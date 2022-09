Piqué rompe el silencio y anuncia acciones legales por intromisiones a su vida

MADRID, 1 Sep. (EuropaPress) – No puede más. Cansado del acoso mediático que sufre por parte de ciertos medios de comunicación desde que anunció su separación de Shakira el pasado 4 de junio, Gerard Piqué ha dado un golpe sobre la mesa y se ha reunido con sus abogados. ¿Su objetivo? Preservar la intimidad de sus hijos e intentar parar el flujo de informaciones que no cesan sobre su relación con Clara Chía y sobre la batalla legal que se prevé con la cantante colombiana por la custodia de Milan y Sasha, ya que estos son los dos temas que acapararon la mayoría de titulares protagonizados por el futbolista en los últimos meses.

La presencia de cámaras y fotógrafos en el primer día de colegio de sus hijos precipitó que Piqué decidiera romper su silencio y hablar, por primera vez y a través de un comunicado hecho público por sus abogados, desde que confirmó su ruptura con Shakira hace casi tres meses.

“Desde el pasado 4 de junio se han publicado muchos rumores y presuntas informaciones no contrastadas sobre el jugador, su familia y su vida personal y, por tanto, privada” comienza el texto que el bufete The Legal Department y Partners remitió a diferentes medios de comunicación, que continúa ‘denunciando’ que “estos reportajes e imágenes ocasionan no sólo un daño a su honor y un perjuicio” a la imagen de Gerard, sino también “un grave atentado contra los derechos de sus hijos, cuya seguridad y protección representan para él su mayor preocupación”.