“No puede actuar así”: El Presidente avala juicio político al Juez Rodrigo de la Peza

El Presidente López Obrador sostuvo que el juicio político presentado por la Secretaría de Gobernación contra el Juez Rodrigo de la Peza López no responde a una venganza política, sino a que el juzgador violó la Constitución.

Ciudad de México, 3 de julio (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó este miércoles el juicio político contra el Juez Rodrigo de la Peza López, promovido por Luisa María Alcalde, Secretaria de Gobernación, quien aseguró que el juzgador cometió una violación contra la Constitución al ordenar que, en un plazo de 24 horas, la Magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Mónica Aralí Soto Fregoso, hiciera dos nombramientos de las magistraturas faltantes en el órgano electoral.

“Los jueces, los magistrados, los ministros, en su mayoría, aunque hay horosas expeciones, son empleados de los potentados. Ahí andan, son como sus llaveritos. Vean quién es quién en el Poder Judicial, quién realmente manda. Ha llegado al extremo de nulificar al Poder Legislativo y ahora quieren hasta entrometerce en el Tribunal Electoral. ¿Qué es eso?”, comentó.

La Ley orgánica que rige al Poder Judicial de la Federación (PJF) estipula que para la calificación de los comicios presidenciales se necesitan al menos seis magistrados; el Tribunal actualmente sólo cuenta con cinco debido a que el Senado cerró sesiones sin haber nombrado a los dos integrantes que hacen falta.

―¿Es necesario un juicio político? ―preguntó una reportera.

―Sí, claro que sí. Es una violación a la Constitución porque no le corresponde ―aseguró el Presidente.

―Fue el Juez que otorgó la suspensión con efectos generales de la Ley Eléctrica. ¿No tiene nada que ver con eso? Porque él dice, o más bien, alrededor del Juez, dicen que podría ser una venganza.

―No, no, no. Es que están al servicio de intereses facciosos. Un Juez no puede actuar de esa manera. No puede poner por delante el interés personal, el interés de grupo. Tiene que poner por delante el interés general, el interés del pueblo, de la Nación. Imagínense que los tienen ahí de empleados, y como una burla, hay que pagarles 500 o 600 mil pesos del pueblo de México para que sean los verdugos del pueblo ―añadió.

Ayer se presentó en la Cámara de Diputados la solicitud de juicio político en contra del Juez de Distrito Rodrigo de la Peza López. ¿Las causas? Sus decisiones han estado cargadas de sesgos y excesos que han sido denunciados públicamente pero no atendidos por el órgano de… pic.twitter.com/6E0qPyezyj — Luisa Alcalde (@LuisaAlcalde) July 2, 2024

La Sala Superior del Tribunal Electoral, que actualmente preside Soto, tendrá a más tardar hasta el 6 de septiembre para realizar el cómputo final de la votación y proceder así a la declaración de validez de los comicios del pasado 2 de junio, en los que resultó ganadora Sheinbaum Pardo con más de 31 millones de votos.

La Secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, informó ayer en su cuenta de X, antes Twitter, que se entregó a la Cámara de Diputados un oficio que buscará el juicio político contra el impartidor de justicia. “Ayer se presentó en la Cámara de Diputados la solicitud de juicio político en contra del Juez de Distrito Rodrigo de la Peza López. ¿Las causas? Sus decisiones han estado cargadas de sesgos y excesos que han sido denunciados públicamente, pero no atendidos por el órgano de control del Poder Judicial, el Consejo de la Judicatura Federal”, escribió.

El Juez, quien es titular del Juzgado Noveno Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, habría violado el Artículo 99, que señala que el TEPJF es “la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órgano especializado del Poder Judicial de la Federación”.

El lunes, durante una sesión extraordinaria convocada por la Magistrada presidenta del TEPJF, Mónica Soto Fregoso, y en la que participaron las cinco magistraturas, el órgano electoral determinó rechazar la orden Rodrigo de la Peza López, pues “las medidas anunciadas por el Juez de Distrito son injustificadas y excesivas”.