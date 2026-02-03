VIDEO ¬ Hijo de la Alcaldesa de San Quintín es detenido por agredir a manifestantes

La funcionaria señaló que habrá imparcialidad de su Gobierno y respetará a las instituciones independientemente de donde provenga la violencia.

Ciudad de México, 2 de febrero (SinEmbargo).- El hijo de la Alcaldesa de San Quintín, Baja California, identificado como Erick "N", fue detenido ayer por policías municipales tras confrontar a un grupo de manifestantes que mantenían una protesta frente al Palacio de Gobierno de la localidad.

Los hechos ocurrieron durante la noche de ayer cuando el joven, en aparente estado de ebriedad, intervino en un plantón que fue instalado por habitantes del municipio en protesta por el presunto mal manejo del dinero público.

De acuerdo con los testimonios de los presente, el joven arribó y confrontó a varios de los protestantes. Refieren que al menos cuatro personas fueron golpeadas en el altercado, incluyendo a la activista Flor Giselle Gómez Sánchez.

Captan el altercado en video

El incidente fue videograbado y subido a redes sociales. En este, puede verse al hijo de la Alcaldesa con ropa deportiva y aparentemente ebrio enfrentando a un hombre que le reclama por su comportamiento agresivo.

El joven es señalado de golpear al menos a cuatro ciudadanos en uno de los campamentos de manifestantes, su madre, la alcaldesa, dice que no intervendrá, "actuaré con imparcialidad", aseguró

Erick "N", burlón y envalentonado, se mofa de los manifestantes cuando se le escucha decir en tono amenazante "mañana vengo más bravo".

Derivado de estos hechos, agentes de la Dirección de Seguridad y Protección Ciudadana procedieron con su detención y traslado a la estación contigua. Técnicos en Urgencias Médicas de la Cruz Roja también acudieron para la valoración de los involucrados.

Sin embargo, a falta de pruebas de alcoholemia en la corporación municipal, el hijo de la presidenta fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado para la atención del médico legista.

“Mi cargo no otorga privilegios a nadie”: Alcaldesa

Miriam Cano, encargada del municipio viene del partido Morena y, según declaró al respecto de lo acontecido con su hijo y los manifestantes, sostuvo que el derecho a la manifestación es un derecho que debe ser respetado.

Asimismo, señaló que respetará plenamente el actuar de las instancias competentes y permitirá que las diligencias jurídicas sigan su curso conforme a derecho.

"La libertad de expresión y el derecho a la manifestación deben ejercerse dentro del marco legal y con respeto a los derechos de todas las personas", indicó.

Destacó a su vez, que “la violencia, las amenazas, la intimidación y cualquier forma de agresión no tienen cabida en San Quintín”, y “ninguna causa justifica ataques personales ni actos que pongan en riesgo la integridad de las personas o la estabilidad de nuestra comunidad”.

-Con información de Zeta