados en los próximos días a la presidenta Claudia Sheinbaum y posteriormente remitidos al Senado.

El Secretario Ebrard indicó que la prioridad del gobierno es preservar el tratado, al que calificó como un balance positivo para la integración de América del Norte y la competitividad frente a otros polos económicos.

El funcionario destacó que uno de los objetivos centrales será fortalecer el mecanismo de resolución de controversias, al que calificó como "extraordinariamente importante".

"No quiere decir que siempre vas a ganar el panel, pero es sumamente importante porque hay una esfera igualitaria, simétrica de los tres países. Que sea más ágil en la medida de lo posible y abarque más ámbitos con el propósito de que esto reduzca incertidumbre de operación del tratado", compartió.

Por su parte, la Presidenta Sheinbaum Pardo aseguró que la economía mexicana se encuentra sólida y adelantó que en dos semanas presentará un balance del primer año de vigencia del Plan México, con énfasis en inversiones en energía, petróleo, gas natural, fuentes renovables y carreteras.

El Secretario de Economía agregó que México insistirá en que haya reciprocidad en varios mecanismos, como el laboral, y en otros ámbitos donde se busca mayor paridad.

"Queremos que el sistema de solución de controversia siga funcionando y se fortalezca para que no tengamos decisiones intempestivas que afectan a diferentes industrias", puntualizó.

Con el calendario definido y las prioridades claras, el gobierno mexicano apuesta a que la revisión del T-MEC no solo mantenga la integración regional, sino que brinde mayor certidumbre a los sectores productivos y a los inversionistas.