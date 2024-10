GenteAsí¬ ¿Perro o panda? En China los hacen pasar por lo mismo con un poco de tinte

Ciudad de México, de octubre (SinEmbargo).- El zoológico de Shanwei, en China, dio de qué hablar el pasado mes de septiembre luego de que los pandas, su principal atracción, resultaran ser un par de perros chow chow teñidos de blanco y negro. La mentira quedó al descubierto cuando los “dos ejemplares de osos” comenzaron a jadear y, posteriormente, a ladrar, lo que provocó que los visitantes denunciaran lo ocurrido a través de redes sociales.

A pesar de que los responsables intentaron justificar el comportamiento de los animales alegando que se trataba de una raza única de “perros panda”, finalmente tuvieron que confesar que, en efecto, habían teñido el pelaje de los perros para hacerlos pasar por pandas para así poder atraer a más visitantes.

NEW: China zoo forced to admit the truth after one of their “pandas” started panting and barking.

The Shanwei zoo admits they painted dogs white and black to make them look like pandas.

The zoo initially tried claiming that the dogs were a unique breed of pandas called… pic.twitter.com/MMoQLD7zuR

— Collin Rugg (@CollinRugg) September 19, 2024