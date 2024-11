Encuestas ven “estirón” en simpatías por Kamala, pero no un triunfo claro ante Trump

Ciudad de México/Los Ángeles, 2 de noviembre (SinEmbargo/LaOpinión).- A sólo tres días de la elección presidencial en Estados Unidos, la mayoría de las encuestas muestran un ligero aumento en la probabilidad de la victoria para la demócrata Kamala Harris, pero no la suficiente para imponer un triunfo claro frente al republicano Donald Trump, quien busca su segundo periodo en la Casa Blanca.

Los periodistas Kiko Llaneras, Luis Sevillano y José A. Álvarez, del diario español, El País, presentaron su balance más reciente en los ajustes de sondeos electorales, de acuerdo con las principales casas encuestadoras en Estados Unidos que han llevado a cabo sus respectivos ejercicios.

De acuerdo con el promedio de los resultados, Kamala Harris tiene el 45 por ciento de posibilidades de ganar la Presidencia de los Estados Unidos, lo que la convertiría en la primera mujer, afroamericana y de descendencia asiática en ocupar el cargo. Sin embargo, su contraparte republicana, el expresidente Donald Trump, se posiciona con el 55 por ciento de posibilidades de regresar a Washington D.C.

El resumen de las encuestadoras refleja que, en la mayoría, Kamala Harris presentó un “estirón”, de acuerdo con el balance en los últimos siete días. En Polymarket se reporta el 38 por ciento para Harris y 62 por ciento para Trump. Además, el mercado de predicción de Predictlt arrojó que la Vicepresidenta tiene el 47 por ciento y Trump 53 por ciento.

Puerto Rican Pennsylvania voter: I was leaning toward voting for Trump, but not anymore. Puerto Rico means a lot to me. Those comments at Madison Square Garden changed everything. I have to stand on the right side of history pic.twitter.com/xffLUQNyG8

— Kamala HQ (@KamalaHQ) November 1, 2024