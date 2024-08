“Debby” se convierte en huracán categoría 1 en su trayectoria hacia el sureste de EU

Tampa, Florida, EU, 4 de agosto (AP) — La tormenta tropical “Debby” se transforma en huracán categoría 1 en su camino hacia Florida.

“Debby” es la cuarta tormenta con nombre de la temporada de huracanes del Atlántico de 2024 después de la tormenta tropical Alberto, el huracán “Beryl” y la tormenta tropical “Chris”, todas las cuales se formaron en junio.

Los meteorólogos advirtieron que las fuertes lluvias de “Debby” podrían provocar inundaciones catastróficas en Florida, Carolina del Sur y Georgia.

Se esperaba que la tormenta tocara tierra alrededor del mediodía del lunes en la zona de Big Bend, en Florida, según el centro de huracanes. También estaba en vigor una alerta de tornado para partes de Florida y Georgia hasta las 6:00 horas del lunes.

“Estoy acostumbrado a las tormentas y a limpiar después de las tormentas”, dijo Horne.

Intercepting the intense outer bands of #Debby on my way out of the Florida Keys in route to document the landfall of #HurricaneDebby tomorrow morning. pic.twitter.com/f99WnndVBb

Se esperaba que “Debby” se moviera hacia el este sobre el norte de Florida y luego se detuviera sobre las regiones costeras de Georgia y Carolina del Sur, azotando la región con posibles lluvias récord que totalizarían hasta 76 centímetros a partir del martes. Las autoridades también advirtieron sobre una marejada ciclónica potencialmente mortal a lo largo de la costa del Golfo de Florida, con inundaciones de entre 1.8 a tres metros esperadas para el lunes entre los ríos Ochlockonee y Suwannee.

“Se pronostican unos totales de precipitaciones realmente sorprendentes, y sorprendentes en el mal sentido”, dijo Michael Brennan, director del centro de huracanes, en una reunión informativa. “Se trataría de una precipitación récord asociada a un ciclón tropical para los estados de Georgia y Carolina del Sur si llegáramos al nivel de 76 centímetros”.

Las inundaciones podrían durar hasta el viernes y se espera que sean especialmente graves en las zonas bajas cercanas a la costa, como Savannah (Georgia), Hilton Head (Carolina del Sur) y Charleston (Carolina del Sur). Las autoridades de Carolina del Norte estaban siguiendo de cerca el avance de la tormenta.

Las autoridades de Savannah dijeron que el área podría recibir el equivalente a un mes de lluvia en cuatro días si el sistema se detiene en la región.

“Esto va a provocar una tormenta importante. La palabra histórica no puede ser subestimada aquí”, dijo el Alcalde de Savannah, Van R. Johnson, durante una conferencia de prensa.

El centro de huracanes informó a las 23:00 horas que “Debby” se encontraba a unos 161 kilómetros al oeste de Tampa, Florida, con vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora (kph). La tormenta se desplazaba hacia el norte a 19 kph.

#Debby is now a #hurricane – the 2nd of the 2024 Atlantic hurricane season (Beryl was 1st). On average, the 2nd Atlantic hurricane forms on 26 August. pic.twitter.com/pPsE0y5I7i

Las bandas exteriores de “Debby” rozaron la costa oeste de Florida, inundando calles y provocando cortes de energía. Los funcionarios del condado de Sarasota dijeron que la mayoría de las carreteras de Siesta Key, una isla barrera frente a la costa de Sarasota, estaban bajo el agua. El centro de huracanes había pronosticado que el sistema se fortalecería a medida que se desviara hacia la costa suroeste de Florida, donde el agua ha estado extremadamente cálida.

La tormenta seguiría una trayectoria similar a la del huracán “Idalia”, pero “será mucho más húmeda. Vamos a ver muchas más inundaciones”, dijo.

Se emitió una alerta de huracán para partes de las áreas de Big Bend y Florida Panhandle, mientras que se emitieron alertas de tormenta tropical para la costa oeste de Florida, el sur de los Cayos de Florida y Dry Tortugas. Una alerta de tormenta tropical se extendió más al oeste hacia Panhandle.

Las tormentas tropicales y los huracanes pueden provocar inundaciones en los ríos y saturar los sistemas de drenaje y los canales. Los meteorólogos advirtieron de lluvias de entre 15 y 30 centímetros y hasta 46 centímetros en zonas aisladas de Florida.

Se espera que una marejada ciclónica afecte la costa del Golfo, incluida la bahía de Tampa.

La zona plana de Florida es propensa a inundaciones incluso en días soleados y se pronosticó que la tormenta traería una marejada de 2 a 4 pies (0,6 a 1,2 metros) a lo largo de la mayor parte de la Costa del Golfo, incluida la Bahía de Tampa, con una marea de tormenta de hasta 2.1 metros al norte de allí en la región de Big Bend.

TROPICAL STORM DEBBY IMPACTING TAMPA: The Hillsborough River is beginning to rise over the Riverwalk in Downtown Tampa.

Submit weather photos & videos here: https://t.co/L9PC5gwAEW but please, be safe. Heed local officials’ warnings and do not venture out in severe weather. pic.twitter.com/w8xD7V2GdT

— WFLA NEWS (@WFLA) August 4, 2024