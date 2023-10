Sandoval Íñiguez y 4 cardenales de ultraderecha desafían al Papa por gays y mujeres

Por Nicole Winfield

CIUDAD DEL VATICANO, 2 de octubre (AP).— Cinco cardenales conservadores de Europa, Asia, África y América han desafiado al Papa Francisco a ratificar las enseñanzas católicas sobre la homosexualidad y la ordenación de mujeres antes de una importante reunión en el Vaticano en la que se debatirán esos temas controversiales.

Los cardenales publicaron el lunes cinco preguntas que habían enviado a Francisco, conocidas como “dubia”, así como una carta abierta a los fieles católicos en la que exponían sus preocupaciones.

Los cardenales dijeron que se sentían obligados a informar a los fieles “para que ustedes no sean objeto de confusión, error y desaliento”.

La carta y las preguntas fueron recogidas primero en los blogs del veterano periodista del Vaticano Sandro Magister y Messa in Latino, dos días antes de que comenzara el gran sínodo, o cumbre, que se celebrará durante tres semanas en el Vaticano. Más de 450 obispos y legos se congregarán a puerta cerrada para abordar el futuro de la iglesia católica tras dos años de consultas con los feligreses en todo el planeta.

Entre los temas a tratar están las peticiones de medidas concretas para colocar mujeres en puestos con capacidad de decisión de la iglesia, como diácono, y que los fieles corrientes tengan más poder sobre la gobernanza de la iglesia. También se pide una “inclusión radical” de católicos LGBTQ+ y otras personas que han sido marginadas por la institución, así como nuevas medidas de control sobre cómo ejercen los obispos su autoridad para impedir abusos.

El sínodo y sus propuestas de incrementar la implicación de los legos han entusiasmado a los progresistas y soliviantado a los conservadores, que advierten de que cualquier cambio podría provocar un cisma. Los cardenales firmantes de la carta están entre los que han hecho esas advertencias, y sus preguntas al Papa le pedían que ratificara la doctrina católica para que el sínodo no trastoque las enseñanzas tradicionales de la iglesia.

En particular pidieron a Francisco que recalcara que la iglesia no puede bendecir a parejas del mismo sexo y que cualquier acto sexual fuera del matrimonio entre un hombre y una mujer es un grave pecado. El Vaticano mantiene que los homosexuales deben ser tratados con dignidad y respeto, pero que los actos homosexuales son “desordenados de forma intrínseca”.

Los cardenales le preguntaron si el sínodo podía reemplazar al Papa y los obispos como autoridad suprema en la iglesia, una cuestión que preocupa a algunos jerarcas que se sienten amenazado por la petición del sínodo de dar más poder a los legos. Y le pidieron que afirmara o negara si en el futuro, la iglesia podría ordenar a mujeres. La doctrina de la iglesia es que sólo los hombres pueden ser ordenados como sacerdotes.

La carta y las preguntas son un nuevo desafío de la cúpula eclesiástica al pontificado de Francisco y sus esfuerzos de reforma. Los firmantes son algunos de los mayores críticos del Papa, todos ellos retirados y miembros de la generación más doctrinaria de cardenales nombrados por san Juan Pablo II o el Papa Benedicto XVI.

