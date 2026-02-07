Batres destaca obras de mejoramiento en Clínica Hospital del ISSSTE de Guanajuato

Redacción/SinEmbargo

07/02/2026 - 12:22 am

Martí Batres destacó el mejoramiento en el ISSSTE de Guanajuato.
Marí Batres hizo énfasis en las obras de mejoramiento en el ISSSTE de Guanajuato. Foto: ISSSTE

El funcionario recordó que en 2025 la institución se fortaleció con el programa La Clínica es Nuestra, implementado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Ciudad de México, 7 de febrero (SinEmbargo).- El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, destacó el viernes las obras de mejoramiento de dos quirófanos de la Clínica HospitalCelaya”, Guanajuato, cuyas instalaciones brindan atención a más de 141 mil derechohabientes para la realización de cirugías ambulatorias y de especialidades.

“Estamos transformando al ISSSTE. [...] Entre diciembre de 2025 y enero de 2026, llevamos a cabo obras de mejoramiento de las dos salas quirúrgicas que tiene esta Clínica Hospital. Me da mucho gusto que ya están las salas, ya están los quirófanos renovados en la clínica”, subrayó.

Martí Batres detalló que en los dos quirófanos de la CMF, donde se realizan procedimientos urológicos, oftalmológicos, otorrinolaringólogos, pediátricos, ginecológicos y obstétricos, así como de traumatología y ortopedia, se cambió todo el piso, se arreglaron las paredes, se llevó a cabo la rehabilitación del pasillo de entrada, la restauración de puertas, instalación de un nuevo sistema de aire acondicionado y la colocación de una nueva tarja quirúrgica.

Martí Batres destacó las obras de mejoramiento en la Clínica Hospital “Celaya”.
Martí Batres explicó que la Clínica Hospital “Celaya” beneficia a más de 141 mil derechohabientes. Foto: ISSSTE

"Todo esto nos permite también agregar una nueva área de transfer, un área de transición en la que se encuentra la zona de colocación de botas, y así podemos hacer un traslado seguro y aséptico del paciente desde la camilla hasta la mesa de operaciones. Con esto, beneficiamos a derechohabientes de Celaya, pero también de Acámbaro, Apaseo el Grande, Apaseo el Alto, Comonfort, Cortázar, Santa Cruz, San Miguel de Allende, Salvatierra, Villagrán, Jaral del Progreso, Jerécuaro, Santiago Maravatío, Tarandacuao, Tarimoro y la localidad de Roque”, detalló.

Batres entrega credenciales del ISSSTE a 185 jubilados

Batres Guadarrama comentó que en 2025 se fortaleció el primer nivel de atención con el programa La Clínica es Nuestra, implementado en el ISSSTE por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, por lo que en 2026 la Clínica Hospital “Celaya” será incluida en la estrategia con un presupuesto de un millón 100 mil pesos, los cuales podrán utilizarse para realizar obras de construcción y equipamiento en beneficio de la comunidad, que participa activamente en la toma de decisiones.

En su visita a esta unidad médica de segundo nivel, el director general del ISSSTE benefició a 185 personas jubiladas y pensionadas con la entrega de la credencial con vigencia permanente, documento que cuenta con un código QR con los datos del usuario, así como con un código de barras para los descuentos que ofrece SUPERISSSTE a esta población.

Martí Batres habló del fortalecimiento en el ISSSTE por medio del programa La Clínica es Nuestra.
Martí Batres recordó que en 2025 se fortaleció el primer nivel de atención en el ISSSTE con el programa La Clínica es Nuestra. Foto: ISSSTE

“Es una credencial sencilla, pero tiene su QR, tiene su código de barras, es la distinción de quienes han servido a la nación, porque como hemos dicho y aquí lo reitero, a nosotros los servidores públicos del ISSSTE nos toca servir a quienes sirven o han servido a la nación”, expresó.

En su intervención, el alcalde de Celaya, Juan Miguel Ramírez Sánchez, adelantó que el ayuntamiento donará un predio de cuatro hectáreas para sumar a la ampliación de la infraestructura hospitalaria del ISSSTE en este municipio y con ello brindar atención digna y de calidad a la derechohabiencia.

“Hoy aprovecho para decirle que nosotros estamos dispuestos a entregarles cuatro hectáreas y estamos dispuestos a ayudar en todo para que los trabajadores al servicio del Estado de la región se vean beneficiados. (...) Estamos transformando poco a poco esta ciudad”, expresó.

4T Claudia Sheinbaum Salud
