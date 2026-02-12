La Marina de México y la Guardia Costera de EU ubican toneladas de coca cerca de isla

La Semar anunció que los tripulantes del barco fueron detenidos y puestos a disposición de las autoridades competentes para que se determine su situación jurídica.

Ciudad de México, 12 de febrero (SinEmbargo).- La Secretaría de Marina (Semar) dio a conocer el miércoles el aseguramiento de varias toneladas de presunta cocaína más allá de la Zona Económica Exclusiva, al oeste de Isla Clarión, cuyo hallazgo se dio en colaboración con la Guardia Costera de Estados Unidos y la Fuerza Interagencial Conjunta del Comando Sur.

Por medio de un comunicado, la Marina de México detalló que el hallazgo se realizó como parte de los esfuerzos de cooperación bilateral e internacional con Estados Unidos (EU) para combatir actividades ilícitas en el ámbito marítimo, por lo que se logró el aseguramiento de una embarcación con aproximadamente 188 bultos con varias toneladas de presunta cocaína, en espera de que las autoridades competentes determinen el peso ministerial.

En este sentido, la Semar explicó que a través de la Armada de México mantiene las operaciones de vigilancia marítima y aérea en aguas nacionales para inhibir la acción delincuencial, con el fin de garantizar y mantener el estado de derecho en las zonas marinas mexicanas.

#MarinaInforma Personal Naval en coordinación con la Guardia Costera de los Estados Unidos, aseguró aproximadamente 188 bultos que contenían varias toneladas de presunta cocaína, durante operaciones de vigilancia y seguridad marítima realizadas más allá de la Zona Económica… pic.twitter.com/BJpdZQxiP6 — SEMAR México (@SEMAR_mx) February 11, 2026

En una publicación difundida en redes sociales, la Marina compartió un video de las acciones llevadas a cabo por las autoridades de seguridad que involucró unidades de superficie y aéreas de México y Estados Unidos, así como binomios caninos para identificar el contenido de los bultos.

Marina detiene a la tripulación del barco

En el mismo comunicado, la Marina de México anunció que los tripulantes del barco fueron detenidos y puestos a disposición de las autoridades competentes para que se determine su situación jurídica.

"Estas acciones son parte de las operaciones de vigilancia marítima que efectúa la Secretaría de Marina a través de la Armada de México, para inhibir la acción delincuencial y representa una afectación significativa en la estructura financiera de los grupos delictivos", explicó la Semar.

El pasado 6 de noviembre de 2025, se realizó un decomiso similar frente a las costas de Michoacán, donde la Secretaría de Marina aseguró aproximadamente 2.5 millones de toneladas de cocaína en una operación que representó pérdidas superiores a 980 millones de pesos para el narcotráfico.

La incautación de este cargamento, compuesta por 87 bultos detectados en tareas de patrullaje marítimo y aéreo, permitió impedir que 5 millones de dosis de droga llegaran a la sociedad, según información difundida por la Marina de México.