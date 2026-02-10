Gabinete trabaja con Gobierno de Sinaloa para hallar a turistas secuestrados: Harfuch

La familia proveniente de Santa Ana Ixtlahuaca, Edomex, fue interceptada por sujetos desconocidos, quienes poco después, liberaron a una mujer y una menor de edad.

Ciudad de México, 10 de febrero (SinEmbargo).- Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó este martes que el Gabinete de Seguridad federal trabaja con el Gobierno de Sinaloa para hallar a los cuatro integrantes de la familia secuestrada el pasado 3 de febrero en el puerto de Mazatlán de esta entidad.

"Son interceptados por un grupo criminal y secuestran a seis personas, liberan minutos después a dos. Se mantienen cuatro todavía retenidos. Estamos trabajando con el Gobierno del estado para dar con su paradero y tener detenidos en este caso”, detalló el funcionario en la conferencia de prensa matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El Secretario de Seguridad dijo que hay un operativo coordinado en marcha para dar con el paradero de los turistas secuestrados, sin embargo, precisó que hasta el momento no ha sido posible su localización ni tampoco la de los presuntos responsables.

Secuestro conmociona a México

El pasado 3 de febrero, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa recibió una denuncia al 911 sobre la privación ilegal de la libertad de seis personas, cuatro hombres, una mujer y una menor de edad, en el puerto de Mazatlán.

De forma inmediata, elementos de las instancias de seguridad de los tres niveles de Gobierno, coordinados por el Grupo Interinstitucional, desplegaron un operativo para localizarlos.

De acuerdo con medios locales, la familia proveniente de Santa Ana Ixtlahuaca, Estado de México (Edomex), fue interceptada por sujetos desconocidos. El rastreo satelital de los razers, que habían rentado en la Zona Dorada para poder trasladarse, permitió ubicar los vehículos abandonados en la avenida Sábalo Cerritos. Testigos afirmaron que hombres armados obligaron a los integrantes de la familia a bajar de los autos deportivos y subir a otros vehículos.

🚨🚨🚨Mazatlán -Sinaloa- Turistas de la CMDX son los levantados: -Óscar de 30 años

-Omar Alexis de 30 años

-Javier de 25 años

-Gregorio de 18 años Rentaron unas razers y gracias al GPS, las ubicaron abandonadas en la zona de Cerritos, al norte de Maza Cerca de una tienda de… https://t.co/7K1yIFMHVy pic.twitter.com/r5czkUfRJ6 — Eco_1_LVM (@Eco1_LVM) February 5, 2026

Como resultado del operativo de búsqueda, la mañana del miércoles 4 de febrero, las autoridades lograron localizar a Monserrat “R”, de 28 años, y una menor de nueve años, Dana “G”, en el poblado de El Habal.

Los cuatro turistas que se encuentran desaparecidos son:

Óscar García Hernández, de 30 años.

Omar Alexis Ramírez Sabino, de 30 años.

Javier Ramírez Sabino, de 25 años.

Gregorio Ramírez Sabino, de 19 años.

El hecho encendió las alertas en el puerto sinaloense a sólo unos días del festejo de su tradicional carnaval internacional.