Disney es criticado por no expresarse abiertamente contra “ley antiLGBT” en Florida

El proyecto de ley “No digas gay”, aprobado este martes en el Congreso local, prohíbe cualquier instrucción sobre sexualidad o género en la escuela, o de una manera que no sea apropiada para la edad o el desarrollo de los estudiantes.

Por Susana Zepeda

Saltillo, 8 de marzo (Vanguardia).-Si algo ha distinguido The Walt Disney Company es la búsqueda de personajes y espacios en sus parques de diversiones que proporcionen a la gente un sentido inclusivo para todos, algo acorde a lo que se requiere en este 2022.

No obstante, aunque Walt Disney World se encuentra ubicado en Orlando, Florida, un estado mayoritariamente conservador, los parques temáticos tienden a mantenerse al margen de la política.

Ahora bien, recientemente se aprobó un proyecto de ley en la Cámara de Florida que puede afectar a miles de jóvenes LBGTQ en el estado, y que Disney aparentemente apoyó de manera encubierta.

GRANDES CIUDADES DEL MUNDO… Hoy…ORLANDO La visita de hoy es Orlando, ciudad de Florida y lugar de ensueño del mejor parque Disney del Mundo, Disney World…En primer término su contrucción más emblemática, el Castillo de Cenicienta. pic.twitter.com/mifbQpKsmT — JuanmiVOXalmeria (@Juanmialmeria2) March 7, 2022

El proyecto se conoce como “Don’t Say Gay Bill” (No Digan Gay) y como afirma NPR, “la legislación prohíbe cualquier instrucción sobre sexualidad o género entre el jardín de infancia y el tercer grado, o de una manera que no sea apropiada para la edad o el desarrollo de los estudiantes de acuerdo con los estándares estatales”.

Así, aunque Disney predique la inclusividad en parques, filmes, entretenimiento y publicidad, lo que sorprende es que la compañía haya ayudado a financiar a los partidarios de este proyecto de ley. El patrocinador del Senado, el republicano de Ocala Dennis Baxley, ha respaldado durante años la legislación antigay en Florida. Baxley comparó una vez a los niños con padres del mismo sexo con los niños criados por alcohólicos y maltratadores, diciendo: “No soy fóbico, pero simplemente no puedo afirmar la homosexualidad”.

REACCIONES

Mientras Walt Disney Co. se enfrenta a un informe en el que se detalla cómo la empresa ha apoyado financieramente a todos los patrocinadores de la legislación “Don’t Say Gay” de Florida, los empleados y artistas asociados a Disney tomaron las redes sociales para criticar su respuesta al proyecto de ley. De acuerdo a Variety, lo que más ha molestado a muchos empleados es el memorándum del director general Bob Chapek en el que expresa su “compromiso inquebrantable con la comunidad LGBTQ+”, a pesar de no haber hecho una declaración pública de oposición al proyecto de ley, que limitaría las discusiones sobre orientación sexual e identidad de género en las escuelas.

I'm fucking tired of making Disney look good so WHO'S READY FOR ANOTHER ✨CHARITY LIVESTREAM✨ MARCH 13th!!! More details to come. 🏳️‍🌈 #dontsaygay #disneydobetter pic.twitter.com/1MtumvjfB0 — Dana Terrace (@DanaTerrace) March 7, 2022

El correo electrónico, que Chapek envió a los empleados de Disney el lunes, dice, según Variety: “En términos de nuestras comunidades, somos y seguiremos siendo líderes en el apoyo a las organizaciones que defienden la diversidad. En 2021, proporcionamos casi 3 millones de dólares para apoyar el trabajo de las organizaciones LGBTQ+. Y, tenemos una larga historia de apoyo a eventos importantes como los desfiles del Orgullo”.

Abordando directamente el silencio de Disney sobre el proyecto de ley, Chapek añadió:

“No quiero que nadie confunda la falta de declaración con una falta de apoyo. Todos compartimos el mismo objetivo de un mundo más tolerante y respetuoso. En lo que podemos diferir es en las tácticas para conseguirlo”.

La reacción de las personas afiliadas a Disney ha sido de una mezcla de decepción y frustración.

“[Disney está] empezando a incluir más personajes LGBT que hacen saber a los niños que ser gay está bien. Pero cuando han donado a los patrocinadores y copatrocinadores del proyecto de ley ‘Don’t Say Gay’ y no se han posicionado en contra de este proyecto de ley, y van a seguir donando a estos políticos, esencialmente están diciendo que este proyecto de ley está bien”, dijo el escritor de animación Benjamin Siemon en un video publicado en Twitter.

I am a LGBT animation writer at Disney and this is why I want the company I love to take a stand against the "Don't Say Gay" bill. #DisneySayGay #DisneyDoBetter pic.twitter.com/n8g0kgTkKf — Benjamin Siemon (@BenjaminJS) March 6, 2022

“Este proyecto de ley va a hacer daño a los niños, y por eso pido a Disney que por favor tome una posición sobre el proyecto de ley ‘Don’t Say Gay’ y diga que está mal y diga que va a dejar de donar a los políticos que voten a favor”.

