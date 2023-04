UdeG realiza homenaje póstumo a Raúl Padilla, exrector y fundador de FIL Guadalajara

Autoridades universitarias, familiares, amistades, así como la directoria de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, Marisol Schulz Manaut, formaron partel del homenaje de cuerpo presente realizado al interior de la UdeG.

Por Enrique Mendoza

Tijuana, 4 de abril (Zeta).- La Universidad de Guadalajara (UdeG) llevó a cabo, este martes 4 de abril, un homenaje póstumo a Raúl Padilla López, fundador y presidente de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), fallecido el pasado domingo 2 de abril.

Llevada a cabo en el Paraninfo Enrique Díaz de León de la UdeG, la ceremonia luctuosa contó con autoridades familiares de Raúl Padilla, así como el rector Ricardo Villanueva Lomelí; entre otras autoridades universitarias.

Durante el homenaje post mortem a Raúl Padilla, la directora de la FIL, Marisol Schulz Manaut reconoció primero que “La inesperada partida de Raúl Padilla López —un visionario y apasionado de la cultura, además de un reformador universitario— es un golpe que nos afecta a todos y no sólo en el ámbito profesional, sino también en lo personal. En mi caso, la relación se estrechó cuando comenzamos a trabajar juntos en el que, sin lugar a dudas, fue su proyecto más querido: la Feria Internacional del Libro de Guadalajara”.

En las palabras que compartió en el Paraninfo, la directora de la FIL relató cómo conoció a Raúl Padilla: “Conocí a Raúl Padilla en 1987, cuando mis labores en el mundo editorial me trajeron a Guadalajara para participar en la primera edición de la que pronto se convertiría en la feria del libro más importante de habla hispana, la segunda en el mundo, y en una referencia obligada a nivel internacional para la cultura y el debate de las ideas. Desde un principio la Feria de Guadalajara fue un espacio de libertad, un lugar donde se han dado cita las mentes más brillantes no sólo del ámbito literario, sino también de la academia, el arte, la política y la ciencia, así como una plataforma para los negocios y un punto de encuentro para la industria editorial. Un espacio plural de voces y encuentros alrededor del libro y la cultura”.

Rememoró el año en que surgió la FIL: “Entre todas aquellas mesas y mamparas tambaleantes, en medio de la locura que representaba iniciar una feria del libro en un país y en una ciudad como eran México y Guadalajara, a finales de los años ochenta, y en un entorno económico muy incierto, hubo alguien que siempre tuvo muy claros los alcances que habría de tener la FIL, como se le conoció con cariño desde su primera edición. Un apelativo que, hay que decirlo, nació en Guadalajara y rápidamente fue utilizado para referirse a otras ferias y festivales en otras partes del mundo. Raúl Padilla López demostró no sólo ser un gran gestor, capaz de congregar voluntades y esfuerzos alrededor de la cultura y los libros, sino un ejemplo de liderazgo”.

En algún momento de su incursión, Schulz Manaut expresó que ha recibido una gran cantidad de muestras de solidaridad: “Desde el momento en que se supo de su fallecimiento, al correo de la FIL y al mío propio han llegado innumerables mensajes de condolencias y solidaridad de prácticamente todos los rincones del mundo, con lo cual se corroboran la trascendencia y el alcance de su legado en favor del encuentro de culturas y el diálogo internacional”.

Posteriormente, la directora de la FIL rememoró cómo asumió la dirección de la Feria del Libro en Español de Los Ángeles (LeáLA) en 2011: “Cuando recibí la invitación para dirigir LéaLA, la Feria del Libro y Festival Literario que realizamos en Los Ángeles, y más adelante, cuando hace exactamente diez años fui invitada a asumir la dirección de la FIL Guadalajara, supe que contaría con el apoyo, el respaldo y el acompañamiento de Raúl, quien se convirtió para mí en un gran mentor, un ejemplo de lo que se debe hacer para la promoción del libro, la lectura y la discusión, que es siempre enriquecedora, en torno a los temas que atraviesan al mundo contemporáneo”.

Por supuesto, tras el fallecimiento de Raúl Padilla López, la directora de la FIL abordó el tema del reto del acontecimiento literario más importante del mundo hispanoparlante sin la presencia de su presidente fundador:

“En nombre del Comité Organizador de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que me honro en dirigir, quiero manifestar la consternación y el dolor que hoy sentimos. Como equipo de trabajo, estamos comprometidos con la obra de Raúl Padilla López, y su recuerdo nos impulsa a hacer la mejor de las ferias. El reto no es menor, pero vamos a enfrentarlo con entereza. Le debemos a su memoria no sólo mantener la calidad de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, sino fortalecerla y llevarla a nuevos horizontes, en la firme creencia de que, ahí donde un libro suscita el encuentro de dos personas —como él mismo lo afirmó alguna vez— se manifiesta, también, la posibilidad de un mundo mejor”.

Hacia el final de su discurso, refirió Marisol Schulz: “En estos momentos de profunda tristeza los invito a recordar la obra Raúl Padilla López, que abonó a la construcción de una sociedad mejor preparada, en la que el arte y la cultura, en particular la literatura, ocupan un lugar fundamental como eje y motor de los cambios que requiere el país. Sin sus aportes e inteligencia, Guadalajara y Jalisco no serían los mismos; México no sería el mismo, la cultura no sería la misma y el mundo editorial en nuestro idioma sería completamente diferente. El legado de Raúl Padilla es incuantificable. Permítanme una nota personal: A Raúl Padilla López, mi mentor y amigo, le agradezco su ejemplo y su amistad, y ahí donde esté, deseo que descanse en paz”.

