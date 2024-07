Quiénes son los viejos priistas de élite que intentan poner freno a Alejandro Moreno

Ciudad de México, 4 de julio (SinEmbargo).– El Partido Revolucionario Institucional (PRI), el más antiguo de México fundado en 1929, podría no llegar a los 100 años si Alejandro Moreno Cárdenas continúa al frente, advirtieron expresidentes, exgobernadores y militantes priistas a través de un pronunciamiento para frenar la posible reelección del actual dirigente.

En un último recurso desesperado, más de 250 priistas críticos a Moreno Cárdenas firmaron un desplegado en diversos medios de circulación nacional en donde hacen un recuento de los errores de la dirigencia en la pasada elección, evidencian la crisis interna del partido y lo más importante: manifiestan su preocupación por la asamblea nacional del próximo domingo 7 de julio en donde “Alito”, como también se le conoce, prevé modificar los estatutos del PRI para mantenerse en el puesto un periodo más.

SinEmbargo tuvo acceso al documento que militantes del partido llevarán a la 24 Asamblea Nacional del PRI en donde enlistan una serie de argumentos para justificar las razones por las cuales el partido debe modificar sus estatutos para permitir que un Presidente Nacional pueda mantenerse en el puesto hasta por tres periodos consecutivos; Alejandro Moreno lleva dos.

Los más de 250 priistas que ahora firman el desplegado exigen a Moreno Cárdenas que “proceda a la indispensable separación de la dirigencia” y se designe una presidencia interina que conduzca los trabajos para la renovación de los órganos de dirección del partido que enfrenta la peor crisis de su historia.

Las y los firmantes explicaron que las peticiones son a partir de los “peores resultados (electorales) en su historia”, tanto en votos obtenidos, como por los cargos alcanzados.

Además, criticaron la conducta de “Alito” por el “ejercicio de un liderazgo excluyente que se convirtió con frecuencia en factor de división que propició el alejamiento o renuncia de cuadros valiosos, e incluso se procedió a expulsar a muchos que no coincidían o desaprobaban el quehacer político de la dirigencia”.

El tricolor, fundado como Partido Nacional Revolucionario (PNR) por Plutarco Elías Calles el 4 de marzo de 1929, dominó la vida de México desde entonces y hasta el año 2000, cuando perdió la Presidencia de la República por primera vez. En 2012 regresó al poder con la ayuda del entonces Presidente Felipe Calderón Hinojosa del Partido Acción Nacional (PAN), pero la corrupción que dominó en el sexenio del priista Enrique Peña Nieto y la fuerte figura del candidato opositor, Andrés Manuel López Obrador, hizo que el PRI perdiera la elección en 2018.

Alejandro Moreno Cárdenas asumió la dirigencia nacional del PRI en 2019 y se ha mantenido en el cargo a pesar de exigencias de otros líderes de que renuncie por las constantes derrotas electorales. Los mismos priistas reconocen que aún controla la cúpula y puede sacar adelante su reelección el próximo domingo.

Entre los 250 priistas firmantes del desplegado en contra de la dirigencia de “Alito” destacan 18 figuras que han formado parte de la historia del PRI a lo largo de los años y han ocupado cargos relevantes como Dulce María Sauri Riancho (expresidenta del PRI y exgobernadora de Yucatán), Pedro Joaquín Coldwell (exsecretario de Energía en el sexenio de Peña Nieto), Francisco Labastida Ochoa (exgobernador de Sinaloa), Enrique Ochoa Reza (expresidente del PRI) y Enrique de la Madrid Cordero (exdiputado federal).

También se encuentran los exgobernadores de Chihuahua José Reyes Baeza y Fernando Baeza Meléndez; los exmandatarios de Nuevo León Benjamín Clariond Reyes, José Natividad González Parás y Sócrates Rizo García; Arturo Montiel Rojas (exgobernador del Estado de México), Manuel Ángel Núñez Soto (exgobernador de Hidalgo), Guillermo Mercado Romero (exgobernador de Baja California Sur), Armando López Nogales (exgobernador de Sonora), Rigoberto Ochoa Zaragoza (exgobernador de Nayarit), Miguel Borge Martín (exgobernador de Quintana Roo), José Antonio González Curi (exgobernador de Campeche) y Víctor M. Tinoco (exgobernador de Michoacán).

A esta lista de priistas se han ido sumando otras voces del partido, como Manlio Fabio Beltrones, quien a través de sus redes sociales rechazó la idea de un cambio estatutario que promueva la reelección de sus dirigencias.

Hoy me reuní con los delegados del @CDEPRISonora , que asistirán a la Asamblea Nacional del próximo domingo 7 de julio.

Esta no es la primera vez que militantes del PRI muestran públicamente su inconformidad con la dirigencia de Alejandro Moreno. En junio de 2022, siete expresidentes del PRI, entre ellos Claudia Ruíz Massieu, Beatriz Paredes, Carolina Monroy, Manlio Fabio Beltrones, Pedro Joaquín Coldwell, Humberto Roque Villanueva y Miguel Angel Osorio Chong, pidieron una renovación del partido con miras a la elección de 2024, pero no fueron escuchados.

En esa ocasión “Alito” se comprometió a que respetaría los estatutos y dejaría la presidencia del partido en agosto de 2023, pero después modificó el reglamento para tener una prórroga de un año. Este domingo planea hacer lo mismo para perpetuarse en la dirigencia.

SinEmbargo retoma a continuación los perfiles de cinco priistas que han sido duros críticos de la gestión de Moreno Cárdenas:

–Dulce María Sauri (Mérida, Yucatán, 72 años)

Es una de las principales figuras dentro del PRI que ha cuestionado la permanencia de Alejandro Moreno en la dirigencia del partido. Incluso desde el proceso electoral alertó que el método burocrático para elegir a los candidatos de la coalición “Fuerza y Corazón por México” los llevaría a que perdieran la elección presidencial y así sucedió.

“Si tuviera que hacer una apuesta diría que sin Alejandro Moreno el PRI tiene la mitad de posibilidad de sobrevivir en el 2027 y con Alejandro Moreno esas posibilidades se reducen al 5 por ciento, por no decir 0. Es muy claro el deterioro electoral que está en relación directa con el desprestigio de la dirigencia nacional del partido. ¿Qué nos espera con la dirigencia de Alejandro Moreno? ¿Para el 2030 no vamos a alcanzar el porcentaje mínimo y perder el registro? No se lo merece este partido histórico que ha sido el PRI”, declaró en entrevista con “Los Periodistas” el jueves pasado.