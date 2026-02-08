Juez da prisión preventiva al padre de "El Tortas", exlíder de la Anti Unión Tepito

El imputado es padre del fundador de la Anti Unión Tepito, grupo delictivo vinculado a homicidios, extorsión y venta de droga en diversas alcaldías de la CdMx.

Ciudad de México, 8 de febrero (SinEmbargo).- Un Juez de control impuso el viernes la medida cautelar de prisión preventiva contra Jorge “N”, padre de Jorge Flores Concha, alias “El Tortas”, exlíder del grupo delictivo la Anti Unión Tepito, tras ser imputado por delitos contra la salud.

La determinación judicial se dio durante la audiencia inicial celebrada en el Reclusorio Norte, donde el Ministerio Público (MP) formuló la acusación correspondiente.

No obstante, la defensa del imputado solicitó la ampliación del plazo constitucional, por lo que será el 11 de febrero cuando el órgano jurisdiccional determine si existen elementos suficientes para vincularlo a proceso.

Cae el padre de "El Tortas" tras cateo

Jorge “N”, de 71 años de edad, fue detenido el pasado 4 de febrero en la calle Moctezuma, en la colonia Guerrero, tras la ejecución de una orden de cateo por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx), esto como seguimiento a las investigaciones encaminadas a desarticular posibles puntos de narcomenudeo en la capital del país.

Durante el operativo, las autoridades aseguraron 100 dosis de cocaína, 50 bolsas con mariguana y 100 bolsas con metanfetamina, sustancias que presuntamente eran comercializadas en la zona.

De acuerdo con reportes de inteligencia, el imputado estaría relacionado con actividades delictivas como extorsión, narcomenudeo, homicidio y robo en la Alcaldía Cuauhtémoc, además de que cuenta con un antecedente de ingreso al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por homicidio en 1994.

Operativos en Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo

Las acciones formaron parte de un operativo simultáneo desplegado por la SSC-CdMx en las alcaldías Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, el cual surgió de la estrategia de disuasión y proximidad instruida por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina.

Según el titular de la corporación, Pablo Vázquez Camacho, durante los despliegues se ejecutaron dos órdenes de cateo, que derivaron en la detención de Jorge “N” y de Édgar Josafath “N”, de 27 años, identificado como primo de “El Tortas”, ambos señalados como presuntos integrantes de un grupo delictivo que opera en la zona centro de la capital.

El primer cateo se realizó en la calle Lago Cupatitzio, en la colonia Pensil, Alcaldía Miguel Hidalgo, donde fue detenido el hombre de 27 años en posesión de presunta cocaína y metanfetamina. En total, durante ambos operativos se aseguraron 450 dosis de presunta droga y un arma de fuego, informó la SSC.

La dependencia capitalina indicó que Édgar Josafath “N” cuenta con un antecedente ante el Ministerio Público por homicidio doloso con arma de fuego en 2019, mientras que Jorge “N” registra un ingreso previo al sistema penitenciario capitalino por homicidio en 1994.

La caída de “El Tortas”

Jorge Flores Concha, alias “El Tortas”, fue detenido en 2019 por autoridades federales, y es identificado como fundador y líder de la Anti Unión Tepito, organización criminal que surgió para disputar el control territorial a La Unión Tepito en la zona centro de la Ciudad de México.

A este grupo delictivo se le atribuyen delitos de homicidio, secuestro, extorsión, venta y distribución de drogas, principalmente en las alcaldías Cuauhtémoc, Iztapalapa, Venustiano Carranza y Gustavo A. Madero, así como intentos de expansión hacia municipios del Estado de México (Edomex).