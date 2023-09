Julio Urías es detenido por violencia doméstica en EU; paga una fianza y es liberado

Por Ariel Velázquez

Estados Unidos, 4 de septiembre (ASMéxico).- El lanzador zurdo de Los Ángeles Dodgers, Julio Urías, fue arrestado la noche del domingo por violencia doméstica y liberado la mañana de este lunes después de pagar una fianza de 50 mil dólares, de acuerdo con información de Jeff Passan de ESPN.

Los detalles sobre el arresto aún no están claros actualmente, pero se sabe que el sinaloense de 27 años de edad fue detenido en el área de Los Ángeles poco después de las 23:00 horas, y transportado a una cárcel donde fue fichado alrededor de la 1:00 horas (local).

No es la primera vez que Julio es arrestado por violencia doméstica. En mayo de 2019, Urías estuvo involucrado en un presunto incidente en el centro comercial Beverly Center en Beverly Hills. Urías fue acusado de empujar a una mujer, aunque luego la víctima dijo que simplemente se cayó.

Los Angeles Dodgers starter Julio Urías was arrested and charged with felony domestic violence charges late last night, an officer with the LAPD tells ESPN.

Urias, 27, was booked late Sunday and released early this morning on $50,000 bond.

— Jeff Passan (@JeffPassan) September 4, 2023