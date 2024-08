Bloqueo en la México-Puebla suma más de 32 horas; Coparmex pide a Gobierno intervenir

Por Amud Conde, Edmundo Velázquez y Carlos Cozatl

Puebla, 7 de agosto (Periódico Central).- Se cumplen más de 32 horas de bloqueo en la autopista México-Puebla por los ejidatarios de Santa Rita Tlahuapan.

El bloqueo carretero sucedió porque los campesinos exigen al Gobierno el pago por la indemnización de las tierras expropiadas para la construcción de dicha vialidad.

Ante la falla en las mesas de negociación, las autoridades, y Caminos y Puentes Federales (Capufe) informaron que el cierre se mantiene en la vialidad.

Tras ello, varios automovilistas y pasajeros de diversos autobuses de turismo han tomado varias medidas al ver que no hay una pronta negociación entre los afectados y las autoridades.

En redes sociales se difundieron videos de algunos automovilistas que optaron por romper las vallas para retornar a la ciudad de Puebla.

De igual forma, algunas personas y pasajeros de los autobuses varados optaron por regresar con maleta en mano por la orilla de la vialidad. Esto sin importar que exponían su vida. Los afectados señalan que han perdido citas de diversas índoles y vuelos de avión.

Por otra parte, los conductores de transporte de carga manifestaron que se sienten vulnerables de posibles robos a su mercancía, porque la seguridad es nula.

COPARMEX EXIJE INTERVENCIÓN DEL GOBIERNO

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) delegación Puebla, exigió la intervención de las autoridades para despejar la autopista México-Puebla.

Tras más de 32 horas de bloqueo de la carretera, los empresarios acusaron afectaciones a la población, industria y comercio de la región.

A través de un comunicado publicado en redes sociales, la Coparmex exigió al Gobierno federal y estatal retirar a los manifestantes de la autopista México-Puebla.

Los empresarios advirtieron que estas vías de comunicación son vitales, pues son el paso de miles de automovilistas y transportistas, por lo que el bloqueo ya trajo consecuencias negativas para los sectores productivos.

Asimismo, los agremiados acusaron que son constantes los bloqueos de estas carreteras, por lo que se pone en riesgo el estado de derecho. Además, esto afecta en gran medida la atracción de inversiones al país, lo que se traduce en pérdidas de generación de empleos.

Sin embargo, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador durante su mañanera del miércoles 7 de agosto, descartó intervenir en el asunto, pues dijo que respetará la manifestación de los ejidatarios al no “reprimirlos”.

Aunque acusó que sus motivaciones no son justas, pues están siendo manipulados por un “abogado oportunista”. Por lo que no negociará con los pobladores quienes exigen una reparación del daño de 179 millones de pesos por el uso de derecho de vía.

Cabe señalar que a este posicionamiento también se sumó el Consejo Coordinador Empresarial.

IDENTIFICAN A ABOGADOS DETRÁS DEL BLOQUEO

Jorge Portilla Alba y Patricia Rodríguez Flores son los abogados que están detrás de los campesinos de Santa Rita Tlahuapan que organizaron el bloqueo en la autopista México-Puebla.

Los dos abogados serían los responsables de arengar a la gente que mantiene el bloqueo en la vialidad, el cual ha provocado estragos entre viajantes, comerciantes y usuarios de la carretera del centro del país.

A través de su cuenta de X (antes Twitter), el periodista Arturo Luna exhibió a los dos abogados que están detrás del bloqueo de la autopista México-Puebla. Hacia uno de ellos se refirió el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en su conferencia mañanera.

AMLO dijo que no caerán en chantajes y señaló que existía un abogado que buscaba sacar beneficios del bloqueo de la autopista México-Puebla.

El mandatario explicó que los campesinos de Hidalgo, Puebla y Tlaxcala buscan el pago de derecho de vía por la construcción en la autopista y los abogados se aprovecharon de eso.

“No nos dejamos chantajear por nadie. Nada más que sepan los campesinos que están perjudicando a mucha gente al tener tapada la carretera. Y que no se dejen engañar por este abogado que va a sacar, piensa él, provecho personal. Y a lo mejor, como ya se está terminando mi Gobierno ahora es el momento, pues no, porque nosotros no nos dejamos chantajear por nadie”, dijo el Presidente.