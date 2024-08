PERFIL ¬ El Gobernador de Wisconsin toma el reto histórico en la fórmula de Kamala

Por Steve Karnowski y John Hanna

Mineápolis, 6 de agosto (AP).- La Vicepresidenta Kamala Harris ha decidido que el Gobernador de Minnesota, Tim Walz, sea su compañero de fórmula en su candidatura para la Casa Blanca.

El demócrata de 60 años y veterano militar se destacó con una serie de apariciones televisivas francas en los días posteriores a que el presidente Joe Biden decidiera no buscar un segundo mandato.

Ha convertido a su estado en un bastión de la política liberal y, este año, fue uno de los pocos estados que protege a los fans que compran entradas en línea para los conciertos de Taylor Swift y otros eventos en vivo.

Algunas cosas que hay que saber sobre Walz:

WALZ PROVIENE DE LA AMÉRICA RURAL

Sería difícil encontrar a un representante más vívido del corazón de Estados Unidos que Walz. Nacido en West Point, Nebraska, una comunidad de aproximadamente tres mil 500 personas al noroeste de Omaha, Walz se unió a la Guardia Nacional del Ejército y se convirtió en maestro en Nebraska.

Growing up, I learned to be generous toward my neighbors, compromise without compromising my values, and to work for the common good. @KamalaHarris and I both believe in that common good – in that fundamental promise of America. We're ready to fight for it. And like she says:…

Él y su esposa se mudaron a Mankato, en el sur de Minnesota, en la década de 1990. Allí enseñó estudios sociales y entrenó fútbol en la escuela secundaria Mankato West High School, incluido al equipo que ganó el primero de los cuatro campeonatos estatales de la escuela en 1999. Todavía señala su afiliación sindical allí.

Walz sirvió 24 años en la Guardia Nacional del Ejército antes de retirarse de un batallón de artillería de campaña en 2005 como sargento mayor de comando, uno de los rangos militares más altos.

CONECTA CON LOS VOTANTES CONSERVADORES

En su primera carrera para el Congreso, Walz derrotó a un republicano en funciones. Eso fue en 2006, cuando ganó en un distrito del Congreso mayoritariamente rural del sur de Minnesota contra el congresista Gil Gutknecht, quien llevaba seis periodos. Walz aprovechó la ira de los votantes contra el entonces Presidente George W. Bush y la guerra de Irak.

Durante seis periodos en la Cámara de Representantes, Walz abogó por las causas de los veteranos.

También ha mostrado que tiene los pies en la tierra, por los videos que comparte en las redes sociales con su hija, Hope. El otoño pasado, uno de esos videos los mostraba probando una atracción de la Feria Estatal de Minnesota, “The Slingshot” (La Tirachinas), después de una charla juguetona sobre la comida de la feria y el hecho de que ella es vegetariana.

Thank you, @KamalaHarris, for the trust that you’ve placed in me.

And maybe more so, thank you for bringing back the joy.

I couldn’t be prouder to be on this ticket—and to help make you the next President of the United States. pic.twitter.com/QRUTffu3RS

— Tim Walz (@Tim_Walz) August 6, 2024