Hoy No Circula 29 de enero: autos que tienen prohibido transitar este jueves en CDMX

Rodrigo Gutiérrez González

28/01/2026 - 12:30 pm

Hoy No Circula Jueves

Con el inicio del año entran en vigor cambios en el Hoy No Circula. Que no te tomen por sorpresa y averigua si tu auto puede transitar este día.

Ciudad de México, 28 de enero (SinEmbargo).- Antes de salir de casa y llevarte una indeseable multa, revisa si tu vehículo tiene permitido circular por las calles de la ciudad.

Recuerda que el programa Hoy No Circula está vigente y cambia todos los días, por lo que se recomienda consultar diariamente las restricciones vigentes.

Esta prohibición amplió su cobertura y además de la capital del país y los municipios conurbados del Estado de México, también aplica en el Valle de Toluca y el Valle de Santiago Tianguistenco.

Así aplicará este jueves 29 de enero del 2026:

  • Holograma: 1 y 2.
  • Engomado: Verde.
  • Terminación de la placa: 1 y 2.
  • Horario: 5:00 a 22:00 horas.
Hoy No Circula
Así funciona el Hoy No Circula este jueves. Foto: Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

Si quieres saber en qué días no circula tu vehículo o si en una fecha en particular está obligado a descansar, ingresa a este link oficial de la Sedema. Solo necesitas saber el número de holograma y el último dígito de tu placa.

Mientras que para cualquier duda sobre la aplicación del programa en el Estado de México, puedes ingresar a la página oficial en este enlace.

Cuáles vehículos están exentos del Hoy No Circula

No todos los automóviles son obligados a descansar por el Hoy No Circula, la Sedema cuenta con una lista de vehículos que están exentos de la restricción y son los siguientes:

  • Tractores agrícolas.
  • Maquinaria dedicada a las industrias de la construcción y minera.
  • Motocicletas.
  • Con peso bruto vehicular menor o igual a 400 kilogramos.
  • Eléctricos.
  • Híbridos categoría I y II con motores de propulsión a gasolina y eléctrico.
  • Auto antiguo y/o clásico.
  • De demostración y/o traslado.
  • Con tecnología impida la aplicación de la Norma Oficial Mexicana correspondiente.
  • Que porten Holograma “EXENTO”.
  • Con Constancia de Verificación y holograma tipo “00” por dos años, salvo cuando exista contingencia ambiental atmosférica por contaminantes y se aplique el Doble Hoy No Circula.
  • Con Constancia de Verificación y holograma tipo “0”, por seis meses, salvo cuando exista contingencia ambiental atmosférica por contaminantes y se aplique el Doble Hoy No Circula.
  • Que porten Constancia tipo “Permiso Especial para Circular”,  siempre y cuando transporten a personas con discapacidad.
  • Qe porten Constancia tipo “Autorregulación”, que participen en el Programa de Autorregulación Ambiental de vehículos a diésel o para impulsar la  electromovilidad en vehículos ligeros.
  • Con placas para personas con discapacidad.
  • Con Pase Turístico Metropolitano, dos veces por semestre por siete días, una vez por semestre por 14 días, Vehículos que porten Pase Turístico Paisano durante la activación de puentes largos oficiales y durante la activación del Programa Paisano.
  • Que porten los oficios de  Ampliación al Periodo de Verificación Vehicular, en la vigencia  establecida en dicho oficio, emitidos por la Secretaría.
  • Vehículos que porten en lugar visible oficio emitido por la Secretaría  del Medio Ambiente de la Ciudad de México, para exentar las limitaciones  a la circulación.
Hoy No Circula
Los municipios y alcaldías donde aplica el Hoy No Circula.

Las nuevas multas del Hoy No Circula

Los conductores que no cumplan con el Hoy No Circula pueden ser sancionados con multas económicas y con el traslado del vehículo al depósito vehicular, mejor conocido como corralón. Este castigo varia dependiendo la zona en la que ocurra la infracción.

En la Ciudad de México la sanción por violar el Hoy No Circula incluye una multa de 20 a 30 Unidades de Medida de Actualización (UMA), es decir, desde los dos mil 300 pesos y hasta los tres mil 500 pesos, así como el traslado del vehículo al depósito vehicular conocido como “corralón”.

Mientras que en el Estado de México el castigo es únicamente el pago de multa equivalente a 20 UMAs, poco más de dos mil 300 pesos.

Es importante mencionar que no cualquier oficial o autoridad está autorizado a aplicar multas a los conductores.

De acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Estado de México, en la entidad únicamente pueden hacerlo aquellos elementos que formen parte de la Secretaría de Seguridad, así como los policías municipales, según su jurisdicción.

Mientras que en la Ciudad de México sólo pueden multarte los Policías de Tránsito que cuenten con una banda claramente identificable con la leyenda "autorizado para infraccionar".

CdMx Edomex Hoy No Circula Servicio
Rodrigo Gutiérrez González

Galileo

Las redes sociales puedes aumentar el riesgo de depresión en los adolescentes.

Las redes sociales producen una "borrachera de dopamina digital", advierte un experto

Reloj del Juicio Final de 2026

Reloj del Juicio Final avanza 85 segundos antes de la medianoche por amenaza nuclear

Las personas expuestas al humo de los incendios forestales tienen mayor riesgo de sufrir un derrame cerebral, según una investigación de la Universidad Emory.

Exposición a humo de incendios forestales aumenta riesgo de derrame cerebral: estudio

La ciencia descubrió que lo que realmente protege el cerebro de los abuelos no es el ajedrez o leer, sino una actividad que ya están haciendo sin darse cuenta.

La ciencia revela cuál es la actividad que más protege el cerebro de los abuelos

Un equipo de especialistas del Hospital Regional de Alta Especialidad de Coahuila, perteneciente al ISSSTE, colocó con éxito un implante de válvula aórtica.

Especialistas del ISSSTE colocan con éxito un implante de válvula aórtica en Coahuila

Un estudio liderado por el Instituto de Salud Global de Barcelona confirmó que la exposición a partículas finas eleva el riesgo de desarrollar cáncer de pulmón.

Exposición a partículas finas eleva riesgo de desarrollar cáncer de pulmón: estudio

En la temporada de invierno surge la duda eterna: ¿es realmente el frío el culpable de que enfermemos más, o sólo un aliado silencioso de los virus?

¿El frío invernal realmente provoca resfriados? Expertos aclaran mitos y realidades

Un estudio revela el peligro de los "autorregalos" tras un mal dia en el trabajo.

¿Mal día en el trabajo? Este es el peligro de los autorregalos para compensarlo

Un experto explica las consecuencias de gritar en exceso en un concierto.

Un experto explica cuáles son las graves consecuencias de gritar en un concierto

VIDEO: Tumba zapoteca hallada en Oaxaca se considera “el descubrimiento de la década"

