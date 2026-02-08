Juez da prisión preventiva al padre de "El Tortas", exlíder de la Anti Unión Tepito

Redacción/SinEmbargo

08/02/2026 - 3:17 pm

Un Juez de control impuso la medida de prisión preventiva contra Jorge “N”, padre de Jorge Flores Concha, alias “El Tortas”, exlíder de la Anti Unión Tepito.
Jorge “N”, padre de “El Tortas”, fue imputado por delitos contra la salud. Foto: X @PabloVazC

Artículos relacionados

Artículos relacionados

VIDEO ¬ Una pareja asalta a conductor de Uber en Puebla; la exhiben en redes sociales

Embajador de EU reconoce a México por la captura del operador de Los Salazar y 29 más

Balas de grueso calibre del narco mexicano salen de fábricas del ejército de EU: NYT

El imputado es padre del fundador de la Anti Unión Tepito, grupo delictivo vinculado a homicidios, extorsión y venta de droga en diversas alcaldías de la CdMx.

Ciudad de México, 8 de febrero (SinEmbargo).- Un Juez de control impuso el viernes la medida cautelar de prisión preventiva contra Jorge “N”, padre de Jorge Flores Concha, alias “El Tortas”, exlíder del grupo delictivo la Anti Unión Tepito, tras ser imputado por delitos contra la salud.

La determinación judicial se dio durante la audiencia inicial celebrada en el Reclusorio Norte, donde el Ministerio Público (MP) formuló la acusación correspondiente.

No obstante, la defensa del imputado solicitó la ampliación del plazo constitucional, por lo que será el 11 de febrero cuando el órgano jurisdiccional determine si existen elementos suficientes para vincularlo a proceso.

Cae el padre de "El Tortas" tras cateo

Jorge “N”, de 71 años de edad, fue detenido el pasado 4 de febrero en la calle Moctezuma, en la colonia Guerrero, tras la ejecución de una orden de cateo por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx), esto como seguimiento a las investigaciones encaminadas a desarticular posibles puntos de narcomenudeo en la capital del país.

Durante el operativo, las autoridades aseguraron 100 dosis de cocaína, 50 bolsas con mariguana y 100 bolsas con metanfetamina, sustancias que presuntamente eran comercializadas en la zona.

De acuerdo con reportes de inteligencia, el imputado estaría relacionado con actividades delictivas como extorsión, narcomenudeo, homicidio y robo en la Alcaldía Cuauhtémoc, además de que cuenta con un antecedente de ingreso al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por homicidio en 1994.

Operativos en Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo

Las acciones formaron parte de un operativo simultáneo desplegado por la SSC-CdMx en las alcaldías Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, el cual surgió de la estrategia de disuasión y proximidad instruida por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina.

Según el titular de la corporación, Pablo Vázquez Camacho, durante los despliegues se ejecutaron dos órdenes de cateo, que derivaron en la detención de Jorge “N” y de Édgar Josafath “N”, de 27 años, identificado como primo de “El Tortas”, ambos señalados como presuntos integrantes de un grupo delictivo que opera en la zona centro de la capital.

El primer cateo se realizó en la calle Lago Cupatitzio, en la colonia Pensil, Alcaldía Miguel Hidalgo, donde fue detenido el hombre de 27 años en posesión de presunta cocaína y metanfetamina. En total, durante ambos operativos se aseguraron 450 dosis de presunta droga y un arma de fuego, informó la SSC.

La dependencia capitalina indicó que Édgar Josafath “N” cuenta con un antecedente ante el Ministerio Público por homicidio doloso con arma de fuego en 2019, mientras que Jorge “N” registra un ingreso previo al sistema penitenciario capitalino por homicidio en 1994.

La caída de “El Tortas”

Jorge Flores Concha, alias “El Tortas”, fue detenido en 2019 por autoridades federales, y es identificado como fundador y líder de la Anti Unión Tepito, organización criminal que surgió para disputar el control territorial a La Unión Tepito en la zona centro de la Ciudad de México.

A este grupo delictivo se le atribuyen delitos de homicidio, secuestro, extorsión, venta y distribución de drogas, principalmente en las alcaldías Cuauhtémoc, Iztapalapa, Venustiano Carranza y Gustavo A. Madero, así como intentos de expansión hacia municipios del Estado de México (Edomex).

Explora más en estos temas
CdMx Crimen organizado
Google News Síguenos en Google News
Suscríbete a nuestro canal
Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Rubén Martín

Acuerdo raro sobre minerales y tierras

"Por decisión propia, por compromiso o por presión, el Gobierno mexicano anunció la firma del Plan de...
Por Rubén Martín
Jorge Alberto Gudiño Hernández

Sabores de la infancia

"No es infrecuente la escena en la que me topo un dulce que no comía hace años,...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
Susan Crowley

La semana del arte, cada uno su Maco

"No se pueden negar las bondades que genera cada edición Zona MACO. El derrame cultural, económico y...
Por Susan Crowley
Alejandro De la Garza

La turbia historia económica del Festival de las ideas

"Lo que se vende como un foro de pensamiento ha funcionado durante años como un puente entre...
Por Alejandro De la Garza
+ Sección

Opinión en Video

Inseguridad, percepción y realidad
Por Jorge Zepeda Patterson

Inseguridad, percepción y realidad

Generadores de corrupción
Por Muna D. Buchahin

Generadores de corrupción

No vuelvan a señalarnos
Por Daniela Barragán

No vuelvan a señalarnos

Con todos, pero no con sus hijos
Por Alejandro Calvillo

Con todos, pero no con sus hijos

La procaz imbecilidad de Donald Trump
Por Pedro Mellado Rodríguez

La procaz imbecilidad de Donald Trump

Fox, los demás, y la Marea Ruca
Por Fabrizio Mejía Madrid

Fox, los demás, y la Marea Ruca

¿Cambio de régimen al norte del Bravo?
Por Lorenzo Meyer

¿Cambio de régimen al norte del Bravo?

Políticos de <em>selfi</em>
Por Ana Lilia Pérez

Políticos de selfi

Los líderes latinoamericanos, Lenin y el tren a Finlandia
Por Juan Carlos Monedero

Los líderes latinoamericanos, Lenin y el tren a Finlandia

La nueva fiebre del oro
Por Mario Campa

La nueva fiebre del oro

+ Sección

Galileo

El jefe de Neurología del Hospital Blua Sanitas Valdebebas, Ángel Aledo, explicó los signos más comunes de una crisis epiléptica convulsiva. ¿Cómo reaccionar?

¿Cómo puedes identificar y actuar ante una crisis epiléptica? Expertos te lo explican

Nutriólogo explica razón hormonal por la que la gente come dulces en invierno.

Nutriólogo revela la razón hormonal por la que la gente come más dulces en invierno

Tomar antibióticos con leche es un error más común de lo que parece y, según médicos y farmacéuticos, puede reducir de forma significativa su eficacia.

¿Tomas antibióticos con leche? Expertos advierten que hacerlo afecta su eficacia

Un grupo interdisciplinario conformado por la UNAM, el IPN y el IMSS, desarrolló una método para detectar rápidamente el virus del SARS-CoV-2.

Científicos de la UNAM, IPN e IMSS desarrollan nuevo método para detectar SARS-CoV-2

Una experta aconsejó ventilar el aire de la casa para evitar enfermedades.

Experta aconseja ventilar el aire que se respira en casa para evitar enfermedades

Un niño llegó a México de EU. Trajo el virus. Y entonces, sarampión por todos lados

Un nuevo estudio internacional ha sido capaz de identificar la región cerebral responsable de los problemas centrales de la enfermedad de Parkinson.

Un estudio de EU identifica la red cerebral responsable de la enfermedad de Parkinson

El Hospital Vall d'Hebron de Barcelona realizó “el primer trasplante de cara del mundo” con la donación de una persona que había recibido la eutanasia.

Hospital de España hace primer trasplante de cara del mundo con donante de eutanasia

El ruido rosa, frecuentemente utilizado para dormir, puede reducir la fase REM reparadora del sueño, según un estudio de la Universidad de Pensilvania.

Un estudio revela el método más eficaz para dormir sin ayuda de ruido blanco o rosa

El ISSSTE, a través del Hospital Regional (HR) “Elvia Carrillo Puerto”, ubicado en Mérida, Yucatán, realizó por primera vez dos colangioscopías vía percutánea.

ISSSTE realiza el primer procedimiento directo en vías biliares en Hospital de Mérida

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Con todos, pero no con sus hijos
1

Con todos, pero no con sus hijos

Bud Bunny canta en español el Super Bowl en medio del mayor acoso a los latinos en EU
2

Bad Bunny canta en español el Super Bowl en medio del mayor acoso a los latinos en EU

México envía dos buques con ayuda humanitaria a Cuba
3

México envía buques con ayuda humanitaria a Cuba; son más de 814 toneladas de víveres

Inseguridad, percepción y realidad
4

Inseguridad, percepción y realidad

Beca Rita Cetina para primaria 2026: cómo será todo el proceso del apoyo para útiles.
5

Beca Rita Cetina para Útiles y Uniformes: ¿De cuánto es el apoyo y cómo registrarse?

6

Maravillosa vida

Un sismo de magnitud 5.7 se registró en Puerto Escondido, Oaxaca, el cual activó la alerta sísmica en la CdMx.
7

Un sismo de magnitud 5.7 sacude Puerto Escondido, Oaxaca; la CdMx no reporta daños

VIDEO: Novios asaltan a conductor de Uber y los exhiben en redes sociales .
8

VIDEO ¬ Una pareja asalta a conductor de Uber en Puebla; la exhiben en redes sociales

Vacunación
9

Brote de sarampión 2026: ¿Dónde puedo vacunarme gratis en CdMx?

La CdMx refuerza vacunación contra el sarampión.
10

¿Vives en CdMx? ¡Protégete del sarampión! Así puedes ubicar tu centro de vacunación

La CdMx redobló este domingo la campaña de vacunación contra el sarampión para tratar de contener el brote que aqueja no sólo a la capital, sino a todo el país.
11

Barrido territorial, operativo nocturno y más. CdMx redobla lucha contra el sarampión

De Zinacantepec a Observatorio, los usuarios de El Insurgente celebran un transporte directo que acorta trayectos, conecta sistemas y cambia la rutina diaria entre dos entidades.
12

VIDEO ¬ Arre, Insurgente, arre: viaje por el tren tan esperado por el Valle de México

El secuestro de la madre de la presentadora Savannah Guthrie, conductora de The Today Show de la cadena NBC, es una noticia que conmocionó a EU.
13

El rapto de la madre de Savannah Guthrie conmociona EU; familia promete pagar rescate

El PRI gastó más de 6 millones de pesos en 2025 para promocionarse en redes con memes.
14

El PRI y Alito gastan al menos 15 mil pesos diarios para difundir memes con mentiras

Beca Gertrudis Bocanegra 2
15

Beca Gertrudis Bocanegra para transporte público: ¿Cuándo será el primer pago?

Destacadas

Ver sección
Destacadas
1

Los Trump eligieron a amigo de Epstein acusado de abuso para dirigir Melania

Bud Bunny canta en español el Super Bowl en medio del mayor acoso a los latinos en EU
2

Bad Bunny canta en español el Super Bowl en medio del mayor acoso a los latinos en EU

La Concanaco-Servytur estimó que el Super Bowl 2026 dejará una derrama económica en México de 56 mil millones de pesos.
3

La Concanaco estima que el Super Bowl LX dejará una derrama de 56 mil mdp en México

La CdMx redobló este domingo la campaña de vacunación contra el sarampión para tratar de contener el brote que aqueja no sólo a la capital, sino a todo el país.
4

Barrido territorial, operativo nocturno y más. CdMx redobla lucha contra el sarampión

Un sismo de magnitud 5.7 se registró en Puerto Escondido, Oaxaca, el cual activó la alerta sísmica en la CdMx.
5

Un sismo de magnitud 5.7 sacude Puerto Escondido, Oaxaca; la CdMx no reporta daños

México envía dos buques con ayuda humanitaria a Cuba
6

México envía buques con ayuda humanitaria a Cuba; son más de 814 toneladas de víveres

Un Juez de control impuso la medida de prisión preventiva contra Jorge “N”, padre de Jorge Flores Concha, alias “El Tortas”, exlíder de la Anti Unión Tepito.
7

Juez da prisión preventiva al padre de "El Tortas", exlíder de la Anti Unión Tepito

La Presidenta Claudia Sheinbaum criticó a los gobiernos pasados que, durante años, impulsaron un modelo de vivienda con casas de apenas 40 metros cuadrados.
8

El modelo de vivienda del pasado dejó “huevitos” por casas y créditos impagables: CSP

La CdMx refuerza vacunación contra el sarampión.
9

¿Vives en CdMx? ¡Protégete del sarampión! Así puedes ubicar tu centro de vacunación

Seguidoras de la banda BTS y la asociación Tec-Check exigen una investigación a Ticketmaster.
10

Los fans de BTS inundan de reclamos a Ticketmaster: demandan revisar cobros abusivos

El jefe de gabinete del Primer Ministro británico Keir Starmer anunció su salida tras el escándalo por la implicación del exembajador en EU en el caso Epstein.
11

El jefe de gabinete de Starmer dimite tras promover a exembajador ligado a Epstein

La SRE llamó a las y los mexicanos que irán al Super Bowl LX, que se celebrará en el Levi's Stadium de Santa Clara, a conocer cómo actuar ante una detención.
12

¿Irás al Super Bowl? SRE emite recomendaciones y explica cómo actuar ante detenciones