La Marina de México y la Guardia Costera de EU ubican toneladas de coca cerca de isla

Redacción/SinEmbargo

12/02/2026 - 12:29 am

La Marina de México y la Guardia Costera de EU detectaron una embarcación con toneladas de cocaína.
La Marina de México y la Guardia Costera de EU aseguraron una embarcación con toneladas de cocaína. Foto: X @GabSeguridadMX

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Senado aprueba ingreso de 19 marines de EU a México; adiestrarán a personal de Semar

Marina revela que 4 elementos han sido detenidos y dados de baja por huachicol fiscal

Marina anuncia reestructuración operativa: tendrá nuevos mandos y nueva subsecretaría

La Semar anunció que los tripulantes del barco fueron detenidos y puestos a disposición de las autoridades competentes para que se determine su situación jurídica.

Ciudad de México, 12 de febrero (SinEmbargo).- La Secretaría de Marina (Semar) dio a conocer el miércoles el aseguramiento de varias toneladas de presunta cocaína más allá de la Zona Económica Exclusiva, al oeste de Isla Clarión, cuyo hallazgo se dio en colaboración con la Guardia Costera de Estados Unidos y la Fuerza Interagencial Conjunta del Comando Sur.

Por medio de un comunicado, la Marina de México detalló que el hallazgo se realizó como parte de los esfuerzos de cooperación bilateral e internacional con Estados Unidos (EU) para combatir actividades ilícitas en el ámbito marítimo, por lo que se logró el aseguramiento de una embarcación con aproximadamente 188 bultos con varias toneladas de presunta cocaína, en espera de que las autoridades competentes determinen el peso ministerial.

En este sentido, la Semar explicó que a través de la Armada de México mantiene las operaciones de vigilancia marítima y aérea en aguas nacionales para inhibir la acción delincuencial, con el fin de garantizar y mantener el estado de derecho en las zonas marinas mexicanas.

En una publicación difundida en redes sociales, la Marina compartió un video de las acciones llevadas a cabo por las autoridades de seguridad que involucró unidades de superficie y aéreas de México y Estados Unidos, así como binomios caninos para identificar el contenido de los bultos.

Marina detiene a la tripulación del barco

En el mismo comunicado, la Marina de México anunció que los tripulantes del barco fueron detenidos y puestos a disposición de las autoridades competentes para que se determine su situación jurídica.

"Estas acciones son parte de las operaciones de vigilancia marítima que efectúa la Secretaría de Marina a través de la Armada de México, para inhibir la acción delincuencial y representa una afectación significativa en la estructura financiera de los grupos delictivos", explicó la Semar.

El pasado 6 de noviembre de 2025, se realizó un decomiso similar frente a las costas de Michoacán, donde la Secretaría de Marina aseguró aproximadamente 2.5 millones de toneladas de cocaína en una operación que representó pérdidas superiores a 980 millones de pesos para el narcotráfico.

La incautación de este cargamento, compuesta por 87 bultos detectados en tareas de patrullaje marítimo y aéreo, permitió impedir que 5 millones de dosis de droga llegaran a la sociedad, según información difundida por la Marina de México.

Explora más en estos temas
Crimen organizado Estados Unidos México
Google News Síguenos en Google News
Suscríbete a nuestro canal
Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Jorge Javier Romero Vadillo

Un reclamo elemental de decencia

"La Universidad enfrenta una decisión que trasciende nombres: preservar la integridad de uno de sus órganos de...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
María Rivera

Nuevo (des)orden

"Nada bueno vendrá de este desorden. La invasión e intervención sucedida en Venezuela, lo que se busca...
Por María Rivera
Gustavo de Hoyos Walther

La estatización de la minería

"La Presidenta ha reiterado que durante su administración no se otorgarán nuevas concesiones mineras, limitando la actividad...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Sheinbaum, Bad Bunny y Trump: lealtad contemporánea

"Bad Bunny, en su aparente "incomprensibilidad", y Claudia Sheinbaum, en su firmeza histórica, coinciden en un punto...
Por Salvador Guerrero Chiprés
+ Sección

Opinión en Video

ICE, peor que la pandemia
Por Ana Lilia Pérez

ICE, peor que la pandemia

El Frente Amplio Democrático y el monopolio de la democracia
Por Héctor Alejandro Quintanar

El Frente Amplio Democrático y el monopolio de la democracia

La trampa de los minerales críticos
Por Mario Campa

La trampa de los minerales críticos

Los impostores: De Claudio X. a Televisa
Por Álvaro Delgado Gómez

Los impostores: De Claudio X. a Televisa

El Sufismo, un modo no occidental de entender
Por Óscar de la Borbolla

El Sufismo, un modo no occidental de entender

No van a parar
Por Alejandro Páez Varela

No van a parar

Inseguridad, percepción y realidad
Por Jorge Zepeda Patterson

Inseguridad, percepción y realidad

Generadores de corrupción
Por Muna D. Buchahin

Generadores de corrupción

No vuelvan a señalarnos
Por Daniela Barragán

No vuelvan a señalarnos

Con todos, pero no con sus hijos
Por Alejandro Calvillo

Con todos, pero no con sus hijos

+ Sección

Galileo

Jalisco y el Edomex implementaron medidas preventivas en las escuelas, como la obligatoriedad del uso de cubrebocas y colocación de filtros sanitarios.

México está a punto de unirse a países que perdieron el estatus de libre de sarampión

El doctor y especialista Miguel Hernández Juyol, presidente de la (SEOP), reveló la edad óptima para el uso del flúor en los niños y así mejorar su salud bucal.

Especialista revela a partir de qué edad es importante el uso del flúor en los niños

Casi una de cada 10 muertes causadas por enfermedades infecciosas en el mundo pueden atribuirse a la obesidad, según un el University College de Londres.

La obesidad provoca casi una de cada 10 muertes por infección, según investigadores

Los bebés de tan sólo dos meses de edad son capaces de categorizar distintos objetos en sus cerebros, mucho antes de lo que se creía, según una investigación.

Bebés de 2 meses clasifican objetos como si tuvieran cerebro de adulto: investigación

El jefe de Neurología del Hospital Blua Sanitas Valdebebas, Ángel Aledo, explicó los signos más comunes de una crisis epiléptica convulsiva. ¿Cómo reaccionar?

¿Cómo puedes identificar y actuar ante una crisis epiléptica? Expertos te lo explican

Nutriólogo explica razón hormonal por la que la gente come dulces en invierno.

Nutriólogo revela la razón hormonal por la que la gente come más dulces en invierno

Tomar antibióticos con leche es un error más común de lo que parece y, según médicos y farmacéuticos, puede reducir de forma significativa su eficacia.

¿Tomas antibióticos con leche? Expertos advierten que hacerlo afecta su eficacia

Un grupo interdisciplinario conformado por la UNAM, el IPN y el IMSS, desarrolló una método para detectar rápidamente el virus del SARS-CoV-2.

Científicos de la UNAM, IPN e IMSS desarrollan nuevo método para detectar SARS-CoV-2

Una experta aconsejó ventilar el aire de la casa para evitar enfermedades.

Experta aconseja ventilar el aire que se respira en casa para evitar enfermedades

Un niño llegó a México de EU. Trajo el virus. Y entonces, sarampión por todos lados

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
1

Un cártel inmobiliario del que nadie sospechó formó un imperio en Naucalpan, Edomex

La Ssa, informó que se reforzará la Campaña Nacional de Vacunación para la Temporada Invernal 2025-2026 con cuatro módulos extra en la CdMx.
2

¿Quiénes no deben vacunarse contra el Sarampión en 2026 y cuáles son las razones?

Noroña dice que Scherer debería estar preso.
3

Scherer debe ir preso: Noroña. Son los mismos ambiciosos de siempre: Ramírez Cuevas

El Ejército mexicano confirmó lo dicho por NYT respecto a que la mayoría de balas y armas usadas en las masacres en México son elaboradas por fábricas de EU.
4

El Ejército mexicano confirma que las fábricas militares de EU alimentan masacres acá

5

De Francia a Noruega: el caso Epstein desencadena investigaciones, caídas, renuncias…

El Gobierno de México puso en marcha una plataforma digital para que la población pueda localizar los más de 21 mil módulos de vacunación contra el sarampión.
6

¿No sabes dónde vacunarte contra sarampión? SSa lanza plataforma para ubicar módulos

Con todos, pero no con sus hijos
7

Con todos, pero no con sus hijos

Manuel Velasco, del Partido Verde, levantó la mano de Ruth González y la presentó como favorita para gobernar San Luis Potosí aunque su esposo ocupa el puesto.
8

Manuel Velasco da impulso al nepotismo: propone a la esposa del Gobernador para SLP

9

Una de cada dos Barret .50 vendidas en EU llegan al narco en México, estima reporte

10

ENTREVISTA¬ Sarampión no será pandemia, pero sí llegará a todas las ciudades: Frisbie

Dan prisión preventiva a Gaby “N” por asesinato de motociclista en Iztapalapa; definirán su situación-
11

Juez dicta prisión preventiva a mujer que arrolló y mató a motociclista en Iztapalapa

Jalisco y el Edomex implementaron medidas preventivas en las escuelas, como la obligatoriedad del uso de cubrebocas y colocación de filtros sanitarios.
12

México está a punto de unirse a países que perdieron el estatus de libre de sarampión

13

Epstein trabajaba en bebés de diseño y modificación genética, según miles de correos

CBS News dijo que el inesperado y breve cierre del espacio aéreo en El Paso, Texas, se debió a desacuerdos entre la FAA y el Pentágono sobre pruebas con drones.
14

Agencias de EU probaban “rayo láser antidrones” en El Paso; hubo confusión: NYT y CBS

Las autoridades convocaron a la población a vacunarse contra la influenza, aunque la variante no es "motivo de alarma".
15

Brote de sarampión en Edomex 2026: ¿Dónde vacunarme gratis en Tlalnepantla?

Destacadas

Ver sección
Destacadas
La Marina de México y la Guardia Costera de EU detectaron una embarcación con toneladas de cocaína.
1

La Marina de México y la Guardia Costera de EU ubican toneladas de coca cerca de isla

2

Una de cada dos Barret .50 vendidas en EU llegan al narco en México, estima reporte

Radio Educación.
3

Radio Educación mantiene diálogo abierto con sindicato; garantiza pagos y presupuesto

4

Epstein trabajaba en bebés de diseño y modificación genética, según miles de correos

Jalisco y el Edomex implementaron medidas preventivas en las escuelas, como la obligatoriedad del uso de cubrebocas y colocación de filtros sanitarios.
5

México está a punto de unirse a países que perdieron el estatus de libre de sarampión

Monreal llama a la unidad en Morena tras críticas de Layda Sansores.
6

“Amor y paz”, dice Monreal a Layda Sansores, quien le sugirió “atender su chiquero”

Dan prisión preventiva a Gaby “N” por asesinato de motociclista en Iztapalapa; definirán su situación-
7

Juez dicta prisión preventiva a mujer que arrolló y mató a motociclista en Iztapalapa

8

PODEROSOS ¬ Notarías, manchadas por cuotas y favores políticos, se abren a reforma

Camioneta hallada en Sinaloa con cuerpos.
9

SSP de Sinaloa confirma hallazgo de camioneta con 6 cuerpos en carretera de Navolato

El Senado aprobó con 105 votos a favor y una abstención la solicitud de la Presidenta Sheinbaum para permitir el ingreso de 19 marines estadounidenses armados.
10

Senado aprueba ingreso de 19 marines de EU a México; adiestrarán a personal de Semar

Omar García Harfuch, titular de la SSPC, informó que elementos de la Semar fueron agredidos a balazos durante patrullajes en El Limoncito, Sinaloa.
11

Marina detiene a 9 presuntos criminales y abate a otro tras repeler ataque en Sinaloa

12

De Francia a Noruega: el caso Epstein desencadena investigaciones, caídas, renuncias…