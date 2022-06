Sheffield niega conflicto de interés por sus negocios y descarta daño a la Profeco

Ciudad de México, 3 de junio (SinEmbargo).- El Procurador Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield Padilla, negó que exista un conflicto de interés entre su desempeño frente a la Profeco y los negocios que emprendió junto a otros funcionarios de esta dependencia, pues aseguró que ni él ni sus socios han obtenido ningún beneficio o generado algún tipo de daño a la dependencia.

“En mi caso, como lo he podido probar, no ha habido ningún beneficio hacia mi persona y mis socios, ni tampoco ningún daño a la institución, las empresas se dedican a cosas totalmente diferentes a lo que hace Profeco, uno, y dos, porque ni Profeco, un Gobierno Federal, estatal o municipal han sido mis clientes”, dijo Sheffield Padilla en entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez en el programa de Los Periodistas que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire.

De acuerdo con una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, Ricardo Sheffield estableció relaciones de negocios con dos de sus subordinados que están a cargo de la Profeco en los estados de Veracruz y Guanajuato.

La publicación señala que Bruno Fajardo, quien se desempeña como director de la Profeco en Veracruz, se asoció con Sheffield para crear en el municipio de Tlacotalpan la empresa “Operadora Turística La Casa de las Sirenas, S.A de C.V”, la cual fue constituida en octubre de 2021.

La pesquisa apunta a que dicha empresa de servicios turísticos fue omitida en la declaración patrimonial que Sheffield presentó el pasado 18 de mayo.

“El conflicto de interés se da cuando te beneficias de la institución o del cargo público o cuando le causas un daño a la institución, no hay ningún daño a la institución y no hay ningún beneficio de la institución hacia mi persona o hacia los que son mis socios, no se da el conflicto de interés porque tu socio sea tu subordinado”.