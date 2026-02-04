Precio del oro y la plata rebotan tras desplome de la última semana

Rodrigo Gutiérrez González

04/02/2026 - 9:33 am

Oro y plata
Diversos factores tanto nacionales como internacionales afectan el valor de estas piezas. Foto: Imagen Ilustrativa SinEmbargo.

El oro y la plata viven su momento de repunte tras el desplome histórico de la semana pasada. Sin embargo, ambos metales aún están lejos de las altas cotizaciones que registraron hace apenas unos días.

Ciudad de México, 4 de febrero (SinEmbargo).- El precio del oro y la plata opera con fuertes avances este miércoles tras la apertura en los mercados internacionales, luego de la caída registrada a finales de la semana pasada.

El repunte permitió al oro volver a cotizar por encima de los 5.000 dólares por onza, nivel clave que había perdido el viernes. El metal dorado prolonga su rebote tras dos sesiones consecutivas de caídas, en un entorno de elevada volatilidad.

Durante la jornada, el oro alcanzó niveles cercanos a los 5.090 dólares por onza, alejándose de los mínimos recientes, aunque aún se mantiene por debajo de su máximo histórico.

Por su parte, la plata también muestra un sólido desempeño en los mercados internacionales, acompañando el movimiento alcista del oro.

Este metal se negocia por encima de los 90 dólares por onza, con una ganancia cercana a los seis puntos porcentuales, impulsada por el renovado interés de los inversionistas en los metales preciosos como activos de refugio.

La recuperación del oro y la plata en los mercados internacionales es impulsado por las compras oportunistas ocasionadas por el mismo desplome histórico de los metales preciosos.

Pese al rebote, ni el oro ni la plata recuperan altas cotizaciones

Oro
Lingotes de oro. Foto: Xinhua

A pesar de registrar una importante alza en su valor, ni el oro ni la plata lograron recuperar en el rebote las altas cotizaciones que registraron hace apenas unos días.

El oro, que rompió el techo de los 5 mil dólares por onza, aún está lejos de los 5 mil 600 dólares que llegó a alcanzar en sus mejores momentos de la semana pasada.

Pese a las oscilaciones de corto plazo, el balance anual sigue siendo positivo para este metal precioso acumulando una subida cercana al 18 por ciento en lo que va de 2026.

El valor del oro se ha visto beneficiado por la incertidumbre económica global, los ajustes en los mercados financieros y las expectativas sobre la política monetaria internacional.

Por su parte, la plata aún está por debajo de los 25 puntos porcentuales del máximo histórico que alcanzó la semana pasada de 121.6 dólares por onza.

¿Por qué se cayeron el oro y la plata?

centenario de oro y onza de plata
El oro ha sido, durante siglos, una reserva de valor. Foto. Cuartoscuro

La caída de los precios del oro y la plata fue impulsado principalmente por la elección del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que Kevin Warsh sea el próximo en encabezar la Reserva Federal (FED, por sus siglas en inglés).

De acuerdo con Bloomberg, este escenario reforzó en los mercados internacionales las expectativas de una política monetaria más estricta, favorable al fortalecimiento del dólar y menos atractiva para activos como el oro y la plata.

A este contexto se sumó la decisión del Chicago Mercantile Exchange (CME), que el pasado 30 de enero anunció un aumento en los márgenes exigidos para operar contratos de futuros de metales.

La medida, que entró en vigor tras el cierre de los mercados del lunes 2 de febrero, fue leída por los inversionistas como un intento de enfriar la actividad especulativa.

El mayor costo para mantener posiciones llevó a numerosos participantes del mercado a asegurar utilidades y reducir exposición. Dado que el anuncio se produjo en un momento de precios récord, la reacción fue una ola de ventas que revirtió abruptamente la tendencia alcista y provocó un desplome acelerado, con el cierre simultáneo de miles de operaciones en un lapso muy breve.

Rodrigo Gutiérrez González

Rodrigo Gutiérrez González

Periodista egresado de la FES Acatlán. Trabajo en medios desde hace más de una década. Me gusta molestar a los poderosos.

