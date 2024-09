Masacre en Nigeria: milicianos de Boko Haram matan a más de 100 tras atacar una aldea

MAIDUGURI, Nigeria (AP).- Al menos 100 aldeanos murieron en el noreste de Nigeria cuando presuntos extremistas islámicos de Boko Haram abrieron fuego en un mercado, contra fieles y en las casas de la gente, dijeron los vecinos el miércoles. Se trata de la matanza más reciente en la lucha más larga de África contra el grupo insurgente.

Según el portavoz de la policía de Yobe, Dungus Abdulkarim, más de 50 extremistas montados en motocicletas entraron el domingo por la noche en la zona municipal de Tarmuwa, en el estado de Yobe, y comenzaron a disparar antes de prender fuego a los edificios.

La policía atribuyó el ataque a Boko Haram, que desde 2009 ha lanzado una insurgencia para establecer su interpretación radical de la ley islámica, o sharía, en la región. Desde entonces, Boko Haram se ha escindido en distintas facciones, que en conjunto son responsables de la muerte directa de al menos 35 mil personas y del desplazamiento de más de dos millones, así como de una crisis humanitaria con millones de personas que necesitan desesperadamente ayuda exterior.

En lo que va del año, al menos mil 500 personas han muerto en la región en ataques de grupos armados, según el Proyecto de Datos sobre Localización y Sucesos de Conflictos Armados (ACLED, por sus siglas en inglés), con sede en Estados Unidos.

Funeral Prayers of over 80 innocent people killed by Boko Haram terrorists in Tarmuwa LGA of Yobe state, Nigeria, under Tinubu's Presidency 💔 #Nigeria #UEFAmatchesOnDstv #paobc #r4today pic.twitter.com/edoyU61SGW

— Nathaniel Emenike (@EngrNath3) September 4, 2024