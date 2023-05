Carlos Parra, vocalista de banda regional Los Parras, muere con 26 años en accidente

En el accidente lo acompañaban sus dos hermanos, también integrantes de la banda, quienes permanecen hospitalizados.

Ciudad de México, 8 de mayo (SinEmbargo).- Carlos Parra, vocalista de Los Parras, falleció el pasado 5 de mayo en un accidente automovilístico, a los 26 años, aunque la banda del regional mexicano hizo el anuncio ayer por la tarde.

De acuerdo con los primeros reportes, Carlos Parra viajaba con sus hermanos, César y Christian, de Phoenix a Sonora, quienes se encuentran hospitalizados debido al mismo accidente vehicular.

Carlos Parra junto a sus dos hermanos crearon el grupo Los Parras, que según las cifras de la plataforma de streaming Spotify, más de 700 mil personas escuchaban su música mensualmente.

Las redes sociales oficiales de la banda dieron la conocer la noticia ayer. “A todos los amigos, familia, fans del grupo, con el corazón destrozado queremos informarles que el día de ayer tuvimos un accidente de auto donde perdió la vida nuestro hermano, Carlos Parra”, se lee en la publicación.

“Por verte feliz yo lo daría todo, por eso no llores mi partida si Dios me llamó a sus brazos. Un verdadero hermano no tiene edad, tiempo o distancia, perdura para siempre en el corazón”, dice la imagen que compartieron.

Los Parras es una banda originaria de Guadalajara, Jalisco, que se formó en el 2017 y que se fue tomando renombre en el género de la música regional mexicana. Carlos Parra hizo con sus hermanos la banda, donde era la voz principal.

La banda se encontraba en pleno ascenso en su carrera, en Spotify ya superaban los 700 mil oyentes mensuales, mientras que en YouTube tienen más de 840 mil seguidores; apenas en abril tuvieron una gira de 13 fechas por los Estados Unidos y la banda tenía planeado tocar varias fechas en México.

A sus 26 años, el joven era considerado como una de las promesas del género, sin embargo, el accidente cortó su carrera; también tenía una relación amorosa con la infuencer Lilian Griego.