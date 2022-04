Wall Street abre en rojo por posible aumento “agresivo” de tipos de interés de la Fed

Nueva York, 8 abr (EFE).- Wall Street abrió este viernes en rojo y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, perdía un 0.14 por ciento, tras una semana afectada por los planes agresivos para la subida de los tipos de interés de la Reserva Federal (Fed).

El índice compuesto del mercado Nasdaq, donde cotizan las principales tecnológicas, era el mayor afectado, con un descenso del 0.91 por ciento o 126.09 unidades y se situaba en 13 mil 771.21.

El parqué neoyorquino arrancaba la última sesión de la semana afectado nuevamente por declaraciones de gobernadores de la Fed y las actas de la reunión del mes pasado del banco central de Estados Unidos, que revelaban una postura más agresiva del banco central para tratar de frenar la elevada inflación.

La Gobernadora de la Fed Lael Brainard afirmó el martes que el recorte de la inflación es de una “importancia primordial” y la tarde del miércoles se conocieron los detalles de la reunión de los gobernadores que siempre da más pistas sobre el camino que va a seguir la institución.

Además de una subida de tipos de interés más repentina de lo esperado, el banco central estadounidense también tiene planes de reducir su cartera de valores en unos 95 mil millones de dólares al mes, algo que probablemente comenzará en mayo.

El Índice de Precios al Consumo en Estados Unidos (IPC, lo que paga el consumidor final) se disparó en febrero hasta el 7.9 por ciento -cuatro décimas por encima del de enero-, lo que supone el registro más alto de los precios de consumo en este país desde principios de 1982.

