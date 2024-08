Vicepresidenta de EU suma apoyos necesarios para ganar histórica nominación demócrata

–Con información de La Opinión y Europa Press

Ciudad de México, 2 de agosto (SinEmbargo).– La Vicepresidenta Kamala Harris logró suficientes votos de delegados para asegurar la nominación presidencial demócrata, según Jaime Harrison, presidente del Comité Nacional Demócrata.

Sin embargo, el anuncio oficial sobre los datos finales será el lunes, adelantaron los demócratas.

I am honored to be the Democratic nominee for President of the United States. I will officially accept the nomination next week.

This campaign is about people coming together, fueled by love of country, to fight for the best of who we are.

Join us: https://t.co/abmve926Hz

— Kamala Harris (@KamalaHarris) August 2, 2024