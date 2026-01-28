Hoy No Circula 29 de enero: autos que tienen prohibido transitar este jueves en CDMX

Con el inicio del año entran en vigor cambios en el Hoy No Circula. Que no te tomen por sorpresa y averigua si tu auto puede transitar este día.

Ciudad de México, 28 de enero (SinEmbargo).- Antes de salir de casa y llevarte una indeseable multa, revisa si tu vehículo tiene permitido circular por las calles de la ciudad.

Recuerda que el programa Hoy No Circula está vigente y cambia todos los días, por lo que se recomienda consultar diariamente las restricciones vigentes.

Esta prohibición amplió su cobertura y además de la capital del país y los municipios conurbados del Estado de México, también aplica en el Valle de Toluca y el Valle de Santiago Tianguistenco.

Así aplicará este jueves 29 de enero del 2026:

Holograma : 1 y 2.

: 1 y 2. Engomado : Verde.

: Verde. Terminación de la placa : 1 y 2.

: 1 y 2. Horario: 5:00 a 22:00 horas.

Si quieres saber en qué días no circula tu vehículo o si en una fecha en particular está obligado a descansar, ingresa a este link oficial de la Sedema. Solo necesitas saber el número de holograma y el último dígito de tu placa.

Mientras que para cualquier duda sobre la aplicación del programa en el Estado de México, puedes ingresar a la página oficial en este enlace.

Cuáles vehículos están exentos del Hoy No Circula

No todos los automóviles son obligados a descansar por el Hoy No Circula, la Sedema cuenta con una lista de vehículos que están exentos de la restricción y son los siguientes:

Tractores agrícolas.

Maquinaria dedicada a las industrias de la construcción y minera.

Motocicletas.

Con peso bruto vehicular menor o igual a 400 kilogramos.

Eléctricos.

Híbridos categoría I y II con motores de propulsión a gasolina y eléctrico.

Auto antiguo y/o clásico.

De demostración y/o traslado.

Con tecnología impida la aplicación de la Norma Oficial Mexicana correspondiente.

Que porten Holograma “EXENTO”.

Con Constancia de Verificación y holograma tipo “00” por dos años, salvo cuando exista contingencia ambiental atmosférica por contaminantes y se aplique el Doble Hoy No Circula.

Con Constancia de Verificación y holograma tipo “0”, por seis meses, salvo cuando exista contingencia ambiental atmosférica por contaminantes y se aplique el Doble Hoy No Circula.

Que porten Constancia tipo “Permiso Especial para Circular”, siempre y cuando transporten a personas con discapacidad.

Qe porten Constancia tipo “Autorregulación”, que participen en el Programa de Autorregulación Ambiental de vehículos a diésel o para impulsar la electromovilidad en vehículos ligeros.

Con placas para personas con discapacidad.

Con Pase Turístico Metropolitano, dos veces por semestre por siete días, una vez por semestre por 14 días, Vehículos que porten Pase Turístico Paisano durante la activación de puentes largos oficiales y durante la activación del Programa Paisano.

Que porten los oficios de Ampliación al Periodo de Verificación Vehicular, en la vigencia establecida en dicho oficio, emitidos por la Secretaría.

Vehículos que porten en lugar visible oficio emitido por la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, para exentar las limitaciones a la circulación.

Las nuevas multas del Hoy No Circula

Los conductores que no cumplan con el Hoy No Circula pueden ser sancionados con multas económicas y con el traslado del vehículo al depósito vehicular, mejor conocido como corralón. Este castigo varia dependiendo la zona en la que ocurra la infracción.

En la Ciudad de México la sanción por violar el Hoy No Circula incluye una multa de 20 a 30 Unidades de Medida de Actualización (UMA), es decir, desde los dos mil 300 pesos y hasta los tres mil 500 pesos, así como el traslado del vehículo al depósito vehicular conocido como “corralón”.

Mientras que en el Estado de México el castigo es únicamente el pago de multa equivalente a 20 UMAs, poco más de dos mil 300 pesos.

Es importante mencionar que no cualquier oficial o autoridad está autorizado a aplicar multas a los conductores.

De acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Estado de México, en la entidad únicamente pueden hacerlo aquellos elementos que formen parte de la Secretaría de Seguridad, así como los policías municipales, según su jurisdicción.

Mientras que en la Ciudad de México sólo pueden multarte los Policías de Tránsito que cuenten con una banda claramente identificable con la leyenda "autorizado para infraccionar".