Guerrero: Hallan con vida a 4 de los 12 trabajadores de basura secuestrados en Taxco

Las autoridades estatales señalan que continuarán los dispositivos de búsqueda para localizar a las otras ocho personas, entre las que se encuentran cuatro mujeres, con ellas la directora del Relleno Sanitario, Anabel Gutiérrez.

Por Alejandro Guerrero

Iguala, Guerrero, 8 de enero (ElSur).- La Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero informó esta tarde que fueron localizados con vida cuatro de los 12 trabajadores y funcionarios del Gobierno de Taxco privados de la libertad y desaparecidos la última semana de diciembre.

Los localizados son el jefe de la Unidad de Transferencia de Basura, Tomás Heladio Bustos Hernández, de 68 años, desaparecido el 26 de diciembre; así como los tres hermanos Alan Rubén Saiz Morales, Diego Geovanny y Brayan Alexis, los primeros dos de 18 años y el último de 22, desaparecidos el 25 de diciembre.

La información se dio a conocer esta tarde mediante una transmisión informativa en vivo de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, que encabezó su vocero Randy Suástegui.

🚨#FGEGuerrero Informa#HasVistoAGuerrero Fiscalía General del Estado agradece su colaboración, Alan Rubén Sainz Morales ya fue localizado. pic.twitter.com/uTzteWsfgT — FGE Guerrero (@FGEGuerrero) January 8, 2024

El director de Comunicación Social de la FGE, Carlos Alberto Hernández Monje, informó que fueron localizados con vida las cuatro personas, aunque no dio detalles del lugar ni el día del hallazgo. Dijo que los dispositivos de búsqueda en coordinación con la Guardia Nacional y Policía Estatal se han realizado en los poblados de Huixtac y Atzala, Taxco y Noxtepec, municipio de Tetipac.

Asimismo, indicó que continuarán los dispositivos de búsqueda para localizar a las otras ocho personas, entre las que se encuentran cuatro mujeres, con ellas la directora del Relleno Sanitario, Anabel Gutiérrez.

Anteriormente fue informado que 12 personas, entre funcionarios, trabajadores del Ayuntamiento de Taxco y familiares de éstos, fueron privados de la libertad por hombres armados en el relleno sanitario y en la Unidad de Trasferencia de basura de la ciudad platera, en la región norte del estado de Guerrero.

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.

Según versiones extraoficiales de Taxco, los hechos ocurrieron entre 12:00 y las 15:00 horas del 26 de diciembre, cuando hombres armados llegaron a las instalaciones de la Unidad de Transferencia de desechos sólidos, la cual se ubica en la Macarena, cerca del panteón municipal y del centro de alertamiento del C-2, en el barrio de El Panteón, donde sometieron al encargado de nombre Tomás y a otros cuatro trabajadores, entre ellos tres mujeres.

Además, otros hombres privaron de la libertad a Anabel Gutiérrez, directora del Relleno Sanitario del municipio de Taxco, a un chofer y a cinco pepenadores en Cerro Gordo, punto conocido como Rancho de Colores, donde se ubica el relleno sanitario.

Algunos de los nombres que se manejan son el de Tomás, jefe de la unidad de trasferencia de basura de Taxco; Wendy Alejandra Salas; Marcela de Jesús; Hannia Monserrat Salgado Salas; Juan Carlos Hernández Avilés, trabajador de limpia; así como Anabel Gutiérrez, directora del Relleno Sanitario del municipio de Taxco; además de un chofer y cinco pepenadores, de quienes aún no se conoce su identidad.

🔴En la búsqueda de 12 trabajadores del Ayuntamiento de #Taxco hallan una casa de seguridad🔴https://t.co/4FAXNkS2uX #Guerrero #Violencia pic.twitter.com/Mikm3mRWhK — El Sur periódico de Guerrero (@elsurdeguerrero) December 28, 2023

De acuerdo con información publicada por la Agencia Reforma, se presume que los sujetos armados se llevaron a las víctimas en un vehículo y hasta la noche de ayer se desconocía su paradero.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE EL SUR. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.